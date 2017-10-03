Коллективная деградация. Почему «Локомотив» уволил Кудашова

Когда коллега Панышев в своём прямом эфире уверял нас, что Алексея Кудашова не уволят из «Локомотива» из-за стального терпения Юрия Яковлева, мне почему-то сразу стало немного смешно. Паша, ты серьёзно? То есть это не он, а кто-то другой, увольнял в ноябре Кая Суйкканена, хотя «Локомотив» шёл в верхней части турнирной таблицы? Быть может, ты забыл, что именно Яковлев не дал доработать хотя бы до октября Шону Симпсону – одному из самых квалифицированных тренеров европейского хоккея? В сентябре работы лишился Том Роу. Примеров того, что босс «железнодорожников» был скор на расправу и рубил с плеча – уйма.

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Увольнение Кудашова после пяти поражений подряд вполне вписывается в парадигму Яковлева. Какое-то время казалось, что президент «Локомотива» посчитал, что вывел новую формулу выхода из кризисной ситуации. К смене помощников в последнее время прибегают все, кому не лень, но ярославцы опробовали этот метод на себе. В ноябре прошлого года, когда команда Кудашова также шла по дистанции с ухабами, виновным назначили Дмитрия Юшкевича. Тренера по защитникам сначала тихо убрали с лавки, а затем объявили, что он будет работать в системе клуба, но не с главной командой. Юшкевич тихо-мирно доработал контракт, а «Локомотив» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина его будущую команду.

Прекрасно известно, что снаряд в одну и ту же воронку дважды не падает. Если решение сработало в отдельно ситуации, то нет никакой гарантии, что оно приведёт к такому эффекту в другой раз. Игра ярославцев в обороне и правда безобразна. Меньшинство – тушите свет. Но виноват ли в этом только помощник главного тренера, специализирующийся на работе с обороной? Он, конечно, занимается с защитниками индивидуально, но рисунок игры всё равно определяет Кудашов. Главный тренер – главнокомандующий, а ассистент – всего лишь исполнитель. Так принято в большинстве команд. Мало где слово помощника действительно имеет вес.

5 поражений, 1 очко, разница шайб 7:25 – такова статистика «Локомотива» в пяти последних играх. Это ли не свободное падение?

Почему увольнение одного Козырева не было панацеей? Год назад подобный трюк с Юшкевичем сработал во многом потому, что повлёк за собой эмоциональную встряску. «Локомотив», особенно ничего не меняя, вдруг начал выигрывать. Игроки в отсутствии жёсткого тренера на лавке раскрепостились. Различия в ситуациях ещё и в том, что в прошлом сезоне «железнодорожники» не испытывали таких колоссальных игровых проблем. Даже если и случались серийные поражения, то все они были в одну-две шайбы. В начале октября 2016 года «Локомотив» не мог выиграть на протяжении четырёх встреч, однако всё же набрал два очка. В ноябре было три поражения подряд, но все – на выезде и с разницей не более, чем в две шайбы. Сегодня положение дел куда плачевнее.

5 поражений, 1 очко, разница шайб 7:25 – такова статистика «Локомотива» в пяти последних играх. Это ли не свободное падение? Ярославцы то разваливаются на ходу, словно не в состоянии держать удар, то упускают верную победу в концовке, как было в гостевой игре с «Сибирью». Налицо отсутствие стержня. Складывается впечатление, что порой команда становилась неуправляема. Всё это – камень в огород главного тренера. Традиционно тренерскими индикаторами являются и спецбригады. И если по большинству ярославцы худо-бедно держатся в середине (16-е место) за счёт пятёрки легионеров, то меньшинство не выдерживает никакой критики. 21 шайба – больше в неравных составах не пропускала в этом сезоне ни одна команда. Каждая третья попытка соперников «Локомотива» приводит к изменению счёта.

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Любопытный нюанс: почти во всех матчах, даже проигранных с треском, «Локомотив» пытался играть активно. 0:3 в Нижнем Новгороде? «Локомотив» нанёс больше бросков и провёл в атаке на пять минут больше, чем «Торпедо». Аналогичная картина была и в Омске, где подопечные Кудашова пропустили шесть шайб. Даже в недавнем матче со СКА, закончившимся со счётом 1:6, ярославцы перебросали лидеров чемпионата. Исключения составляют домашняя игра с ЦСКА и выездная с…«Югрой». Правда, даже сыграв в Ханты-Мансийске на удивление пассивно, «железнодорожники» всё равно добыли три очка. Казалось бы, можно только похвалить Кудашова за активный хоккей, но и здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, это баланс. Ни нападающие, ни защитники, кажется, не соответствуют стремлению Кудашова играть от себя. В атаке, за исключением звена иностранцев, нет мастеров, которые могли дать необходимую реализацию моментов, а тяжёлые и неповоротливые защитники оказываются не у дел при быстрых контратаках. Отсюда и следуют все эти 1:6 с доминирующими статистическими показателями. Когда-то Яковлев увольнял Суйкканена как раз за то, что финн взялся играть в атакующий хоккей, тогда как президент «Локомотив» придерживался иных взглядов. Судя по тому, что Кудашов тоже лишился своей должности, во вкусах руководителя за эти годы мало что поменялось.

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Во-вторых, активность активности – рознь. Заглянув в статистику и увидев там 40 бросков за матч, есть риск очароваться. Но не спешите. В игре «железнодорожников» было минимум креатива. Творчество на льду сведено к минимуму, зато забросов в зону и бросков ради бросков – полно. Полгода назад ЦСКА Квартальнова на фоне «Локомотива» Кудашова выглядел памятником прямолинейному хоккею. Москвичи упростили свою игру настолько, что каждый игрок ярославской команды выглядел чуть ли не Умарком. Но всё познаётся в сравнении. За лето даже ЦСКА, сменив главного тренера, слез с рельсов. Кудашов, напротив, отошёл от игры, которая принесла его команде успех в плей-офф. То есть, по факту, «Локомотив» играет с креном в атаку, но настолько упрощённо, что это даёт обратный эффект.

В игре «железнодорожников» минимум креатива. Творчество на льду сведено к минимуму, зато забросов в зону и бросков ради бросков – полно.

И теперь к главному. Кудашов доверяет молодёжи, что полностью соответствует стратегии клуба. По сути, его и приглашали в «Локомотив» из-за того, что при нём в Мытищах раскрылись Дыбленко и Сошников, Шмелёв и Лещенко. В нынешнем составе «Локомотива» молодых игроков немало. В Новосибирске главный тренер ярославцев не просто поставил Артура Каюмова во второе звено, но и доверил ему концовку, о чём впоследствии, наверное, пожалел. Получает игровое время и цепляется за каждый шанс Денис Алексеев. И это помимо той молодёжи, которая уже успела выйти на ведущие роли в прошлых сезонах. Но кто в этом сезоне добился ощутимого прогресса? Да и есть ли вообще шансы расти в той системе, которую насаждал Кудашов? Вопросы, вопросы.

Чтобы перечислить игроков «Локомотива», которые регрессируют на глазах или просто находятся в состоянии застоя, не хватит пальцев одной руки. Даниил Апальков и Егор Аверин пребывают в спячке уже второй год, но Кудашов ничего не смог с этим поделать. С одной стороны, можно было бы переадресовать этот вопрос руководству. Яковлев был волен отпустить Аверина в Омск, а Апалькова в Магнитогорск, благо Геннадий Величкин не первый год пытается вернуть своего воспитанника. Но раз оба остались игроками «Локомотива», их игра – зона ответственности главного тренера. Но что сделал Кудашов как мотиватор? А раз Апальков с Авериным не способны быть лидерами команды, то почему не нашёл им новую роль? Вопросы, вопросы.

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Если к разочаровывающей игре Аверина и Апалькова уже можно было привыкнуть, то происходящее с тройкой Красковского не может не настораживать. «Железнодорожники» — главное молодёжное звено страны, ближайшее будущее сборной России. Однако начало сезона в их исполнении вынуждает говорить не о вызове на Евротур, а об обоснованности пребывания в составе. Александра Полунина как самого юного уже отправляли в МХЛ, но ссылка не помогла ему обрести свою игру. 1 шайба на троих за 17 игр – это катастрофа. Красковский только два матча назад набрал первое очко в сезоне, найдя передачей Максима Тальбо, но при этом у него худший показатель полезности среди форвардов. Говорят, что ребята действительно снизили требования к себе, но разве не задача главного тренера держать руку на пульсе? Мало лишь доверить место в составе. В работе с молодёжью нужно быть тонким психологом, который и звёздную болезнь может диагностировать, и из депрессии вывести.

Между проблемами «Локомотива» и «Магнитки» нередко ставят знак равенства. Мол, финалисты Кубка Гагарина потеряли трёх ключевых защитников, оттого и откатились на несколько позиций назад. Ярославцы потеряли двух, но Гавриков с Пашниным значили для «Локомотива» всё-таки не столько, сколько Антипин, Береглазов и Ли для «Магнитки».

Но главное не это. Если за спинами уехавших магнитогорцев было шаром покати, то в системе «Локомотива» полным-полно талантливых защитников, прошедших через молодёжную сборную России. Уже обкатанные в КХЛ и привыкшие к требованиям Кудашова ребята должны были сделать шаг вперёд, но вместо этого «железнодорожники» входят в десятку самых пропускаемых команд лиги. Кто виноват в том, что Рафиков, Черепанов и Коледов не реализовывают свой потенциал? Если бы это были единичные случаи, можно было ограничиться ответственностью игроков. Но когда деградация массовая – вопросы возникают к тем, кто учит и направляет. С материалом в хоккейном Ярославле проблем нет, не было и не предвидится. Что-то не так в консерватории.

В межсезонье Кудашов мог возглавить московское «Динамо», уже был одной ногой в клубе, с которым в качестве игрока выигрывал Кубок Гагарина, но всё-таки решил остаться в Ярославле. Это решение повело за собой целую цепочку событий: Владимир Воробьёв вместо того, чтобы стать главным тренером «Сибири», занял аналогичную должность в «Динамо», а Павел Зубов пошёл на повышение в Новосибирске. Теперь Воробьёв и Зубов при работе, а Кудашов остался ни с чем. Кто же сменит его во главе «Локомотива»? По иронии судьбы новым главным тренером, по информации «Чемпионата», станет Дмитрий Квартальнов — специалист, потерявший работу после вылета от ярославской команды в минувшем плей-офф. Круг замкнулся.