До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Радулов
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: instagram.com/radulov22

Что Радулов сделал ради Кузнецова. Обзор аккаунтов хоккеистов

Александр не скучает в Техасе и уже нашёл там друзей.
3 октября 2017, вторник. 19:45 Хоккей

Кривляка Тихонов

Нападающий СКА строит забавные рожицы похлеще своих детей. Жена Виктора Евгения не удержалась и выставила забавное фото мужа. «Мама, ты точно уверена, что он мой папа?» — гласит подпись в «Инстаграме».

Панин проиграл спор

Защитник «Салавата» не теряет чувства юмора. Григорий выставил красивую летнюю фотографию со странным комментарием: «Проиграл спор». К чему это? А теперь внимательно смотрим на геолокацию.

Чат КХЛ: Захарчуку досталась роль в «Вышибале», а Емелину — багаж Захаркина
Сам Шонн Уильям Скотт связался с Захарчуком. У Будкина тоже будет роль.

Шестёркин и Гавриков побывали на концерте

После матча с «Сибирью» игроки СКА на несколько дней прилетели домой. Перед тем как отправиться в Ярославль, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на концерт популярного музыканта T-killah.

Ковальчук поблагодарил Новосибирск

Какой обзор соцсетей без фотографий Ильи Ковальчука? Во время выездной серии вице-капитану СКА иногда было скучно, поэтому он активничал в «Инстаграме». Да и как же не отметить потрясающую атмосферу на арене в Новосибирске! Вот и фото из «армейского» самолёта.

Теперь и Кучеров в «Инстаграме»

Кажется, больше не осталось знаменитых российских хоккеистов, которые не зарегистрированы в популярной социальной сети. Наконец-то отметился в «Инстаграме» и Никита Кучеров. Ждать ли нам от нападающего «Тампы» ежедневных отчётов с тренировок?

Модный Радулов

«Болезнь» Ильи Ковальчука добралась и до Техаса. Александр Радулов взял пример со своего товарища и теперь регулярно выкладывает фотографии и истории в «Инстаграм». На днях Александр выставил фото в элегантном костюме. «Специально для тебя», — обратился форвард «Далласа» к Евгению Кузнецову. Неужели нападающий «Вашингтона» стал модным экспертом?

Тройка Радулова может «взорвать» лигу. С кем будут играть россияне в НХЛ
А ещё Павел Бучневич наигрывается в первом звене «Нью-Йорк Рейнджерс»!

Радулов подружился с Сегином

В Техасе Александр быстро нашёл друзей и уже фотографируется с Тайлером Сегином. Вместе они встретились со знаменитым американским актёром и комиком Джейми Кеннеди.

Тарасенко на бейсболе

Форвард «Сент-Луиса» частенько выбирается с семьёй на бейсбол. На этот раз Владимир отправился туда в фирменном свитере «блюзменов», сфотографировался с игроком местной команды «Кардиналс» Ядьером Молиным и даже произвёл первый бросок в матче.

Тренировка с Лундквистом

Хотели бы потренироваться под руководством знаменитого шведского вратаря? Тогда вам на Таймс-сквер! Хенрик Лундквист поучаствовал в спортивном проекте, проведя велотренировку в центре Нью-Йорка. Между прочим, доходы от этого мероприятия пойдут на исследование рака.

Малкину вручили перстень

В Музее искусств Карнеги состоялась торжественная церемония награждения хоккеистов, тренерского штаба и администрации «Питтсбург Пингвинз» чемпионскими перстнями после победы в Кубке Стэнли. Евгений Малкин просто светился от радости, поднимаясь на сцену за наградой.

15 главных вопросов сезона НХЛ
Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Радулов Виктор Тихонов-младший Владимир Тарасенко Владислав Гавриков Григорий Панин Евгений Малкин Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Никита Кучеров Хенрик Лундквист Фото
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
20:53 «Ванкувер» обменял Андрея Педана в «Питтсбург», взамен получив Пулио
20:45 «Йокерит» одолел «Торпедо», победив в десятом матче кряду
20:39 Форвард «Ак Барса» Глухов дисквалифицирован на два матча
20:35 ЦСКА — «Динамо» Р: Форвард хозяев Шалунов получил травму после удара Липсбергса
20:11 «Калгари» подписал контракт с нападающим Таннером Глэссом
19:55 Лаланд: жду предложений от клубов, с радостью бы вернулся в минское «Динамо»
19:37 Капитан команды Ночной лиги «Победа»: наверное, пригласим кого-то из КХЛ
19:18 Бугнер: Дадонов хочет доказать, что его недооценивают, он отличный плеймейкер
18:58 Минское «Динамо» подписало пробный контракт с форвардом Когалевым
18:41 Форвард ЦСКА Бурдасов не сыграет в третьем матче подряд
18:25 Отель в Казани, где остановилась «Югра», эвакуирован из-за анонимного звонка
18:23 Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября
17:52 Форвард «Дэвилз» Бойл, у которого обнаружили рак, пропустит первый матч сезона
17:32 «Чикаго» получил разрешение перевести Госсу в список долгосрочно травмированных
17:11 Кудрявцев: Карлссон извинился за свою вспышку эмоций и пожелал мне удачи
16:45 Прайс: за прошедшие годы у меня было много взлётов и падений
16:17 Йео: Тарасенко хочет влиять на результат, победы для него крайне важны
15:46 Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор
15:34 ХК «Сочи» обменял нападающего Симона Энеруда в «Сибирь»
15:20 «Сочи» расторг контракт с голкипером Сергеем Большаковым
15:05 Джиордано: Ягр добавит «Калгари» искры, он по-прежнему эффективен
14:47 Хауден: плохо, когда команда теряет лидеров, но это шанс для других игроков
14:28 Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист пропустит первый матч сезона
14:13 «Трактор» подтвердил подписание контракта с защитником Никитой Никитиным
13:54 Дюшейн: стрельба в Лас-Вегасе должна стать звоночком, так не может продолжаться
13:35 Зак Паризе пропустит как минимум два первых матча «Миннесоты» в сезоне
13:20 Барбашёв начнёт сезон НХЛ в «Сент-Луисе», Костин выбыл на 7-10 дней
13:14 Лекомцев: на лёд выходит не Захаркин, игроки «Югры» сами допускали ошибки
13:02 Клименко: не сказал бы, что КХЛ и Лига чемпионов — это небо и земля
12:36 Ламорелло: Сошников вернётся в НХЛ, решение отправить его в АХЛ — это бизнес
12:17 Тай Доми раскритиковал журналиста, заявившего, что его сын Макс вторит Трампу
12:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?
11:55 Вратарь Александр Шарыченков вернулся в «Югру»
11:49 «Питтсбург» опроверг то, что имя Малкина неверно выгравировали на кубке Стэнли
11:39 Агент Василевского: Андрей во многом напоминает мне Третьяка
11:26 Гареев: никакой паники в «Салавате» нет, а итоги надо подводить в апреле
11:22 Жуков: Новосибирск должен срочно выбрать место строительства арены для МЧМ-2023
11:07 Василевский: не люблю ходить по барам, моя жизнь — это хоккей и семья
10:41 Нападающему «Вашингтона» Тому Уилсону грозит ещё одна дисквалификация
10:28 «Динамо» Р подтвердило расторжение контракта с Питерсом и переход Армалиса
10:18 Фролик: для чехов Ягр как бог, за него бы голосовали, реши он стать президентом
10:15 Кожевников: Захаркин атакует Зимина — это уже несмешно, ветеранов надо уважать
09:34 Кинэн: никогда не искал недочёты судей, но вынужден пересмотреть своё отношение
09:22 Имя Малкина на кубке Стэнли могли выгравировать с ошибкой
09:12 Бобровский — второй в рейтинге претендентов на «Везину», Василевский — седьмой
Все новости RSS
Партнерский контент