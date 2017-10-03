Что Радулов сделал ради Кузнецова. Обзор аккаунтов хоккеистов

Кривляка Тихонов
Нападающий СКА строит забавные рожицы похлеще своих детей. Жена Виктора Евгения не удержалась и выставила забавное фото мужа. «Мама, ты точно уверена, что он мой папа?» — гласит подпись в «Инстаграме».
Панин проиграл спор
Защитник «Салавата» не теряет чувства юмора. Григорий выставил красивую летнюю фотографию со странным комментарием: «Проиграл спор». К чему это? А теперь внимательно смотрим на геолокацию.
Шестёркин и Гавриков побывали на концерте
После матча с «Сибирью» игроки СКА на несколько дней прилетели домой. Перед тем как отправиться в Ярославль, Игорь Шестёркин и Владислав Гавриков сходили на концерт популярного музыканта T-killah.
Ковальчук поблагодарил Новосибирск
Какой обзор соцсетей без фотографий Ильи Ковальчука? Во время выездной серии вице-капитану СКА иногда было скучно, поэтому он активничал в «Инстаграме». Да и как же не отметить потрясающую атмосферу на арене в Новосибирске! Вот и фото из «армейского» самолёта.
Теперь и Кучеров в «Инстаграме»
Кажется, больше не осталось знаменитых российских хоккеистов, которые не зарегистрированы в популярной социальной сети. Наконец-то отметился в «Инстаграме» и Никита Кучеров. Ждать ли нам от нападающего «Тампы» ежедневных отчётов с тренировок?
Модный Радулов
«Болезнь» Ильи Ковальчука добралась и до Техаса. Александр Радулов взял пример со своего товарища и теперь регулярно выкладывает фотографии и истории в «Инстаграм». На днях Александр выставил фото в элегантном костюме. «Специально для тебя», — обратился форвард «Далласа» к Евгению Кузнецову. Неужели нападающий «Вашингтона» стал модным экспертом?
Радулов подружился с Сегином
В Техасе Александр быстро нашёл друзей и уже фотографируется с Тайлером Сегином. Вместе они встретились со знаменитым американским актёром и комиком Джейми Кеннеди.
Тарасенко на бейсболе
Форвард «Сент-Луиса» частенько выбирается с семьёй на бейсбол. На этот раз Владимир отправился туда в фирменном свитере «блюзменов», сфотографировался с игроком местной команды «Кардиналс» Ядьером Молиным и даже произвёл первый бросок в матче.
Тренировка с Лундквистом
Хотели бы потренироваться под руководством знаменитого шведского вратаря? Тогда вам на Таймс-сквер! Хенрик Лундквист поучаствовал в спортивном проекте, проведя велотренировку в центре Нью-Йорка. Между прочим, доходы от этого мероприятия пойдут на исследование рака.
Малкину вручили перстень
В Музее искусств Карнеги состоялась торжественная церемония награждения хоккеистов, тренерского штаба и администрации «Питтсбург Пингвинз» чемпионскими перстнями после победы в Кубке Стэнли. Евгений Малкин просто светился от радости, поднимаясь на сцену за наградой.