С огнём в глазах и по рельсам. Что ждёт «Локомотив» при Квартальнове

Если мафию нельзя победить – её надо возглавить. По этому принципу СКА долго присматривался, а потом пригласил Олега Знарка – тренера, который на протяжении нескольких сезонов разбивал мечты хоккейного Санкт-Петербурга. «Локомотив» пошёл другим путём, во многом парадоксальным. Как логически объяснить то, что ярославцы берут на работу тренера, чьи недостатки прошлой весной сами же вскрыли?

Вместо Алексея Кудашова, сотворившего главную сенсацию минувшего плей-офф, с «Локомотивом» отныне будет работать проигравший ему тренерскую дуэль Дмитрий Квартальнов. Юрий Яковлев протянул руку специалисту, которого его клуб совсем недавно выкинул на обочину профессии.

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Кто если не Квартальнов? О том, что именно экс-наставник ЦСКА первый кандидат в любую команду с амбициями, не говорил только ленивый. Вопрос был лишь в том, какой топ-клуб забуксует первым. Можно, конечно, вспомнить, что на тренерской бирже сидят без работы Вячеслав Буцаев и Владимир Юрзинов-младший, так или иначе причастные к хоккейному Ярославлю. Однако никто из них не сравнится по достижениям и масштабу личности с Квартальновым. Тем более что, когда весной возникла неопределённость с главным тренером «Локомотива», именно его фамилию называли в кулуарах в качестве возможного сменщика Алексея Кудашова. Рокировка состоялась, но с задержкой в полгода.

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Кратковременный эффект от приглашения Квартальнова гарантирован. То, что ему по силам разбудить спящих «железнодорожников», коих сейчас половина команды, можно не сомневаться. Вспомните ли вы хотя бы одного хоккеиста ЦСКА за последние три года, который отбывал номер? Игроки, на чьей скамейке пылает Квартальнов, могли забыть, что такое креатив, разучиться забивать, но точно – не быть равнодушными. В противном случае с ними достаточно быстро расставались, но в подавляющем большинстве случаев Дмитрию Вячеславовичу всё-таки удавалось реанимировать даже самых запущенных пациентов.

Чем подходит Квартальнов «Локомотиву», так это умением, а главное – желанием работать с молодёжью.

Прежде всего Квартальнов должен растормошить молодёжное звено «Локомотива». Его предшественник в попытках вывести тройку Красковского из затянувшегося кризиса прибегал к различным методам. Кудашов и продолжал ставить их в состав, несмотря на невзрачную игру, и отправлял Александра Полунина в МХЛ. Всё тщетно. Однако, кажется, интеллигентный специалист был не в состоянии просто взять молодых форвардов за грудки, пусть и образно. Встряска – это то, что им сейчас нужно. И это то, что может дать эмоциональный Квартальнов. Не меньше в этом нуждаются и уже опытные Апальков с Авериным, откровенно засидевшиеся на одном месте. Если даже новому машинисту «Локомотива» не удастся перезагрузить эту парочку, следующим шагом должен стать обмен.

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Чем подходит Квартальнов «Локомотиву», так это умением, а главное – желанием работать с молодёжью. Это у него в «Сибири» раскрылся Сергей Шумаков, а Никита Зайцев дорос до уровня топ-защитника. В ЦСКА при Квартальнове заиграли Андрей Кузьменко и Андрей Светлаков, Семён Кошелев и Максим Мамин, а Роман Любимов какое-то время играл в первом звене с Радуловым. В конце концов, это новый тренер «железнодорожников» не побоялся усадить на лавку дорогого шведа Виктора Фаста, чтобы дать дорогу Илье Сорокину, который был лучше на тот момент. Одно из самых ценных качеств Квартальнова в том, что он не смотрит в паспорт и платёжную ведомость. Эти принципы идеально вписываются в концепцию «Локомотива», для которого приоритетом всегда было развитие собственно молодёжи.

Квартальнов даст «Локомотиву» импульс. За время простоя он наверняка накопил энергию, которую захочет выплеснуть в работу.

Чем ещё известен Квартальнов? Придя в ЦСКА в 2014 году и увидев там руины, он достаточно быстро выстроил систему. Быть может, «армейцы» играли невзрачно, но фундамент в виде обороны новый главный тренер выстроил всего за несколько месяцев. Какова в этом процессе была роль тренера по защитникам Игоря Никитина, другой вопрос. Как бы то ни было, на протяжении всех трёх лет работы Квартальнова на Ленинградском проспекте ЦСКА удерживал статус самой малопропускающей команды КХЛ. За исключением прошлого сезона «армейцы» были среди лидеров и по игре в меньшинстве. То есть преемник Кудашова силён как раз в тех аспектах, которые хромают у сегодняшнего «Локомотива» на обе ноги. Сумеет ли Квартальнов перестроить игру команды, не имея для этого не только межсезонья, но даже просто паузы в чемпионате?

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В своём первом интервью после отставки Кудашов выразил уверенность, что «Локомотив» в последних матчах начал выходить из кризиса, а команду он передал далеко не в состоянии разрухи. Вам это ничего не напоминает? Нечто подобное перед своим уходом «Югры» говорил Игорь Захаркин. И ведь не обманул: после смены тренера ханты-мансийцы одержали две победы в двух матчах. Стоит ли это связывать лишь с приходом Анатолия Емелина? Не думаем. Положительная динамика перед сменой тренера была как у «Югры», так и у «Локомотива». Не случись разгромных поражений от СКА, причём в обоих случаях — на домашней площадке, возможно, и не было бы отставок. В распоряжении Квартальнова будет солидный багаж Кудашова, главное им правильно распорядиться.

Пока непонятно, кто будет помогать Квартальнову в «Локомотиве». Тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, с которым он неизменно работал в связке ещё с Череповца, остался в ЦСКА. Там же продолжили работу Игорь Никитин и Владимир Чебатуркин. Тренер вратарей Дмитрий Ячанов летом отправился в Тольятти. При деле и люди, помогавшие ему в «Сибири», в частности Петерис Скудра. Одного Игоря Горбенко, который составит Квартальнову компанию на лавке уже в матче с московским «Динамо», для больших дел недостаточно. Быть может, Дмитрий Вячеславович вспомнит о Владимире Цыплакове, который на первых порах очень помог начинающему тренеру в «Северстали»? В любом случае ассистенты Квартальнова – это ещё одна, пока нераскрытая, интрига.

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Квартальнов даст «Локомотиву» импульс. За время простоя он наверняка накопил энергию, которую захочет выплеснуть в работу. Новый главный тренер не будет зажимать молодёжь, а возможно даже откроет новые имена. Но сделал ли Квартальнов выводы из своей работы с ЦСКА? По сути, это главный вопрос, возникающий при этом назначении. Вылет во втором раунде от «Локомотива» ведь не был случайностью или простым стечением обстоятельств. Несмотря на три подряд выигранные «регулярки», к этому фиаско тренер шёл долго и упорно, всё сильнее закручивая гайки. Кудашов со своей командой наглядно продемонстрировал, что «рельсовый» хоккей, когда он возведён в абсолют, вдребезги разбивается о творчество и тактическую вариативность.

Рельсы, ведущие в тупик. ЦСКА Квартальнова изжил себя? После вылета от «Локомотива» заговорили о том, что в ЦСКА может вернуться Вячеслав Быков. Почему модель Дмитрия Квартальнова зашла в тупик?

Пожарные, как правило, обижаются, когда их называют пожарниками. Мол, пожарники – это те, кто поджигает, а они – тушат. Кем для «Локомотива» является Квартальнов, сказать сложно. Вроде бы он способен и потушить тот хаос, что царит в обороне ярославцев, и одновременно разжечь потухающий огонь в глазах игроков. Но всё это – исключительно на короткой дистанции. Он вряд ли разнообразит стиль «железнодорожников», который после весеннего успеха снова свалился к упрощению. Скорее даже усугубит. Квартальнов способен решить многие проблемы «Локомотива», но когда наступит время решающих матчей, нужно быть готовым, что ярославский поезд на его рельсах заедет в тупик точно так же, как это случилось с ЦСКА.