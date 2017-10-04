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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Фотобанк КХЛ

Отставка Кудашова встряхнёт «Локомотив». Прогнозы на игровой день КХЛ

СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.
4 октября 2017, среда. 07:28 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» — «Лада»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 10:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Лада
Тольятти

Если бы этот матч прошёл в Тольятти, как это было изначально объявлено на сайте лиги, то шансы у команды Аболса ещё бы были. Но, так как игра состоится в Шанхае и «Ладу» ждёт не самый простой переезд, я ставлю на «Куньлунь», тем более что китайская команда ещё ни разу не проигрывала «Ладе» в истории лиги.

Прогноз: победа «Куньлуня» в основное время.

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«Адмирал» — «Трактор»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Трактор
Челябинск

С одной стороны, «Трактор» на ходу. Одержаны три победы, но все они были добыты исключительно дома. Вдобавок к этому в матче с «Барысом» у челябинцев были некоторые игровые проблемы. А «Адмирал» после неприятного поражения от «Автомобилиста», когда упустил победу со счёта 2:0, ожидает серьёзная встряска. Андриевский дико недоволен первым звеном. Думаю, предвидятся перестановки, которые пойдут дальневосточникам на пользу, и у них получится во второй раз в сезоне выиграть у «Трактора».

Прогноз: «Адмирал» выиграет в основное время.

«Амур» — «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
Автомобилист
Екатеринбург

Можно вспомнить, что в Екатеринбурге команда Крикунова выиграла со счётом 8:1, но тогда «Амур» был в конце тяжёлой выездной серии. Теперь хабаровчане играют дома, и их шансы на успех достаточно велики. Им нужно выправлять ситуацию, и я не думаю, что «Автомобилист» сыграет успешно на канадской коробке «Платинум-Арены», несмотря на то что у них играет тройка североамериканцев.

Прогноз: «Амур» победит в овертайме.

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«Салават Юлаев» — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
СКА
Санкт-Петербург
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У «Салавата» возникли достаточно неожиданные проблемы с атакой. В матче с «Югрой» только первое звено создавало какую-то опасность, да и то в основном в большинстве. «Югра» во многом съела уфимскую атаку. СКА будет играть в другом ключе, он будет давить, и возможностей для взятия ворот у подопечных Эркки Вестерлунда будет ещё меньше. Да, команда у финского специалиста нестабильная, и она может чередовать неудачные матчи с успешными, но я не думаю, что «Салават» остановит СКА. Будет очередная уверенная победа Питера, «армейцы» повторят рекорд «Авангарда» образца сезона-2010/11 по продолжительности победной серии. Они показывают себя вариативной командой, в которой выстреливают хоккеисты как минимум трёх звеньев.

Прогноз: победа СКА.

«Ак Барс» — «Югра»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Югра
Ханты-Мансийск

Надо отметить Емелина за то, что он отстроил игру в обороне у ханты-мансийцев. Более сбалансированный хоккей стали показывать хоккеисты «Югры» после отставки Захаркина. Очень грамотно они сыграли в Уфе, но «Ак Барс» сам готов сожрать атаку любой команды, что казанцы и сделали с «Сибирью». На протяжении большей части встречи они не давали поднять сибирякам голову. У «Югры» единственный действительно опасный игрок – это Варфоломеев, и я думаю, что Билялетдинов найдёт возможность его обезвредить. Большой плюс для казанцев также состоит в том, что у них наконец-то заиграл Владимир Ткачёв.

Прогноз: «Ак Барс» выиграет в основное время.

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«Нефтехимик» — «Авангард»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Авангард
Омская область

Омичи сейчас на ходу, они выиграли три матча подряд и наступают на пятки «Ак Барсу». Я не думаю, что разгром в Сочи возведёт в облака подопечных Скабелки, тем более что у них в основном забивали игроки четвёртого звена. Лидерам, например, Петтерссону и Кугрышеву, нужно проявлять себя и забивать. Никакой самоуспокоенности не будет. «Нефтехимик» же проиграл в трёх матчах кряду, и, мне кажется, «Авангард» — это не та команда, которая может подарить первую победу за четыре игры подопечным Андрея Назарова.

Прогноз: победа гостей.

«Динамо» (Минск) – «Барыс»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Барыс
Астана

Эти команды уже встречались в Астане. Тогда этот матч подавался как противостояние легионеров, и по шайбам, забитым иностранцами, была ничья, но у «Барыса» удачнее сыграл второй легион. Теперь проблема в том, что у астанинцев притормозили и легионеры. Хоть и отметился тот же Доус голом в Нижнекамске, но первая пятёрка выглядит уже не так ярко, как на старте сезона. У минского «Динамо» всё наоборот. Хауден в последнем матче оформил хет-трик, и он находится в отличной форме, как и другие иностранцы белорусского клуба. Я думаю, что это будет ключевым моментом. Помимо всего прочего, парни Горди Дуайера играют дома.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

ХК «Сочи» — «Сибирь»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Сибирь
Новосибирская область

С одной стороны, статистика против сибиряков. За три матча в олимпийской столице они не выиграли ни разу, дважды уступив разгромно. И это при том, что «Сочи» и «Сибирь» — команды одного калибра. С другой стороны, новосибирцы против «Ак Барса» смотрелись куда достойнее, чем сочинцы в игре с «Авангардом». Подопечные Сергея Зубова уже поднимали голову после разгрома в Уфе, но домашнее фиаско может ударить по ним даже больнее. Тогда как команде его однофамильца нужно во что бы то ни стало брать очки. Впереди у «Сибири» игры в Уфе и Санкт-Петербурге, откуда можно уехать с баранкой.

Прогноз: три очка достанутся гостям из Новосибирска.

«Динамо» (Москва) — «Локомотив»

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Локомотив
Ярославль

Уникальная ситуация. Ещё вчера вечернюю тренировку проводил тренерский штаб Алексея Кудашова, а сегодня «Локомотив» на матч с «Динамо» выведет Дмитрий Квартальнов. Пока известно только то, что помогать ему будет Игорь Горбенко, с которым новый наставник ярославцев уже работал в ЦСКА. В иной ситуации можно было поставить на победу бело-голубых, которые дома традиционно успешно играют с «Локомотивом». Однако встряска должна подействовать на «железнодорожников», ведь многие проблемы команды лежали именно в области психологии. Приход такого эмоционального тренера, как Квартальнов, – сильный импульс.

Прогноз: победа «Локомотива».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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