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Яромир Ягр
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Контракт на $ 1 млн в 45 лет. Зачем это Яромиру Ягру

Легендарный чех рассказал, в чём преимущество статуса самого низкооплачиваемого игрока команды.
3 октября 2017, вторник. 14:00 Хоккей

«Питтсбург», «Вашингтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида» и, наконец, «Калгари». Ягр, преданный хоккею как никто, ни разу в своей карьере не выступал за канадский клуб. В своём солидном возрасте он продолжает искать новые вызовы и по-прежнему радует болельщиков своим искромётным юмором, которым он поделился в интервью чешскому изданию Blesk.

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«В «Калгари» всё будет зависеть от меня»

— Яромир, какое чувство преобладает после подписания контракта с «Флэймз» — облегчение или радость?
— Смешанные чувства. С одной стороны, ожидания затянулись, с другой, было время заняться подготовкой и делами. Будет неправильно, если я сразу же начну играть, я ведь никого не знаю в команде, не тренировался с ней. Я не выходил на лёд на протяжении пяти месяцев, так что вряд ли начало сезона будет хорошим и лёгким.

— Что привлекло вас в предложении от «Калгари»? Ведь «Сент-Луис» предлагал почти такие же условия.
— Да, было практически то же самое. А «Калгари»… это была одна из команд, которая интересовалась мной с самого начала. «Блюзмены» же не проявляли активности, пока их хоккеисты не начали получать травмы. Это значит, что, когда парни вернутся в строй, велика вероятность моего ухода, и это не будет зависеть от того, как я играю. А в «Калгари» всё будет зависеть от меня, возможности открыты, я в это верю.

— Вы сумеете вписаться в стиль «огоньков»?
— Не знаю. Сейчас трудно сказать, посмотрим.

«Никто не ждёт, что я наберу 50 или 60 очков»

— Контракт у вас очень скромный — $ 1 млн базовой зарплаты и столько же в качестве подписного бонуса. Достаточно ли это для вас?
— Вряд ли кто-то мог дать больше, учитывая мой возраст. А плюс заключается в том, что при такой зарплате на меня нет давления (смеётся). Не так уж плохо быть худшим игроком в команде по сумме контракта. Никто не ждёт, что я наберу 50 или 60 очков за сезон. Так, третье или четвёртое звено…

— Вы хорошо знаете главного тренера Глена Галуцена.
— Да, мы хорошо работали вместе в «Далласе», куда он меня пригласил. У нас есть взаимопонимание.

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— Вы помните матчи с «Калгари» в прошлом сезоне?
— Мы проиграли «Флэймз» и в гостях, и дома. Но «Флорида» и «Калгари» находятся в разных конференциях, поэтому мы не так часто играли друг с другом. Два года назад мы приехали к ним, имея серию из 13 побед подряд, но уже после первого периода «горели» со счётом 0:5.

— Каковы будут ваши действия в ближайшие дни?
— Я хочу приехать в расположение команды как можно скорее. Во Флориду не поеду, сейчас не время. В среду на первый матч сезона с «Эдмонтоном» я не успеваю, это понятно. Буду тренироваться вместе с командой, это будет непросто для меня, потому что я не занимался в коллективе уже пять месяцев.

«На 99,9% это мой последний сезон в НХЛ»

— Вы впервые попали в канадский клуб. Будет ли для вас это чем-то особенным?
— Да, это будет интересно. Я никогда не играл за канадскую команду, и мне хотелось бы испытать подобное. На 99,9% это мой последний сезон в НХЛ, и теперь я могу гордо сказать, что хотя бы раз играл за клуб из Канады, очень рад этому.

— Как на вас может повлиять холодная зима? После тёплой Флориды вас ждёт резкий контраст...
— С Флоридой нельзя сравнивать, это понятно. Посмотрим, как я смогу адаптироваться. Может быть, научусь кататься на лыжах, несмотря на мои старые колени.

— Вы помните матч против «Калгари» в 1989 году, в котором вы участвовали?
— Только самые общие вещи. Это был мой первый матч в карьере против клуба НХЛ. Но я согласен, что получилось символично.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Калгари Флэймз Яромир Ягр
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