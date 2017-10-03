Что Радулов сделал ради Кузнецова. Обзор аккаунтов хоккеистов

Александр не скучает в Техасе и уже нашёл там друзей.

Кривляка Тихонов

Нападающий СКА строит забавные рожицы похлеще своих детей. Жена Виктора Евгения не удержалась и выставила забавное фото мужа. «Мама, ты точно уверена, что он мой папа?» — гласит подпись в «Инстаграме».

Панин проиграл спор

Защитник «Салавата» не теряет чувства юмора. Григорий выставил красивую летнюю фотографию со странным комментарием: «Проиграл спор». К чему это? А теперь внимательно смотрим на геолокацию.

Чат КХЛ: Захарчуку досталась роль в «Вышибале», а Емелину — багаж Захаркина Сам Шонн Уильям Скотт связался с Захарчуком. У Будкина тоже будет роль.

Шестёркин и Гавриков побывали на концерте

После матча с «Сибирью» игроки СКА на несколько дней прилетели домой. Перед тем как отправиться в Ярославль, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на концерт популярного музыканта T-killah.

Ковальчук поблагодарил Новосибирск

Какой обзор соцсетей без фотографий Ильи Ковальчука? Во время выездной серии вице-капитану СКА иногда было скучно, поэтому он активничал в «Инстаграме». Да и как же не отметить потрясающую атмосферу на арене в Новосибирске! Вот и фото из «армейского» самолёта.

Теперь и Кучеров в «Инстаграме»

Кажется, больше не осталось знаменитых российских хоккеистов, которые не зарегистрированы в популярной социальной сети. Наконец-то отметился в «Инстаграме» и Никита Кучеров. Ждать ли нам от нападающего «Тампы» ежедневных отчётов с тренировок?

Модный Радулов

«Болезнь» Ильи Ковальчука добралась и до Техаса. Александр Радулов взял пример со своего товарища и теперь регулярно выкладывает фотографии и истории в «Инстаграм». На днях Александр выставил фото в элегантном костюме. «Специально для тебя», — обратился форвард «Далласа» к Евгению Кузнецову. Неужели нападающий «Вашингтона» стал модным экспертом?

Тройка Радулова может «взорвать» лигу. С кем будут играть россияне в НХЛ А ещё Павел Бучневич наигрывается в первом звене «Нью-Йорк Рейнджерс»!

Радулов подружился с Сегином

В Техасе Александр быстро нашёл друзей и уже фотографируется с Тайлером Сегином. Вместе они встретились со знаменитым американским актёром и комиком Джейми Кеннеди.

Тарасенко на бейсболе

Форвард «Сент-Луиса» частенько выбирается с семьёй на бейсбол. На этот раз Владимир отправился туда в фирменном свитере «блюзменов», сфотографировался с игроком местной команды «Кардиналс» Ядьером Молиным и даже произвёл первый бросок в матче.

Тренировка с Лундквистом

Хотели бы потренироваться под руководством знаменитого шведского вратаря? Тогда вам на Таймс-сквер! Хенрик Лундквист поучаствовал в спортивном проекте, проведя велотренировку в центре Нью-Йорка. Между прочим, доходы от этого мероприятия пойдут на исследование рака.

Малкину вручили перстень

В Музее искусств Карнеги состоялась торжественная церемония награждения хоккеистов, тренерского штаба и администрации «Питтсбург Пингвинз» чемпионскими перстнями после победы в Кубке Стэнли. Евгений Малкин просто светился от радости, поднимаясь на сцену за наградой.