До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: jokerit.com

Итоги дня КХЛ: «Йокерит» в погоне за СКА, а Кудашову не простили три по 1:6

Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.
4 октября 2017, среда. 00:03 Хоккей

Отель в Казани, где остановилась «Югра», был эвакуирован

В одну из гостиниц Казани, в которой остановилась приехавшая на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Об этом команде Анатолия Емелина сообщил менеджер отеля.

«Позвонил менеджер отеля. Сказал, что в нашей гостинице идёт проверка, так как поступил анонимный звонок о том, что она заминирована. Это уже не первый случай за сегодняшний день в Казани. Въезд в гостиницу пока запрещён, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», — пояснили в пресс-службе клуба из Ханты-Мансийска. К вечеру же «Югре» после проверки анонимной угрозы разрешили заселиться в отель.

Итоги дня КХЛ: Емелин обыграл «Салават» на багаже Захаркина
А на чьём багаже Никита Гусев сделал покер «Локомотиву»?

Туманные перспективы новой арены в Новосибирске

По-прежнему нет никакой ясности, когда и где будет построен новый стадион в Новосибирске. Всем известно, что нынешняя арена «Сибири» давно устарела и не может похвастаться большой вместимостью. Кроме того, город неоднократно заявлял о намерении провести молодёжный чемпионат мира 2023 года, и даже уже успел представить свою заявку на международном уровне. Однако до сих пор строительство новой арены не началось.

На эту тему высказался вице-спикер Госдумы РФ, глава ОКР Александр Жуков.

«Я считаю очень важным, чтобы Новосибирск и «Сибирь» имели новую современную домашнюю хоккейную арену. И вроде бы мы в прошлом году смотрели площадку, она, на мой взгляд, очень интересная, на берегу реки. Но здесь нужно решать городскому собранию. Есть, насколько мне известно, другое предложение – ближе к тому месту, где мы находимся, в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства, потому что не так много времени остается до молодёжного чемпионата мира», — заявил политик.

Синдром вахтёра. Из-за кого «Сибирь» может лишиться новой арены
Из-за позиции горсовета Новосибирск может остаться без МЧМ-2023, а «Сибирь» без новой хоккейной арены.

Толванен опять зажигает

«Йокерит» продолжает штамповать победы. Такими темпами финский клуб скоро может и СКА догнать! На этот раз жертвой команды Ялонена оказалось «Торпедо».

Хозяева первыми открыли счёт, правда, через минуту Геннадий Столяров ответил голом. Однако «Йокерит» стараниями 18-летнего Ээли Толванена вырвались вперёд. Финский вундеркинд уже имеет на своём счету 18 (10+8) очков.

Нижегородцы пытались отыграться, однако «Йокерит» был надёжен в обороне. В самом конце встречи игроки четвертого звена хозяев поразили пустые ворота команды Скудры, поставив точку в матче. «Шуты» одержали десятую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2017, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – О'Нилл (Толванен) – 16:51 (5x4), 1:1 – Столяров (Желдаков) – 17:58 (5x5), 2:1 – Толванен (Лепистё) – 19:46 (5x4), 3:1 – Хухтала (Регин) – 27:08 (5x4), 3:2 – Фаткуллин (Паршин, Тичар) – 28:34 (5x5), 4:2 – Марьямяки (Анттила, Кивистё) – 58:44 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Трудная победа ЦСКА

Мало кто ждал, что главный аутсайдер КХЛ сможет навязать борьбу московским «армейцам». Однако рижское «Динамо» в первом матче без Сандиса Озолиньша здорово подпортило нервы команде Игоря Никитина.

Кирилл Капризов в привычной для себя манере отличился в самом начале матча, но рижане быстро ответили голом, а Микс Индрашис сделал счёт 2:1. В первом периоде травму получил Максим Шалунов после столкновения с Робертсом Липсбергсом.

Основное время матча закончилось со счётом 2:2, а в овертайме победную шайбу забросил Валерий Ничушкин. «Динамо» впервые за 13 игр смогло пополнить свой очковый запас.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Капризов (Сергеев) – 03:49 (5x5), 1:1 – Липсбергс – 04:08 (5x5), 1:2 – Индрашис (Салмела, Жердев) – 10:48 (4x3), 2:2 – Кузьменко (Ничушкин, Киселевич) – 22:51 (5x5), 3:2 – Ничушкин (Робинсон) – 63:47 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Витязь» обыграл прямого конкурента

«Спартак» и «Витязь» находятся в нижней части таблицы Западной конференции и усиленно бьются за место в восьмёрке. В начале очной встречи подопечные Валерия Белова заработали несколько удалений и пропустили. У красно-белых отличился Александр Хохлачёв.

Лишь после перерыва Максим Афиногенов счёт сравнял. «Спартак» вновь вышел вперёд, а «Витязь» вновь отыгрался. Силы быстрее закончились у гостей — подольская команда сумела забросить три шайбы. Замена вратаря не помогла красно-белым, «Витязь» прервал серию поражений из трёх матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
5 : 3 0:1, 3:1, 2:1
Спартак
Москва
0:1 – Хохлачёв (Лаюнен) – 05:50 (5x4), 1:1 – Афиногенов (Семёнов, Макеев) – 24:38 (5x4), 1:2 – Лаюнен (Хохлачёв, Комаров) – 24:54 (5x5), 2:2 – Макеев (Никулин, Афиногенов) – 32:41 (5x5), 3:2 – Романов (Кулагин, Петраков) – 39:45 (5x5), 4:2 – Сёмин (Афиногенов) – 45:24 (5x5), 5:2 – Горак (Копейкин, Кулагин) – 53:35 (5x5), 5:3 – Радил – 57:13 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ?
Круче всех работает «Северсталь». А у кого почти нет шансов остаться в лиге?

«Северсталь» билась за Гулявцева, но проиграла

Недавно главный тренер череповецкой команды признался, что если к ноябрю «Северсталь» не будет в зоне плей-офф, то он покинет свой пост. В Хельсинки подопечные Гулявцева проиграли, а со «Слованом» смогли заработать лишь одно очко.

В Братиславе получился очень упорный матч. Команды боролись на равных, поочередно перехватывая инициативу. Во втором матче подряд у северян отличился молодой Даниил Вовченко. К концу третьего периода на табло горел счёт 4:4. В дополнительное время соперники отличиться не сумели. А в серии буллитов игроки «Северстали» не смогли не реализовать ни одной попытки и проиграли.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2017, вторник. 20:00 МСК
Слован
Братислава
5 : 4 2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Мазур (Странски, Вовченко) – 00:58 (5x5), 1:1 – Грнка (Смоленяк, Баркер) – 05:03 (5x3), 2:1 – Месарош (Дженовей) – 18:51 (5x4), 2:2 – Вовченко (Странски, Вишневский) – 21:34 (5x5), 2:3 – Кагарлицкий (Чернов) – 26:12 (5x4), 3:3 – Грнка (Эберт) – 41:08 (5x5), 4:3 – Бухтеле (Грнка, Скалицки) – 43:44 (5x4), 4:4 – Стасенко (Бумагин, Кагарлицкий) – 53:02 (5x5), 5:4 – Грнка – 65:00 ( ПБ)

Кудашова отправили в отставку, Квартальнов будет новым тренером «Локомотива»

В полдесятого вечера грянула сенсация. На официальном сайте ярославской команды появилась новость, что «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. Также покидают тренерский штаб Александр Александрович Савченков и Андрей Леонидович Козырев. Алексей Кудашов возглавил «Локомотив» в мае 2015 года, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции-2017.

По информации «Чемпионата» новым главным тренером ярославской команды станет Дмитрий Квартальнов, ранее работавший в ЦСКА.

Коллективная деградация. Почему «Локомотив» уволил Кудашова
Уже известно, кто станет его преемником.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Витязь ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Локомотив ХК Северсталь ХК Слован ХК Спартак ХК Торпедо ХК ЦСКА ХК Югра Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
23:59 Сергачёв: поставил задачу играть в НХЛ, в молодёжной лиге доказывать уже нечего
23:53 «Эдмонтон» отправил Антона Слепышева в фарм-клуб АХЛ
23:29 Тренер детской команды из Сергиева Посада ударил ребёнка клюшкой
23:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:12 Кудашов: уверен и знаю, что «Локомотив» выходит из пике
23:05 «Слован» в буллитной серии взял верх над «Северсталью»
22:47 Горак: второй гол «Витязя» стал определяющим моментом в матче со «Спартаком»
22:44 Ничушкин: с ЦСКА любой клуб играет агрессивно, пока реализация у меня хромает
22:42 Афиногенов: «Витязь» подошёл к игре с правильной головой, это дало результат
22:40 Анкипанс: рад, что заработали очко в матче с ЦСКА, надо продолжать работать
22:36 Белов: во втором периоде «Витязь» сбросил напряжение, и результат пришёл
22:35 Никитин: ЦСКА будет интересно сыграть против Квартальнова
22:31 Епанчинцев: были моменты, но «Витязь» поймал на контратаках и победил
22:27 Гуськов: изменения в «Локомотиве» были неизбежны после пяти поражений
22:17 Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого
22:07 Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса
22:02 «Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию
21:58 Степан: НХЛ становится всё лучше, любая команда может пробиться в плей-офф
21:48 Дмитрий Квартальнов станет новым тренером ярославского «Локомотива»
21:36 «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым
21:16 «Вегас» забрал вратаря Малькольма Суббэна с драфта отказов «Бостона»
20:53 «Ванкувер» обменял Андрея Педана в «Питтсбург», взамен получив Пулио
20:45 «Йокерит» одолел «Торпедо», победив в десятом матче кряду
20:39 Форвард «Ак Барса» Глухов дисквалифицирован на два матча
20:35 ЦСКА — «Динамо» Р: Форвард хозяев Шалунов получил травму после удара Липсбергса
20:11 «Калгари» подписал контракт с нападающим Таннером Глэссом
19:55 Лаланд: жду предложений от клубов, с радостью бы вернулся в минское «Динамо»
19:37 Капитан команды Ночной лиги «Победа»: наверное, пригласим кого-то из КХЛ
19:18 Бугнер: Дадонов хочет доказать, что его недооценивают, он отличный плеймейкер
18:58 Минское «Динамо» подписало пробный контракт с форвардом Когалевым
18:41 Форвард ЦСКА Бурдасов не сыграет в третьем матче подряд
18:25 Отель в Казани, где остановилась «Югра», эвакуирован из-за анонимного звонка
18:23 Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября
17:52 Форвард «Дэвилз» Бойл, у которого обнаружили рак, пропустит первый матч сезона
17:32 «Чикаго» получил разрешение перевести Госсу в список долгосрочно травмированных
17:11 Кудрявцев: Карлссон извинился за свою вспышку эмоций и пожелал мне удачи
16:45 Прайс: за прошедшие годы у меня было много взлётов и падений
16:17 Йео: Тарасенко хочет влиять на результат, победы для него крайне важны
15:46 Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор
15:34 ХК «Сочи» обменял нападающего Симона Энеруда в «Сибирь»
15:20 «Сочи» расторг контракт с голкипером Сергеем Большаковым
15:05 Джиордано: Ягр добавит «Калгари» искры, он по-прежнему эффективен
14:47 Хауден: плохо, когда команда теряет лидеров, но это шанс для других игроков
14:28 Форвард «Питтсбурга» Хёрнквист пропустит первый матч сезона
14:13 «Трактор» подтвердил подписание контракта с защитником Никитой Никитиным
Все новости RSS
Партнерский контент