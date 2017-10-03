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Текст: Павел Панышев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Врал ли Захаркин и куда приглашали Разина. Итоги прямого эфира

Окажется ли Да Коста в «Авангарде», куда приглашали Разина и вернётся ли Сёмин в КХЛ.
3 октября 2017, вторник. 16:10 Хоккей

2 октября состоялся прямой эфир в паблике «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» с Павлом Панышевым. Наш обозреватель в течение часа отвечал на вопросы читателей. Ниже — самые интересные темы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

— Что известно про трансфер Стефана Да Косты? Президенты ЦСКА и «Авангарда» Игорь Есмантович и Владимир Шалаев уже говорили об этом в прессе.
— Мы сообщили об этом раньше Есмантовича и Шалаева. В ближайшее время француз подпишет соглашение с «Авангардом». Его рассматривают в качестве центра первого звена, так как швед Юхан Сундстрём выбыл на длительный срок. Сундстрём, кстати, переподписал контракт с Омском на новых условиях. Видимо, ему снизили зарплату, высвободив деньги под Да Косту.

Да Коста нужен «Авангарду», ведь выбыл центр первого звена. А омский клуб ставит перед собой цель выиграть не только Восточную конференцию, но и Кубок Гагарина. Да, у него хронические проблемы с коленом, но Шалаеву надо рисковать, топ-центров он уже не найдёт. А Стефан реально может добавить Омску креатива, он привык играть в системных командах. Да Коста впишется в коллектив, но травматичность у него действительно серьёзная. Это единственный минус.

Хрустальный мастер. 5 причин, почему Стефан Да Коста нужен «Авангарду»
В Омске активно ищут замену травмированному Юхану Сундстрёму.

— Есть ли новости про Локтионова, он будет пытаться пробиться в НХЛ?
— Да, будет пытаться. Одним из вариантов для него является «Сент-Луис», так как нападающий Фабри получил тяжёлую травму. Сейчас идут активные переговоры с «блюзменами». Могу сказать однозначно, что Андрей будет пробиваться именно в НХЛ, возвращаться в КХЛ он не хочет. Агент Игорь Ларионов ищет своему клиенту команду за океаном.

В ближайшее время Да Коста подпишет соглашение с «Авангардом». Его рассматривают в качестве центра первого звена, так как швед Юхан Сундстрём выбыл на длительный срок.

— Серьёзно ли вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сказал про возможное возвращение Ли и Береглазова? Вместо кого может прийти канадец?
— Мне не очень нравится Ник Шаус, он явно не стал заменой Ли. Не исключаю варианта, при котором Крис может прийти на его место. Правда, у Ли есть определённые семейные проблемы, из-за которых он и покинул Магнитогорск. Что касается Береглазова, то его возвращение ещё более вероятно. У «Магнитки» крах в защите, а человека отправили в АХЛ. Что ему там делать? В Магнитогорске, учитывая травмы Будкина и Денисова, он займёт место в первой или второй паре. Думаю, что Величкин настроен серьёзно. Геннадий Иванович, будучи опытным функционером, никогда не бросает слов на ветер.

— В какой команде будет работать Дмитрий Квартальнов в следующем сезоне?
— Думаю, что в «Автомобилисте» вместо Владимира Крикунова.

— Уволят ли Алексея Кудашова?
— У президента «Локомотива» Юрия Яковлева стальное терпение. Он доверят Кудашову. Доверял и в прошлом году.

Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина
Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.

— Вернётся ли Сёмин в КХЛ в ближайшие год-два?
— Вернётся, если убавит финансовые аппетиты. За 60-70 миллионов его никто подписывать не будет.

— Уберут ли из «Адмирала» Андриевского?
— В ближайшее время точно нет. У него большое доверие со стороны генменеджера Ильдара Мухометова и другого руководства. На тренера рассчитывают в клубе из Владивостока.

— Примерный бюджет «Нефтехимика»?
— 450 миллионов рублей. Но Назаров выкручивается из этой ситуации. «Нефтехимик» с таким бюджетом играет просто блестяще. Из возрастных игроков там только Олег Пиганович. Важно грамотно выстраивать трансферную кампанию, а не приглашать 40-летних хоккеистов, отбывающих номер на льду.

Локтионов будет пробиваться именно в НХЛ, возвращаться в КХЛ он не хочет.

— Останутся ли Кагарлицкий, Хохлачёв и Ткачёв в своих командах или их обменяют?
— Это будет зависеть от того, попадут ли «Северсталь», «Спартак» и «Адмирал» в плей-офф. Тот же Кагарлицкий мог оказаться в СКА. Хохлачёва, в случае желания «армейцев», вернут. Знарок этого и не скрывал. Ткачёв из «Адмирала» не уйдёт.

— Смогут ли Анкипанс и Емелин вывести рижское «Динамо» и «Югру» из пике?
— Емелин подходит под систему «Югры». Он работал с «Кузней», с «Автомобилистом». «Югра» — его команда. С Ригой всё гораздо хуже. Был опыт с Сейейсом, который тоже занимал пост генменеджера и стоял на лавке. Аналогичная ситуация с Анкипансом. Считаю, такая ситуация неприемлема. Каждый должен заниматься своим делом, а не занимать несколько должностей.

Угнетённый профессор. Почему уход Захаркина из «Югры» это плохо
Ханты-мансийцы практически неизбежно отправятся в ВХЛ.

— Почему Захаркин откровенно врёт? Я имею в виду комплектование команды. Что в «Салавате Юлаеве», что «Югре». Те же Макаров и Скачков были приглашены в Ханты-Мансийск с его подачи, а он уже успел от них откреститься. Захаркин пускает много пыли в глаза и, что самое печальное, врёт.
— За трансферную политику любой команды отвечает не только главный тренер, но и генеральный менеджер. Если эти люди оказались в Ханты-Мансийке, значит подпись под их контрактами ставило руководство. Да, Захаркин был не против приглашения Макарова и Скачкова. Да, не угадал. Но при таком бюджете туда особо никого и не пригласишь. На солидных хоккеистов нет денег. Поэтому и зовут Пестушко, Макарова, Скачкова, Моню. Где он врёт и от кого Захаркин открещивается? Он не врал. Ему назвали бюджет, он и работал исходя из него.

— Ходят слухи, что Разин может вернуться в КХЛ. В какой клуб?
— Его приглашали в «Югру» ещё до назначения Емелина, но, по моей информации, он отказался туда переходить. Сейчас Разин активно ищет работу в КХЛ. Лично я хотел бы его видеть в его родном городе, в Тольятти. Но при нынешнем руководстве его в «Ладе» не будет.

Разина приглашали в «Югру» ещё до назначения Емелина, но, по моей информации, он отказался туда переходить.

— Что не так с «Югрой»?
— А вы посмотрите, кто там играет. Вынесем за скобки Варфоломеева, Мелякова, Шэна, Лауту. Как выходить в плей-офф, когда некоторые игроки давно бросили играть в хоккей?

С полной версией прямого эфира вы можете ознакомиться здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Торпедо Александр Бурмистров Александр Сёмин Алексей Кудашов Вадим Шипачёв Геннадий Величкин Крис Ли
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