Кудашов: передал Квартальнову команду не в разрухе, а в готовом виде

46-летний специалист больше не главный тренер «Локомотива». Вечером 3 октября клуб объявил о расторжении контракта с российским тренером. В интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексей Кудашов признался, что ему очень жаль покидать команду, которая выбирается из сложной ситуации. Также Кудашов назвал причины спада тройки Красковского, поведал о разговоре со своим преемником Дмитрием Квартальновым и рассказал о планах на ближайшее время.

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«Мне очень жаль, ухожу с высоко поднятой головой»

— Удалось ли попрощаться с командой?

— Безусловно, мы попрощались с ребятами. Наш последний разговор прошёл в дружеских и тёплых тонах.

— Эта отставка стала для вас ожидаемой?

— Знаете, очень жаль, что всё так получилось. Я уверен и знаю, что команда выходит из этого пике. Как и в прошлом году, это всегда было с начала октября, все эти проблемы. Сейчас, возможно, они выразились более ярко. Повторюсь, очень жаль. Мы практически вышли из этого состояния. У нас же игра с московским «Динамо». Я видел, как команда тренируется, как работает. Но решаю не я.

Знаете, очень жаль, что всё так получилось. Я уверен и знаю, что команда выходит из этого пике.

— Как бы оценили свою работу?

— За эти два с половиной года в «Локомотиве» мы сделали большое дело. Я принял команду, которая не блистала. Первый год мы закончили регулярный чемпионат на втором месте. Получилось, что нарвались на СКА. У нас была молодая команда, немножко неопытная.

— А в прошлом году?

— В том сезоне у нас была очень сильная и приличная команда. Мы выглядели здорово.

— Обыграли ЦСКА, а в финале конференции дали бой СКА.

— Всё верно. Считаю, что наш тренерский штаб хорошо отработал.

— Недавнее поражение от СКА со счётом 1:6 стало роковым для вас…

— Да, так получилось, что мы попали под лидера нынешнего российского хоккея. По игре, по большому счёту, мы «армейцам» не уступали. Можно сказать, что я ухожу с высоко поднятой головой.

«Мне предлагали убрать тройку Красковского, но ребята продолжали играть»

— С Дмитрием Квартальновым, который стал вашим преемником, поговорили?

— Да, мы с ним долго общались. Я ему всё рассказал про команду, передал дела. Для меня было важно отдать команду не в разрухе, а в готовом виде. Коллектив хороший, готовый, ребята будут показывать результат.

У меня была уйма рекомендательных писем, чтобы убрать звено Красковского, сослать. Но они продолжают играть.

— В последнее время многие по делу критикуют тройку Красковского. Что происходит с молодыми ребятами?

— Молодые мальчишки играют волнами. Я тут где-то прочитал, что им, якобы, нужно прививать какой-то другой хоккей. Но никто не задумывался, что ни в какой другой хоккей они никогда не играли, они заиграли у меня. Так что другого они и знать не знают (смеётся). Просто именно сейчас у них не идёт. Ребята первый раз в жизни столкнулись с такой ситуацией. Я знаю, как они тренируются, как стараются. Всё это вопрос времени. Знаете, у меня была уйма рекомендательных писем, чтобы их убрать, сослать. Но они продолжают играть.

— Однако Полунина вы критиковали и даже ссылали в МХЛ.

— Так он и сейчас не с нами в поездке. С «Динамо» он играть не будет. Не знаю, может быть, теперь его вызовут, и он успеет приехать, но мы его не планировали ставить. Это нормальный воспитательный процесс, который является частью тренировки. Как может быть по-другому, когда есть ребята, готовые играть и делать это как минимум не хуже? По-другому и быть не может. Все эти ребята оживут. Скажу больше: они уже ожили. Просто играют не так результативно, как это было в прошлом году. Мы приучены видеть их в более качественном виде.

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«Команда вылезла, выздоровела, и у неё всё будет хорошо»

— В прошлом году здорово играли и вратари. Мурыгин ставил рекорды, Судницин тоже не выпадал. Что происходит сейчас?

— Все живые люди. Все по-разному переваривают нагрузку, всё это немного по-другому в этот год было. Но всё шло под полным контролем! У меня никакой паники не было. Да, поражения с крупным счётом очень неприятны. Но через это надо было пройти, чтобы команда стала намного сильней. Я знал, что делать в определённых моментах. И видел, что команда вылезла, выздоровела и у неё всё будет хорошо.

— У «Локомотива» мощно играет первое звено легионеров. Вас нельзя назвать командой одного звена, как говорили про «Магнитку» и её тройку Коваржа?

— Нет. Если мы сейчас начнём копать, то вы увидите, что иностранцы перестали играть ярко. Молодёжь прибавляет, идёт живой процесс. Переваривание ролей, коллектива. Кто играет больше, кто меньше. Всё шло своим чередом. Хочу сказать спасибо болельщикам, команде. Вообще, я провёл в Ярославле четыре полноценных года. У меня два финала и два комплекта серебряных наград, а также один бронзовый, завоёванный уже в качестве тренера. Наверное, какой-то вклад я всё-таки внёс.

«Я готов работать. Усталости не чувствую»

— Вы в нынешнем сезоне стали иначе общаться с прессой. Даёте развёрнутые пресс-конференции, отвечаете на все вопросы. Пересмотрели позицию?

— Поймите вот что. Когда ты только приходишь в клуб с именем, то на тебя все смотрят, переваривают каждое твоё слово. Иногда в таких случаях лучше промолчать. Сейчас внимания меньше, всё устаканилось. Полно других людей, на которых можно обратить внимание. А я могу быть собой и спокойно рассуждать о хоккее. Многие тренеры поэтому и ведут себя замкнуто. С журналистами порой иначе нельзя.

— С президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым расстались в хороших отношениях?

— Да у меня со всеми хорошие отношения. Я никому ничего плохого не делал, мне тоже не делали.

— Планы на ближайшее время – отдохнуть?

— На самом деле, я готов работать. Усталости не чувствую. Буду искать варианты. Плюс займусь семьёй, организационными вопросами. Семья живёт в Ярославле, сын занимается хоккеем.