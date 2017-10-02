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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Емелин обыграл «Салават» на багаже Захаркина

А на чьём багаже Никиту Гусева сделал покер «Локомотиву»?
2 октября 2017, понедельник. 23:30 Хоккей

«Адмирал» подвело первое звено

Когда Дмитрий Саюстов довёл преимущество «Адмирала» над «Автомобилистом» до двух шайб, могло показаться, что победа у дальневосточников в кармане. Однако не зря счёт 2:0 тренеры считают самым скользким и неприятным. Стоило Егору Миловзорову забросить первую шайбу в сезоне, как у подопечных Александра Андриевского всё начало валиться из рук. Они только вышли на второй период, а счёт уже стал ничейным. Развязка же наступила в заключительной двадцатиминутке. Кто же стал виновником поражения? Андриевский не скрывал своего недовольство игроками первого звена «Адмирала», которое проиграло свой микроматч 0:3. Речь идёт о тройке Глазачев – Райт – Саболич, вместе с которой на лёд выходит ещё один легионер Шон Морриссон. Они проигрывали единоборства, проваливались позиционно и не успевали возвращаться в оборону. Кажется, к матчу с «Трактором» кто-то может потерять место в стартовом составе.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 4 2:1, 0:1, 0:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Жафяров (Казаков) – 15:00 (5x5), 2:0 – Саюстов (Ткачёв, Земчёнок) – 15:59 (5x5), 2:1 – Миловзоров (Крикунов, Мишарин) – 16:56 (5x5), 2:2 – Мингалеев (Гареев) – 21:59 (5x5), 2:3 – Василевский (Чесалин, Мингалеев) – 52:28 (5x5), 2:4 – Крикунов (Кучерявенко) – 55:18 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Емелин увёз из Уфы победу. Захаркин был прав?

Перед сезоном, когда стал известен календарь, 2 октября в Уфе обвили красным маркером. Как-никак, в гости к своей бывшей команде должен был пожаловать Игорь Захаркин. Однако Магистра незадолго до выездного матча с «Салаватом Юлаевым» уволили, назначив уфимца Анатолия Емелина. И он начал свою работу в Ханты-Мансийске с двух побед! Вслед за успехом в Сочи хоккеисты «Югры» добились победы в столице Башкирии. Их не смутили ни гол Линуса Умарка, вернувшегося в состав после болезни, ни двойное большинство у соперника в третьем периоде. «Югра» выглядела солидно, мало в чём уступая хозяевам льда. Ну а человеком, который позволил Емелину увезти два очка с малой родины, стал Павел Варфоломеев. Молодой лидер «мамонтов» сначала удачно попал по зависшей в воздухе шайбе, а в серии буллитов реализовал сразу две попытки. Неужели прав был Захаркин, когда говорил, что с наступлением октября дела у «Югры» пойдут в гору?

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Умарк (Хартикайнен, Кемппайнен) – 04:00 (5x4), 1:1 – Варфоломеев (Шипов) – 41:28 (5x5), 1:2 – Варфоломеев – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» разозлил Гусева. СКА повторит рекорд в Уфе?

Когда Владислав Картаев открыл счёт в матче со СКА, подумалось, что вот оно – первое поражение чемпионов в новом сезоне, на расстоянии вытянутой руки. Взятие ворот Игоря Шестёркина было примечательно ещё по той причине, что организовало его звено Апалькова, которое не критикует только ленивый, а на льду был Владислав Гавриков, в межсезонье сменивший Ярославль на Петербург. Однако ещё до перерыва Никита Гусев реализовал выход один на один, а по итогам встречи оформил покер! В основном форвард «армейцев» наказывал «железнодорожников» за их же ошибки. Так, в случае с третьей шайбой они с Прохоркиным разорвали оборону «Локомотива» после оплошности Коршкова. Ещё две шайбы на правах старшего товарища Гусева организовал Илья Ковальчук. Олег Знарок со своими парнями без особого труда разобрались с очередным соперником, оказавшись в шаге от повторения рекорда «Авангарда», который однажды не проигрывал на протяжении 18 игр. Следующая остановка СКА – в Уфе.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 6 1:2, 0:2, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Картаев (Аверин, Апальков) – 04:30 (5x5), 1:1 – Гусев (Рыков, Барабанов) – 16:49 (5x5), 1:2 – Ковальчук (Дацюк, Войнов) – 19:37 (5x5), 1:3 – Гусев (Прохоркин) – 21:46 (5x5), 1:4 – Гусев (Дацюк, Ковальчук) – 38:41 (5x4), 1:5 – Гусев (Зуб, Барабанов) – 41:41 (5x5), 1:6 – Плотников (Ковальчук, Карпов) – 53:34 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» в Нижнекамске не смутил даже срыв Карлссона

Матч между «Нефтехимиком» и «Барысом» подавался как встреча Андрея Назарова со своей бывшей командой. Если для наставника нижнекамцев эта игра действительно была особенной, то подопечные его явно не услышали. Да, они имели территориальное преимущество, но ни один из 44 бросков не достиг цели. Причём тестировали хозяева как Хенрика Карлссона, так и Сергея Кудрявцева. Замена вратаря «Барыса» была вынужденной: в начале второго шведскому голкиперу астанчан выписали две минуты за сдвиг ворот, что ему явно не понравилось. Карлссон моментально взорвался, с враждебными намерениями отправившись навстречу арбитру, за что и был изгнан с площадки до конца игры. Справедливости ради, удаление за сдвиг ворот и правда было сомнительным. Две из трёх шайб «Барыс» забил в концовке в пустые ворота, а победный бросок оказался на счету Найджела Доуса, с которым Назаров работал вместе не один сезон. Отметим, что на все сто сработало тренерское решение Евгения Корешкова, который определил Мартена Сен-Пьера в центр первого звена. Он и ассистировал капитану астанчан.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 3 0:1, 0:0, 0:2
Барыс
Астана
0:1 – Доус (Вей, Сен-Пьер) – 09:46 (5x5), 0:2 – Доус – 58:43 (en), 0:3 – Вей – 59:55 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ткачёв оставляет «Ак Барс» на вершине Востока

«Ак Барс» обыграл «Сибирь», сохранив тем самым первое место на Востоке. Омичи, наступающие казанцам на пятаки, вынуждены довольствоваться вторыми местом. Однако начиналось всё для команды Зинэтулы Билялетдинова не особо радужно. Защитники «Ак Барса» не смогли сдержать Вячеслава Основина, который отправился в сольный проход, а Михаил Глухов схватил 5+20 за то, что травмировал Андрея Сигарёва. Новосибирцы шансом не воспользовались, а переломным стал отрезок в середине второго периода. За какие-то четыре минуты Владимир Ткачёв оформил дубль, хотя первый его гол судьи долго просматривали на предмет взятия ворот. Лидер казанцев, неважно начавший чемпионат, набирает очки в четвёртом матче подряд! С приближением первого этапа Евротура потенциальный олимпиец взялся за ум. Что до «Сибири», то она чуть было не спасла игру с 1:3, но гол Адама Полашека, который вернулся в состав после долгого перерыва, не засчитали из-за положения вне игры. А вот в шайбе, которая в итоге для «Ак Барса» стала победной, чех поучаствовал.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 2 0:1, 2:0, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Основин – 16:06 (5x5), 1:1 – Ткачёв (Клинкхаммер) – 28:32 (5x5), 2:1 – Ткачёв (Клинкхаммер, Сидоров) – 32:20 (5x5), 3:1 – Архипов (Лукоянов) – 49:20 (5x5), 3:2 – Коньков (Воробьёв, Закриссон) – 56:45 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Четвёртое звено – ключ к первой победе «Авангарда» в Сочи

Если изучить недолгую историю встреч «Авангарда» и «Сочи», то можно выявить любопытную закономерность. Если дома южане до недавнего времени не просто упирались, а регулярно обыгрывали «ястребов», то в Омске напротив – терпят разгромные поражения, минимум в четыре шайбы. На этот раз сибиряки продолжили традицию разгромов, словно не заметив, что дело происходит на берегу Чернёного моря, а не Иртыша. В победе поучаствовали все четыре звена «Авангарда», но наибольший вклад внесла всё же тройка Файзуллин – Стась — Галимов. Ровно половину из шести шайб организовало четвёртое сочетание, а белорусский центрфорвард оформил дубль. Оборона команды Сергея Зубова напоминала проходной двор, хотя и заменённый после четвёртого гола Константин Барулин не был безгрешен. Это не только коллективная победа «Авангарда», но и командное поражение «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
0 : 6 0:1, 0:4, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Хохряков (Медведев, Кугрышев) – 11:35 (5x4), 0:2 – Стась (Березин, Файзуллин) – 22:15 (5x5), 0:3 – Стась (Файзуллин, Анелёв) – 28:14 (5x5), 0:4 – Анелёв (Пьянов, Михеев) – 31:31 (5x5), 0:5 – Галимов (Файзуллин, Мартынов) – 37:17 (5x5), 0:6 – Густафссон (Семёнов) – 56:58 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Динамовское дерби осталось за Минском

На удивление крупное поражение московское «Динамо» потерпело в Минске. После того, как Владимир Брюквин открыл счёт, шайбы залетали исключительно в ворота российской команды. Гости пропускали как в равных составах, так и в различных расстановках меньшинства: 3х5, 4х5. Не хватало только прозевать контратаку при игре в большинстве. Злым гением бело-голубых стал Куинтон Хауден. Канадца, не забивавшего на протяжении трёх игр, прорвало! Особенно удачно в этот вечер легионер играл на добиваниях, карауля шайбу на пятаке. Повторить достижение Гусева ему не удалось, но и хет-трика оказалось достаточно для командного успеха. В динамовском дерби победу одержали минчане.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 1 2:1, 1:0, 2:0
Динамо М
Москва
0:1 – Брюквин (Игумнов, Алексеев) – 08:12 (5x5), 1:1 – Хауден (Ленгле, Павлович) – 12:33 (5x5), 2:1 – Кулаков (Матерухин, Граньяни) – 17:09 (5x3), 3:1 – Хауден (Граньяни, Павлович) – 28:36 (5x4), 4:1 – Хауден – 56:08 (5x5), 5:1 – Степанов (Китаров) – 59:03 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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