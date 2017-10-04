Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали

Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

«Волки из Чикаго» вместо «Вегаса»?

Утро среды огорошило хоккейных болельщиков сенсационной новостью – нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв не попал в основной состав команды, который все клубы НХЛ заявляют перед стартом регулярного чемпионата. Россиянин вместе с группой других хоккеистов формально был отправлен в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», однако злорадствовать и соревноваться в острословии многочисленные «поклонники» Вадима начали явно рановато. И дело тут не в особых отношениях руководства «золотых рыцарей» и бывшего форварда СКА, а в сугубо техническом нюансе правил, который «Вегас» учёл с максимальной пользой для себя.

Итак, перед стартом регулярного чемпионата каждый клуб НХЛ обязан сократить число игроков, находящихся в основной команде, до 23 человек. Остальные хоккеисты, не прошедшие в состав, отправляются либо в фарм-клуб, либо в молодёжные лиги, либо подыскивают иные варианты. «Рыцари», набиравшие хоккеистов на драфте расширения, несколько переоценили ценность защитников, и к дню, когда необходимо было делать финальное сокращение, подошли с десятком оборонцев, у которых действует односторонний контракт.

В результате этой ситуации генеральный менеджер клуба Джордж Макфи был вынужден поместить в заявку очень странный состав, который состоял из 11 нападающих (не хватает на 4 полноценных звена), 9 защитников и 3 вратарей. Шипачёва в числе заявленных фамилий не оказалось, что дало повод для беспокойства.

Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».

Этот непонятный уэйвер

Однако ни о каком конфликте между руководством «Вегаса» и российским нападающим речи не идёт. Вся соль ситуации состоит в том, что Шипачёву, как хоккеисту, не выступавшему ранее в НХЛ, не требовалось проходить драфт отказов перед формальной отправкой в фарм-клуб. «Золотые рыцари» не рисковали потерей форварда, сэкономив, таким образом, место в основном составе перед стартом регулярного чемпионата, и воспользовались этой возможностью.

Свой первый матч в сезоне «Вегас» проведёт лишь в пятницу, и в ближайшие дни Макфи проведёт несколько обменов с участием своего многочисленного корпуса защитников. Когда же время первой игры будет уже близко, Шипачёв получит формальный вызов в основную команду и без малейших преград сыграет в историческом дебютном матче «Голден Найтс» с «Далласом». Покидать расположение «Вегаса» и ехать в фарм-клуб Вадиму не нужно – его фамилию просто упомянут в нужных бумагах, а «Голден Найтс» получит необходимую возможность для того, чтобы провести сделки.

Фото: Reuters

Помимо Шипачёва освобождение от уэйвера имеют два других хоккеиста «Вегаса» — это защитник Ши Теодор и нападающий Алекс Туч. Разумеется, они тоже попали в формальный лист неудачников, спущенных в фарм-клуб, и оба имеют неплохие шансы начать регулярный чемпионат в НХЛ. Логика, которой придерживается Джордж Макфи, весьма проста и элегантна: поскольку «Вегас» играет свой первый матч лишь в третий игровой день «регулярки», то за два первых дня в ряде команд могут произойти травмы, и на имеющийся товар может найтись заинтересованный купец. Не исключено, что сугубо технический момент с «отправкой» Шипачёва в АХЛ мы ещё увидим по ходу сезона, когда восстановится после операции нападающий Джеймс Нил и состав «Вегаса» снова будет нуждаться в небольшой уборке.



Словом, скрежетать зубами пока рановато. Стоит дождаться пятницы и матча «Вегаса» с «Далласом». А за расставание с нападающим с $ 4,5-миллионным односторонним (!) контрактом ещё до того, как он сыграл первый официальный матч, владелец «Вегаса» бывший военный офицер Уильям Фоли может отправить руководство куда дальше, чем фарм-клуб.