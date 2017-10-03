Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ?

Наш хоккейный чемпионат в последнее время принято ругать за отсутствие интриги. Аномальная победная серия СКА привела к тому, что обладателя кубка континента можно назвать уже сейчас, в начале октября. Даже сумасшедшие траты другого «армейского» клуба не помогут как минимум до плей-офф. Да только интерес к лиге – это не только борьба за первые места.

Рейтинг, введённый в КХЛ минувшей весной, катализировал настоящую бойню внизу турнирной таблицы. Команды, находящиеся в зоне риска, устроили между собой непримиримую зарубу. Причём не только на льду, но и в сфере маркетинга. За 10-летнюю историю лиги у клубов не было такого стимула работать на полную катушку.

Жёсткий потолок зарплат и 24 клуба. Какой будет КХЛ в 2023 году? По итогам совета директоров КХЛ из лиги не только исключена «Кузня», но и принят ряд реформ, в том числе о жёстком потолке зарплат.

Гадая, какие три команды покинут КХЛ по итогам юбилейного сезона, многие совершают несколько ошибок. Для начала о частностях. К проблемным клубам причисляют «Нефтехимик», предполагая, что летний ребрендинг и история с приглашением Яромира Ягра – это попытка сохранить место в лиге. Да только согласно рейтингу позиции нижнекамцев достаточно крепки. Они занимают 18-е место, имеют частное финансирование, что особенно важно, а результаты сезона-2014/15 в обновлённой версии рейтинга не будут учитываться. Ещё выше располагается рижское «Динамо», которое из-за провальных результатов болельщики и журналисты поспешили отправить на выход из КХЛ.

Ягр может приехать в Нижнекамск. Это чья-то шутка? Если «Нефтехимик» серьёзно, то это будет бомба.

Важно понимать, что сама по себе впечатляющая акция не поможет клубу спастись. Даже миллионы просмотров в YouTube или тысячи репостов в социальных сетях окажутся бесполезны, если не повлияют на один из факторов вроде заполняемости арены. При этом такие показатели, как вместимость дворца или потенциал локального рынка, статичны. Никто из потенциальных последователей «Кузни», насколько нам известно, не избавился от государственного финансирования. То же самое можно сказать и про расходы на оплату труда: никто из бедняков за лето не стал тратить на порядок больше, чтобы прибавить в этом показателе.



По большому счёту, тройку лишних команд определят три динамичных показателя. Первый – спортивные результаты с долей в 30%. Здесь всё просто: берётся в расчёт выступление команд за последние три сезона. Второй – ТВ-спрос с 15%, и вот здесь всё куда запутаннее. Учитывается количество купленных трансляций с участием команды и стоимость этих самых трансляций. Ясно одно: посчитать его «на глазок» не представляется никакой возможности. И, наконец, третий показатель – заполняемость арены. Отдельно отметим, что 10% команде может принести именно процент заполняемости, а не голая посещаемость. То есть 6000 для минского «Динамо» — это полный провал, а для «Лады» — предел мечтаний.



Мы выделили семь команд, занявших по итогам прошлого сезона наиболее низкие места в рейтинге КХЛ, и изучили, смогли они исправить своё положение за месяц с небольшим или, напротив, усугубили его.

«Витязь»

Достаточно высокое место команды из Подольска можно обусловить тем, что «Витязь» — частный клуб, который закончил прошлый сезон в зоне плей-офф. Прямо сейчас подопечные Валерия Белова занимают только 11-е место в конференции, но даже непопадание в восьмёрку не откинет подмосковный клуб на обочину. Дело в том, что «сгорит» предпоследние место «Витязя» на Западе в сезоне-2014/15. Если говорить о посещаемости, то наблюдается даже небольшое падение: 3779 зрителей против 3876 в прошлом сезоне. Однако по проценту заполняемости подольчане далеко не аутсайдеры. Есть только один вариант, при котором «Витязь» может покинуть КХЛ – это слияние с московским «Динамо». Подобные слухи порождает бело-голубое прошлое Игоря Головкова и Александра Медведева, но пока это всё на уровне разговоров.

«Спартак»

21-е место в конференции, 26-е, а на данный момент 20-е – это результаты «Спартака» за последние три сезона. Негусто. Интересно, как лига оценивала то, что сезон-2014/15 московский клуб был вынужден пропустить? Так или иначе, в новой версии рейтинга он учитываться не будет. По голым результатам «Спартак» не отчислят, есть и более безнадёжные кандидаты. Маркетинг красно-белых кормит своих болельщиков бургерами фирменных цветов, отправляет клубный вымпел в космос и придумывает массу других фишек, но посещаемость домашних матчей… падает. Если в прошлом сезоне на «Спартак» ходило в среднем 7025 человек, то в нынешнем лишь 5259. Учитывая, что москвичи на постоянной основе играют на 12-тысячной «ВТБ Арене», заполняемость недотягивает и до половины.

«Северсталь»

Новости из Череповца этой осенью больше напоминает репортаж с выставки достижений маркетингового труда. Здесь вам и приложение для мобильных, «оживляющее» Александра Гулявцева, и постоянная рубрика «включённый микрофон», в которой зажигает Дмитрий Кагарлицкий. Перед сезоном в Череповце покрасили лёд, установили новое освещение, а девушки в джерси «Северстали» менялись одеждой с простыми прохожими. В общем, пошумели, как и завещал Ресторатор. Принесло ли это какой-то эффект? Посещаемость пусть и выросла, но совсем чуть-чуть – на 300 с лишним человек. Революции не произошло, да и наивно было полагать, что в рабочем городе толпами повалят на хоккей. Зато подопечные Гулявцева делают всё, чтобы оставить «Северсталь» в КХЛ. 8-е место в конференции, которое на данный момент занимают череповчане, вселяет надежду на попадание в плей-офф впервые с 2013 года.

Новости из Череповца этой осенью больше напоминает репортаж с выставки достижений маркетингового труда.

Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу Но три клуба всё равно исключат.

«Куньлунь»

Совсем недавно, когда «Куньлунь» устроил чехарду с местом проведения домашних матчей, мы задавались вопросом: почему китайский клуб отказался от идеи выступления в Пекине на новой современной 14-тысячной арене? Официальной причиной называлась модернизация «ЛеСпортс-центра», но совсем недавно выставочный матч там проводили «Ванкувер» и «Лос-Анджелес». Нестыковочка, однако. А что если руководство «Куньлуня» перестраховалось и на весь сезон переехало в Шанхай из-за… рейтинга КХЛ? Посещаемость в столице была не в пример выше, порой доходила и до 8 тысяч зрителей, но по факту это даже меньше 60% заполняемости! Собрать 5-тысячный «Фэйян» куда проще. Уже в первом матче с «Йокеритом» китайцам не хватило 450 человек до первого в истории аншлага. Средняя посещаемость «Куньлуня» в этом сезоне 3163 зрителей, что не впечатляет, но всё же больше, чем в прошлом. Ну а команда, которая два года попадает в плей-офф, гарантированно получит иммунитет от исключения.

Бездомные из Поднебесной. Кому нужны кочевники из «Куньлуня»? Китайцев гонят сначала из Пекина, а теперь и из Шанхая.

«Амур»

Начало сезона казалось для «Амура» сказочным. Победы над «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой», в целом удачный выезд. Плюс ко всему воодушевляла новость о том, что на «Платинум Арене» установили канадскую коробку. Предполагалось, что новый формат площадки привлечёт зрителей, которые в Хабаровске и без того любят хоккей. Но что мы видим? Команда Андрея Мартемьянова быстро скатилась на 23-е место, не собрав дома ни одного аншлага. 6522 зрителей в среднем на домашних играх «Амура» — это даже немного меньше, чем в прошлом сезоне. Впрочем, зрительский интерес – это не тот ресурс, за счёт которого «Амур» мог подняться в рейтинге. У клуба другие проблемы. Считается, что хабаровчан не тронут из-за стратегии развития Дальнего Востока, но пока объективных причин к тому, чтобы покинуть зону вылета, не видно. Помочь «тиграм» может разве что исключение из подсчётов сезона-2014/15, когда они заняли последнее место во всей КХЛ, пропустив вперёд даже «Кузню».

Считается, что хабаровчан не тронут из-за стратегии развития Дальнего Востока, но пока объективных причин к тому, чтобы покинуть зону вылета, не видно.

«Югра»

Игорь Захаркин не доработал в Ханты-Мансийске и до октября, но всё-таки сделал кое-что для того, чтобы «Югра» осталась в лиге. Насколько солидным оказался его багаж, который теперь использует Анатолий Емелин, покажет время. Две победы в двух матчах – не слишком репрезентативно. А вот то, что посещаемость, а вместе с ней и заполняемость домашних матчей «мамонтов» подросла, медицинский факт. 3279 зрителей – это в среднем на 533 зрителя больше, чем в прошлом сезоне. Для 100-тысячного города даже такой прирост впору считать мини-прорывом. Да только такие пункты, как потенциал локального рынка и наличие государственного финансирования, руководству «Югры» не исправить, а именно они тянут клуб в Высшую лигу. Сомнительно и то, что козырем ханты-мансийцев может стать ТВ-спрос. Вот и остаётся самому северному клубу рассчитывать на чудо, то есть на попадание в плей-офф. Пока они от этого чертовски далеки.

«Лада»

И снова мы обращаемся к сезону-2014/15. Сразу 30% от рейтинга составляют спортивные результаты за последние три года, так что без этого никуда. И что мы видим? Сезон, который больше не учитывается, ставит тольяттинцам подножку. В плей-офф волжане тогда не вошли, зато расположились в таблице выше «Амура» и «Югры». Тогда как последующие два сезона «автозаводцы» оказывались за спинами двух других аустайдеров. Вот и старт нынешнего чемпионата не даёт ровным счётом никаких предпосылок к тому, что что-то изменится. «Лада» — последняя команда Востока и 26-я в лиге. Менеджменту клуба удалось подтянуть посещаемость (с 3823 до 5573), приблизив заполняемость к 90%, но даже этого может оказаться недостаточным для спасения. Да и придут ли простые тольяттинцы на следующую домашнюю серию, если команда Артиса Аболса не перестанет проигрывать всем и вся?