Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ

Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».

Сезон-2017/18 в Национальной хоккейной лиге будет отмечен очередным хоккейным десантом из КХЛ, который решил отправиться за океан, чтобы попытать счастья. Кому-то из уехавших удача уже улыбнулась, другие столкнулись с серьёзными трудностями, а кое-кто уже подумывает о возвращении в Континентальную лигу.

У бывшей звезды питерского СКА дела обстоят неплохо. Шипачёв стал вторым хоккеистом «Вегаса» в недолгой истории этой команды и с огромной долей вероятности начнёт сезон в роли первого центрфорварда. В партнёрах у россиянина наигрывались Райлли Смит и молодой Джонатан Маршессо, так что звено Шипачёва должно показать достаточно активный атакующий хоккей. Главные недостатки Вадима активно обсуждаются болельщиками – они связаны с недостаточной степенью приспособленности к североамериканскому хоккею. Первый из них – это слабая игра на вбрасываниях (в последнем контрольном матче с «Колорадо» он проиграл 4 вбрасывания из 4) и привычка делать передачи, когда необходим бросок. Из-за этого количество бросков, нанесённых Вадимом за игру, подвергается особому вниманию.



«У Шипачёва было несколько неосторожных передач в средней зоне, которые легко перехватывались. Никто не будет спорить с его талантом плеймейкера, но есть некоторые вещи, которые работают в КХЛ, но неуместны в НХЛ», — отметил обозреватель HockeyBuzz Шен Пэн. «Я не хочу сказать, что он был лучшим хоккеистом на льду. Но я считаю, что он в порядке», — задумчиво охарактеризовал игру Вадима главный тренер «Голден Найтс» Джерард Галлант.

Алексей Береглазов («Рейнджерс»)

У 23-летнего бывшего защитника «Магнитки» дела обстоят далеко не так радужно. Места в двух первых парах обороны у «синерубашечников» уже были заняты – их застолбили Макдона, Шаттенкирк, Шей и Брендан Смит. Россиянину оставалось бороться за два места в третьей паре и нахождение в ближайшем запасе, но конкурентов оказалось слишком много: помимо Алексея туда мечтали попасть семеро, среди которых значились опытные Марк Стаал и Ник Холден, а также восходящая звезда студенческого хоккея Нил Пионк.



Береглазов провёл один контрольный матч с «Айлендерс», после которого руководство команды высказалось о нём неоднозначно. «Об Алексее были очень хорошие скаутские отчёты. В нём были уверены, он был настоящим солидным защитником. С моей точки зрения, он неплохо провёл предсезонный турнир для новичков в Траверс-Сити, постепенно прогрессировал. Конечно, ему необходимо время, чтобы привыкнуть к маленьким площадкам. В этом году мы планируем сделать нашу оборонительную линию более мобильной, более активной с шайбой. Береглазов должен быть более жёстким защитником при обороне один на один – таким как Марк Стаал. Посмотрим, оправдает ли он наши ожидания», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо.



23 сентября Береглазов был отправлен в фарм-клуб, а спустя несколько дней появилась информация о том, что защитника хочет вернуть магнитогорский «Металлург». Вероятно, Алексей не будет спешить с возвращением прямо сейчас, поскольку в ближайшие пару недель ему может представиться шанс «подняться» в основную команду «Рейнджерс».

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Андрей Миронов («Колорадо»)

Бывший защитник московского «Динамо» смог закрепиться в составе «лавин», хотя и не стал каким-то особым открытием в тренировочном лагере. В трёх матчах Миронов отметился одной голевой передачей, и лишь в одной контрольной встрече был защитником первой пары, получив более 21 минуты игрового времени.



«Миронов может составить вторую пару обороны вместе с Тайсоном Бэрри. Конечно, это немного режет слух, но Бэрри подвергается критике за игру в своей зоне, и иногда она бывает вполне оправдана. Миронов должен позволить Бэрри быть связующим звеном между обороной и атакой. Если Андрей будет прогрессировать, будет лучше смотреться в отборе и силовой игре, то прилично поможет команде. Миронов быстрее, чем ожидалось, адаптировался к маленькой площадке, он способен попасть во вторую пару», — отмечал автор блога Mile High Sticking Росс Клеппе.

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Якуб Ержабек («Монреаль»)

Бывший защитник «Витязя» был подписан «канадцами» ещё в апреле, и это была первая сделка «Монреаля» в нынешнее межсезонье. Увы, 26-летний чех не смог воспользоваться тем, что оборона «Канадиенс» наполовину обновилась после ухода Маркова, Емелина, Больё и Сергачёва, и сезон Ержабек начнёт в фарм-клубе с романтическим названием «Лаваль Рокет». «Ержабека подписали за его способность поддержать атаку, он хорошо видит игру и знает, как будет развиваться комбинация. В КХЛ он занял пятое место среди защитников. Самое слабое его место – это переход к североамериканскому стилю. Держать шайбу он может отменно, но решения нужно принимать намного быстрее. Он может стать игроком основы «Канадиенс», может помочь при игре в большинстве, но нужно убрать ошибки в своей зоне», — писала о чехе Montreal Gazette.

Виктор Антипин («Баффало»)

У ещё одного экс-защитника «Магнитки» не возникло особых проблем с попаданием в основу «клинков»: в пяти матчах он отметился забитым голом и получил неплохую прессу. «Было очень интересно сыграть с «Питтсбургом», проверить себя с таким классным соперником. Хороший, весёлый матч. С каждым днём я ощущаю себя всё более комфортно», — сказал Антипин после того, как поразил ворота «Пингвинз».

«Конечно, Виктору непросто. Требуется время для того, чтобы освоиться, понять язык и нашу игровую систему. Матч против «Питтсбурга» был лучшим для него, он хорошо защищался, грамотно выбирал позицию, удачно действовал клюшкой», — отметил главный тренер «Баффало» Фил Хаусли. Антипина наигрывали в связке с молодым талантом Расмусом Ристолайненом, и по ходу регулярного чемпионата Виктору будет вполне по силам стать одним из ведущих защитников своей команды.

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Михаил Воробьёв («Филадельфия»)

20-летний экс-форвард «Салавата» не сумел пробиться в основу «лётчиков» и начнёт сезон в АХЛ. За три контрольных матча Михаил не набрал очков, отметившись шестью бросками в створ и аналогичным количеством штрафных минут. Тем не менее шансы на вызов в основу у Воробьёва сохраняются: по ходу тренинг-кемпа его уже «поднимали» на одну игру, а от главного тренера Дэйва Хэкстола он получил достаточно лестную оценку. «У меня осталось хорошее впечатление от Михаила. Он был надёжен. Особенно понравился его прогресс в игре на вбрасываниях», — сказал тренер.

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Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»)

Габаритный защитник «Спартака» не сумел закрепиться в «Дэвилз» по итогам тренировочного лагеря. Тем не менее его появление в основе «Нью-Джерси» по ходу сезона нельзя исключать, поскольку в линии обороны нет признанных звёзд, а у Дыбленко очень неплохие данные для прогресса в силовой игре. За три контрольные встречи он сделал 8 силовых приёмов и сблокировал 5 бросков.

Экс-динамовец вполне мог бы попасть в состав «Блюз» на первые матчи сезона, но получил травму нижней части тела и выбыл на срок от 7 до 10 дней. Тем не менее тренировочный лагерь у Клима получился очень неплохим (2 гола в 5 матчах), и шансы проявить себя у Костина наверняка будут.

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Дадонов уже имеет опыт игры за «Пантерз», и нынче от Евгения ждут солидной игры. Бывший форвард СКА наигрывался в первом звене вместе с такими талантами, как Джонатан Юбердо и Александр Барков, и эта тройка обещает быть весьма перспективной с точки зрения общей результативности. «Наша тройка очень хорошо себя чувствует, мы начали понимать друг друга. Ощущения те же, что и во время игры с Ягром. Конечно, это лишь контрольный матч, но впечатления отличные», — сказал Юбердо. «Когда они станут ещё лучше понимать друг друга, это будет страшное звено. Мы будем держать их вместе максимально долгое время. У них великолепная скорость, это одно из лучших сочетаний в лиге», — заявил главный тренер южан Боб Бугнер.