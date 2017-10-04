Итоги дня КХЛ: «Йокерит» в погоне за СКА, а Кудашову не простили три по 1:6

Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.

Отель в Казани, где остановилась «Югра», был эвакуирован

В одну из гостиниц Казани, в которой остановилась приехавшая на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» «Югра», поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Об этом команде Анатолия Емелина сообщил менеджер отеля.

«Позвонил менеджер отеля. Сказал, что в нашей гостинице идёт проверка, так как поступил анонимный звонок о том, что она заминирована. Это уже не первый случай за сегодняшний день в Казани. Въезд в гостиницу пока запрещён, мы надеемся на скорейшее решение вопроса. В данный момент команда находится на «Татнефть-Арене», где проводит вечернюю тренировку», — пояснили в пресс-службе клуба из Ханты-Мансийска. К вечеру же «Югре» после проверки анонимной угрозы разрешили заселиться в отель.

Итоги дня КХЛ: Емелин обыграл «Салават» на багаже Захаркина А на чьём багаже Никита Гусев сделал покер «Локомотиву»?

Туманные перспективы новой арены в Новосибирске

По-прежнему нет никакой ясности, когда и где будет построен новый стадион в Новосибирске. Всем известно, что нынешняя арена «Сибири» давно устарела и не может похвастаться большой вместимостью. Кроме того, город неоднократно заявлял о намерении провести молодёжный чемпионат мира 2023 года, и даже уже успел представить свою заявку на международном уровне. Однако до сих пор строительство новой арены не началось.

На эту тему высказался вице-спикер Госдумы РФ, глава ОКР Александр Жуков.

«Я считаю очень важным, чтобы Новосибирск и «Сибирь» имели новую современную домашнюю хоккейную арену. И вроде бы мы в прошлом году смотрели площадку, она, на мой взгляд, очень интересная, на берегу реки. Но здесь нужно решать городскому собранию. Есть, насколько мне известно, другое предложение – ближе к тому месту, где мы находимся, в сторону аэропорта. Но в любом случае нужно как можно быстрее определиться с местом строительства, потому что не так много времени остается до молодёжного чемпионата мира», — заявил политик.

Синдром вахтёра. Из-за кого «Сибирь» может лишиться новой арены Из-за позиции горсовета Новосибирск может остаться без МЧМ-2023, а «Сибирь» без новой хоккейной арены.

Толванен опять зажигает

«Йокерит» продолжает штамповать победы. Такими темпами финский клуб скоро может и СКА догнать! На этот раз жертвой команды Ялонена оказалось «Торпедо».

Хозяева первыми открыли счёт, правда, через минуту Геннадий Столяров ответил голом. Однако «Йокерит» стараниями 18-летнего Ээли Толванена вырвались вперёд. Финский вундеркинд уже имеет на своём счету 18 (10+8) очков.

Нижегородцы пытались отыграться, однако «Йокерит» был надёжен в обороне. В самом конце встречи игроки четвертого звена хозяев поразили пустые ворота команды Скудры, поставив точку в матче. «Шуты» одержали десятую победу подряд.

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Трудная победа ЦСКА

Мало кто ждал, что главный аутсайдер КХЛ сможет навязать борьбу московским «армейцам». Однако рижское «Динамо» в первом матче без Сандиса Озолиньша здорово подпортило нервы команде Игоря Никитина.

Кирилл Капризов в привычной для себя манере отличился в самом начале матча, но рижане быстро ответили голом, а Микс Индрашис сделал счёт 2:1. В первом периоде травму получил Максим Шалунов после столкновения с Робертсом Липсбергсом.

Основное время матча закончилось со счётом 2:2, а в овертайме победную шайбу забросил Валерий Ничушкин. «Динамо» впервые за 13 игр смогло пополнить свой очковый запас.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Витязь» обыграл прямого конкурента

«Спартак» и «Витязь» находятся в нижней части таблицы Западной конференции и усиленно бьются за место в восьмёрке. В начале очной встречи подопечные Валерия Белова заработали несколько удалений и пропустили. У красно-белых отличился Александр Хохлачёв.



Лишь после перерыва Максим Афиногенов счёт сравнял. «Спартак» вновь вышел вперёд, а «Витязь» вновь отыгрался. Силы быстрее закончились у гостей — подольская команда сумела забросить три шайбы. Замена вратаря не помогла красно-белым, «Витязь» прервал серию поражений из трёх матчей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ? Круче всех работает «Северсталь». А у кого почти нет шансов остаться в лиге?

«Северсталь» билась за Гулявцева, но проиграла

Недавно главный тренер череповецкой команды признался, что если к ноябрю «Северсталь» не будет в зоне плей-офф, то он покинет свой пост. В Хельсинки подопечные Гулявцева проиграли, а со «Слованом» смогли заработать лишь одно очко.

В Братиславе получился очень упорный матч. Команды боролись на равных, поочередно перехватывая инициативу. Во втором матче подряд у северян отличился молодой Даниил Вовченко. К концу третьего периода на табло горел счёт 4:4. В дополнительное время соперники отличиться не сумели. А в серии буллитов игроки «Северстали» не смогли не реализовать ни одной попытки и проиграли.

Кудашова отправили в отставку, Квартальнов будет новым тренером «Локомотива»

В полдесятого вечера грянула сенсация. На официальном сайте ярославской команды появилась новость, что «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. Также покидают тренерский штаб Александр Александрович Савченков и Андрей Леонидович Козырев. Алексей Кудашов возглавил «Локомотив» в мае 2015 года, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции-2017.



По информации «Чемпионата» новым главным тренером ярославской команды станет Дмитрий Квартальнов, ранее работавший в ЦСКА.