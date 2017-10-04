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Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орло
Текст: Максим Замятин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

От $ 616 тыс. до $ 9,5 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ сезона-2017/18

Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов.
4 октября 2017, среда. 14:00 Хоккей

Главными российскими героями в зарплатной ведомости клубов Национальной хоккейной лиги остаются Александр Овечкин и Евгений Малкин, чьи долгосрочные контракты остались неизменными. Оба наших форварда входят в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги, но уступают лидерам, которыми являются «чёрные ястребы» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $ 10,5 млн в год каждый) и универсал из «Лос-Анджелеса» Анже Копитар ($ 10 млн).

Самый значительный прогресс в зарплате сделал центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который два предыдущих сезона зарабатывал по $ 3 млн, но после подписания нового 8-летнего контракта более чем в два раза увеличил свой оклад. Его одноклубник Дмитрий Орлов также вправе быть довольным: с $ 2,57 млн он «пересел» на 6-летний договор размером в $ 5,1 млн ежегодной зарплаты.

Примечательна ситуация и у Александра Радулова, который удачно сменил «Монреаль» на «Даллас». Формальное увеличение контракта по сравнению с прошлым сезоном у него получилось незначительным – лишь $ 500 тыс. Однако в Техасе, где базируются «звёзды», намного меньше налоги: базовая ставка налогообложения составляет 39,05%, что намного меньше монреальских 53,02%. Следовательно одна лишь смена команды обеспечила Радулову более $ 1 млн налоговой экономии.

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Бывшие звёзды КХЛ Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, перебравшись за океан, будут зарабатывать схожие суммы. У центрфорварда «Вегаса» Вадима Шипачёва кэпхит равен $ 4,5 млн, а реальная зарплата в первый энхаэловский сезон составит $ 5 млн «грязными», из которых $ 3 млн – базовый оклад, а $ 2 млн – подписной бонус. У Дадонова цифры выстроены чуть по-другому: контракт не на два, а на три сезона с кэпхитом $ 4 млн и пунктом о невозможности обмена, при этом базовая зарплата в первый год составляет лишь $ 650 тыс, а $ 4 млн – это единовременный бонус за подписание контракта.

Стоит добавить, что в приведённой таблице главным критерием является кэпхит, то есть сумма, которая учитывается под потолком зарплат каждого клуба. Если хоккеист с двусторонним контрактом отправляется в фарм-клуб, его зарплата падает примерно в 10 раз по сравнению с указанной.

Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ, сезон-2017/18 (односторонние контракты)

ИгрокКлуб«Кэпхит»-2017/18
н. Александр Овечкин«Вашингтон»$ 9,53 млн
н. Евгений Малкин«Питтсбург»$ 9,5 млн
н. Евгений Кузнецов«Вашингтон»$ 7,8 млн
н. Владимир Тарасенко«Сент-Луис»$ 7,5 млн
в. Сергей Бобровский«Коламбус»$ 7,42 млн
н. Александр Радулов«Даллас»$ 6, 25 млн
н. Артемий Панарин«Коламбус»$ 6 млн
в. Семён Варламов«Колорадо»$ 5,9 млн
з. Дмитрий Орлов«Вашингтон»$ 5,1 млн
н. Никита Кучеров«Тампа-Бэй»$ 4,76 млн
н. Артём Анисимов«Чикаго»$ 4,55 млн
з. Никита Зайцев«Торонто»$ 4,5 млн
н. Вадим Шипачёв«Вегас»$ 4,5 млн
з. Дмитрий Куликов«Виннипег»$ 4,33 млн
н. Николай Кулёмин«Айлендерс»$ 4,18 млн
з. Алексей Емелин«Нэшвилл»$ 4,1 млн
н. Евгений Дадонов«Флорида»$ 4 млн
в. Андрей Василевский«Тампа-Бэй»$ 3,5 млн
з. Никита Задоров«Колорадо»$ 2,15 млн
н. Владислав Наместников«Тампа-Бэй»$ 1,93 млн
в. Антон Худобин«Бостон»$ 1,2 млн
н. Александр Бурмистров«Ванкувер»$ 900 тыс.
н. Наиль Якупов«Колорадо»$ 875 тыс.
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Двусторонние контракты НХЛ/ АХЛ

ИгрокКлуб«Кэпхит» в НХЛ, 2017/18
н. Герман Рубцов«Филадельфия»$ 925 тыс.
з. Алексей Береглазов«Рейнджерс»$ 925 тыс.
з. Андрей Миронов«Колорадо»$ 925 тыс.
з. Виктор Антипин«Баффало»$ 925 тыс.
н. Клим Костин«Сент-Луис»$ 925 тыс.
з. Иван Проворов«Филадельфия»$ 894 тыс.
н. Денис Гурьянов«Даллас»$ 894 тыс.
з. Михаил Сергачёв«Тампа-Бэй»$ 894 тыс.
з. Дмитрий Саморуков«Эдмонтон»$ 886 тыс.
н. Александр Волков«Тампа-Бэй»$ 864 тыс.
н. Николай Голдобин«Ванкувер»$ 863 тыс.
н. Никита Щербак«Монреаль»$ 863 тыс.
н. Евгений Свечников«Детройт»$ 863 тыс.
з. Зият Пайгин«Эдмонтон»$ 858 тыс.
з. Ярослав Дыбленко«Нью-Джерси»$ 842 тыс.
н. Владислав Каменев«Нэшвилл»$ 833 тыс.
н. Алексей Липанов«Тампа-Бэй»$ 809 тыс.
в. Александр Георгиев«Рейнджерс»$ 792 тыс.
н. Михаил Воробьёв«Филадельфия»$ 784 тыс.
н. Максим Мамин«Флорида»$ 757 тыс.
з. Андрей Педан«Питтсбург»$ 750 тыс.
н. Виталий Абрамов«Коламбус»$ 745 тыс.
н. Иван Барбашёв«Сент-Луис»$ 741 тыс.
н. Никита Сошников«Торонто»$ 737 тыс.
н. Яков Тренин«Нэшвилл»$ 730 тыс.
з. Сергей Зборовский«Рейнджерс»$ 728 тыс.
з. Олег Сосунов«Тампа-Бэй»$ 724 тыс.
н. Валентин Зыков«Каролина»$ 705 тыс.
н. Сергей Бойков«Колорадо»$ 681 тыс.
н. Радель Фазлеев«Филадельфия»$ 675 тыс.
з. Дмитрий Сергеев«Сент-Луис»$ 644 тыс.
н. Сергей Толчинский«Каролина»$ 616 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Овечкин Алексей Береглазов Вадим Шипачёв Виктор Антипин Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Никита Кучеров
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