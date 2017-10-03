Старт Ночной лиги в Москве и Подмосковье: впечатляет!

Столица в этом сезоне впервые в истории достигла планки в 100 команд. Сама Ночная лига расценивает это больше как психологический рубеж, самоцелью «выбить сотню» не являлось.

«Некий спортивный интерес достичь этого рубежа был, – с улыбкой говорит генеральный директор Ночной лиги, в прошлом известный игрок московского «Динамо», трёхкратный чемпион страны Игорь Бахмутов. – Но в то же время никаких специальных шагов для заявки 100-й команды не предпринималось. Она просто появилась, а мы, Ночная лига, пришли к ровной и красивой цифре участников отборочного этапа в Москве. Значит, другим регионам есть к чему стремиться».

100-я команда заявилась буквально на флажке, за неделю-полторы до старта. Календарь уже был свёрстан на 99, но отказывать желающим, если есть хоть какая-то возможность их принять, не в правилах Ночной лиги. Сказать, что это непросто, ничего не сказать. Всё дело в извечной проблеме любительского хоккея по всей стране — в ледовых площадках. Их как не хватало, так и не хватает.

Это, кстати, настоящий стереотип, бытующий в представлении о Москве – льда, мол, здесь уйма. И негоже москвичам на лёд жаловаться, когда у них катков вон сколько, а в нашем крае – один на район. Так-то оно так, но и команд в столице не пять-шесть, как в ином регионе, а все 100.

«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать» Главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин рассказал об особенностях работы в Ночной хоккейной лиге и о целях команды на сезон.

«В этих условиях московская Ночная лига построила свою работу так, чтобы постараться вместить максимально возможное количество команд, всех желающих. И главное, по моему мнению, что нам это удалось – сделать всё для людей», – считает Григорий Бахмутов, региональный представитель Ночной лиги в Москве.

Самая противная из издержек нехватки льда – полуночные матчи. В столице игры проходят по субботам и воскресеньям – игроки-то любители, в рабочие дни трудятся по основным местам. И вот с увеличением количества участников появились такие игры – начало матча в 24:00. Календарь, конечно, старается раздавать такие «подарочки» по одному в одни руки. «Ну, а что? Лига-то у нас какая? Ночная!» — не теряют чувства юмора участники соревнований.

100 команд Москвы

Самая большая в Москве – «Лига надежды». Это чисто любительский дивизион. 91 команда, разбитая на целых восемь групп по уровню мастерства. Учитывается и желание самих участников, и результаты прошлого сезона. Для новичков, чтобы понять, на что они горазды, в августе проводили квалификационные матчи.

Соответственно восьмая-седьмая группы – это совсем любители. А первая-вторая — очень приличный по любительским меркам уровень.

Именно во второй группе выступает команда «Ледяные Волки Восточный», капитаном которой является защитник Александр Мостовой, а на краю нападения режет лёд Евгений Плющенко.

«И с функцией капитана, и с функцией защитника первой пары он отлично справляется. Он понимает игру. Это очень важно. Да что говорить, Александр просто профессионал. Нам бы ещё пару таких Мостовых», – рассказывает тренер команды Александр Селезов.

У «Волков» в этом сезоне появился талисман – волк Юрич, как раз по его отчеству. И Плющенко можно назвать одним из основных игроков. Когда он на льду, ребята стараются особо. И сам Евгений играет с очень большим желанием.

У «Ледяных Волков» ещё два коллектива в Ночной лиге в группах пониже, включая команду болельщиков. Играют и болельщики «Спартака», и болельщики «Динамо». Соответствующие цвета. Соответствующая форма.

«Авиационный хоккейный клуб «Сухой», возглавляемый Героем России лётчиком-испытателем Сергеем Богданом, играет в первой группе. В лидерах на старте сезона там «Белые Тигры», хет-трики за которых делает Денис Казанский (как известно, в свободное от хоккея время он комментирует футбольные матчи) и «Ядрёный Вождь» — команда целого центра подготовки хоккеистов-любителей с тренером Максимом Викторовым на тренерской скамейке.

«Снежинку» тренирует Сергей Лучинкин. Тренером «Арктика» работает Александр Ждан. В «Метеоре» — Леонид Канарейкин. Интересно, к папе, заслуженному тренеру страны, за советами обращается? В отличие от первых лет, когда любительский чемпионат только становился на ноги, всё больше команд начинают относиться к выступлению в Ночной лиге профессионально. Приглашают специалистов, настраивают определённый тренировочный процесс. Форма. Символика. У особо продвинутых коллективов – свои пресс-службы и «сувенирка».

Команда «ВМЗ» представляет Высоковский машиностроительный завод. В ней играют реальные заводчане и их друзья. «Доктора» — коллектив практикующих врачей. «Филармония» — команда музыкантов. «РЖД» — железнодорожников. «Текстильщики» — мужики с района. И так далее.

Фото: Борис Татаринов, nhliga.org

«Лига мечты» — это дивизион, в котором допускается участие спортшкольников. В нём девять команд и на кону вторая путёвка в финал фестиваля на берега Чёрного моря в мае следующего года. Именно здесь сейчас «Сталкер» — действующий победитель фестиваля и обладатель главного трофея любительского чемпионата страны – кубка Крутова. «Карминовые» за три года в Ночной лиге выиграли медали всех трёх достоинств. Завоевали крытый ледовый каток. А минувшим летом придумали, как им, чемпионам, на следующий год снова в Сочи оказаться.

Всё дело в том, что по регламенту Ночной лиги команда победителей в течение пяти лет не может снова участвовать в соревнованиях за главный приз Ночной лиги. Это сделано для того, чтобы ледовый каток могли выигрывать новые регионы. То есть «Сталкер» мог продолжать играть в московском дивизионе «Любитель 40+», как и раньше, но вне зачёта. Так делали и делают другие чемпионские команды – челябинский «Орион» и «Казанские Драконы». Столичные «карминовые» нашли свежее решение – перешли в «Лигу мечты» и снова играют на общих основаниях. Победят в Москве – поедут в Сочи. Победят в Сочи – станут первыми в истории Ночной лиги чемпионами по двум дивизионам – и в «40+», и в «18+».

Самая большая в Москве – «Лига надежды». Это чисто любительский дивизион. 91 команда, разбитая на целых восемь групп по уровню мастерства.

Семь конференций Подмосковья

В Московской области – многообещающая интрига. В главном дивизионе Ночной лиги («40+») Подмосковье всегда было несколько в тени столицы. Многие сильные хоккеисты играли в Москве в составе тех же «Сталкера», «Арктика», «Скоростной Машины», которые ехали в Сочи и брали кубок Крутова и дворец в придачу, бронзовые и серебряные медали фестиваля. В прошлом сезоне ногинский ХК «Богородск» стал в Сочи третьим. А сейчас в область перешли две сильнейшие, за вычетом «Сталкера», московские команды – «Скоростная Машина» и «Благовест». Областной турнир тем самым сразу стал едва ли не сильнейшим в стране. А его будущий победитель (все шансы, как считается, у «Машины») – как минимум одним из главных претендентов на кубок Крутова — 2018.

«Хоккей не позволяет задуматься об алкоголе даже на праздниках» В Ночной лиге играют не только Плющенко, Мостовой и Бесчастных, но и лётчики-испытатели.

Всего же команд «40+» в Подмосковье теперь 16, в двух конференциях: «Северо-Запад» (там «Машина») и «Юго-Восток» (тут «ХК Богородск»). Плей-офф будет, все серии до двух побед.

«Моё личное стремление – догнать и перегнать Олега Смирнова, регионального представителя в Рязани, по «40+», – признаётся Сергей Морозов, который организует соревнования на юге и востоке Подмосковья. – Они себя называют «столицей любительского хоккея», а наша Московская область должна стать целым регионом любительского хоккея. В целом практически всех участников прошлого сезона сохранить удалось, плюс прибавились эти две московские команды. Я думаю, что по составу у нас в этом сезоне теперь будет сильнейший турнир «40+» по всей России. Тем более и по количеству команд в конференциях всё сложилось как нельзя лучше.

Рязань – известный и признанный хоккейный регион – все последние годы держала рекорд по количеству команд «40+». В прошлом сезоне их было 16. В этом заявка пока ещё идёт.

«Снежинку» тренирует Сергей Лучинкин. Тренером «Арктики» работает Александр Ждан. В «Метеоре» — Леонид Канарейкин. Интересно, к папе, заслуженному тренеру страны, за советами обращается?

Подмосковье вообще регион в Ночной лиге уникальный. По числу участников сопоставимо только с Москвой. А вот расстояния куда больше. С самого юго-востока области, Воскресенска, на северо-запад. В Клин не наездишься, особенно по пробкам в выходные. Поэтому отборочный этап тут не единый турнир вовсе, а несколько турниров. Две конференции в «40+» и целых пять в «18+», в «Лиге надежды». Команды играют по своим системам (в некоторых после «гладкого» этапа есть плей-офф), а после встречаются уже в региональном плей-офф и там определяют чемпионов Подмосковья.

Исторически так складывается, что больше команд на юге и востоке – тут и Воскресенск, и Подольск, и Электросталь. Хоккея здесь всегда было больше. «Химик», которого вот уже 10 лет нет в чемпионате России, в любительском первенстве страны выходит на лёд в той самой исторической жёлтой форме. Есть электростальский «Кристалл». Глядя на эту команду, будто возвращаешься на много лет назад.

За последние годы север и запад благодаря Ночной лиге подтягиваются, и последние два года есть «Запад-Клин» и «Запад-Одинцово». Интересная команда «Энергия» из города Краснознаменск, которую возглавляет настоящий энхаэловец, известный в прошлом нападающий сборной России и «Флориды Пантерз» Иван Новосельцев.

Подмосковье вообще регион в Ночной лиге уникальный. По числу участников сопоставимо только с Москвой. А вот расстояния куда больше.

Подмосковный «18+» уже вовсю играет. Новичок Ночной лиги команда «ОДОН» — это хоккейная дружина легендарной отдельной дивизии Внутренних войск, теперь Росгвардии, имени Дзержинского – начала с победы 9:1. Играют на «Арене Балашиха». Победил на старте и «Импульс» из Черноголовки – его домом является уникальная, до сих пор сохранившаяся в полном здравии открытая арена с искусственным льдом. А дивизион «40+» Московской области в конференции «Северо-Запад» только стартует 7 октября в Одинцово. Там на лёд выйдут «Скоростная Машина» и «Можайск».

В целом это 150 с лишним команд из той почти тысячи, что сыграет в Ночной лиге в её седьмом сезоне. Всё только начинается. И ведь какое дело: изнутри это уже стало привычным, а если взглянуть со стороны — впечатляет!