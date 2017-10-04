Прогнозы на русский сезон НХЛ. Кучеров и Тарасенко забьют больше Овечкина

Накануне старта очередного сезона НХЛ мы сделали прогнозы на выступление российских хоккеистов в чемпионате-2017/18.

Локтионов и Зарипов не найдут работу в НХЛ

Из тех, кто ищет работу в НХЛ, можно упомянуть и Фёдора Тютина, но его карьера, кажется, близится к завершению. Куда больше разговоров вокруг Даниса Зарипова и Андрея Локтионова. В случае с ветераном ажиотаж понятен: не каждый день дисквалифицированный трёхкратный чемпион мира едет за океан в 36 лет. А вот шум вокруг Локтионова поднимает в основном его агент Игорь Ларионов. На льду его подопечный давно уже не показывает игру уровня сильнейшей лиги мира, что и подтвердил заваленный им просмотр в «Лос-Анджелесе». Зарипов упорно ждёт варианта с «Питтсбургом», у Локтионова якобы есть вариант с «Сент-Луисом», но с каждым днём их шансы подписать контракты в НХЛ тают.

Дадонов не потянет первое звено «Флориды»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер предвкушает, что соперникам его команды будет крайне тяжело сдержать звено Юбердо — Барков — Дадонов. Мол, когда эти трое кружат в зоне атаки, ничего не остаётся, кроме как наблюдать. У Юбердо и Баркова действительно отличная «химия», а вот россиянину ещё нужно время, чтобы сыграться с новыми партнёрами. Перепады неизбежны, а по своему игровому мышлению Дадонов – это всё-таки не Яромир Ягр, который был его предшественником в этом сочетании. Мы не утверждаем, что экс-форвард СКА непременно провалится или, скажем, будет обменян, но провести весь сезон в первом звене «Пантерз» без спадов ему не удастся.

Дадонов заменит Ягра. Что говорят в Америке о россиянах перед сезоном НХЛ Орлов должен стать лидером обороны «Вашингтона», а Панарин, Дадонов и Шипачёв войти в первые звенья своих команд.

«Колорадо» — последний шанс для Якупова

Получится ли у Наиля в Денвере, мы предсказать не решимся. Казалось бы, для долгожданного прорыва у него есть всё. Здесь вам и команда, которой падать ниже попросту некуда, и место в первом звене с Мэттом Дюшейном. Играй – не хочу! Да только первый номер драфта не использовал уже столько шансов, что прогнозировать как сложится новый, нет никакого смысла. Даже если на бумаге всё хорошо, а в тренировочном лагере Якупов рвёт всех и вся, это ещё ничего не значит. О чём можно говорить с уверенностью, так это о том, что «Колорадо» — это его последняя возможность заиграть в НХЛ. Сложно представить ситуацию, что после третьей осечки какая-нибудь команда, кроме СКА, которому принадлежат права на Наиля в КХЛ, предложит ему контракт.

Варламов проведёт сезон без травм

Сложно вспомнить сезон в карьере Семёна Варламова, который он от начала и до конца провёл без травм. Повреждения преследуют нашего вратаря из года в год. Максимальное число игр в сезоне – 63, установленное им в сезоне-2013/14. Тогда же Семён единственный раз сыграл за «Колорадо» в розыгрыше Кубка Стэнли. Прошлый год, кажется, был апофеозом, нижней точкой, от которой Варламов должен оттолкнуться. Он пропустил половину сезона, перенёс операцию и спокойно подошёл к старту чемпионата, попутно став единоличным первым номером «Эвеланш». Хочется верить (и это больше желание, что осознанная ставка), что Семён наконец-то проведёт сезон без серьёзных травм. Мелкие повреждения, наверное, неизбежны, но он заслужил того, чтобы в спокойном режиме показать всё, на что способен.

Удивительно, что в России у Шипачёва столько «доброжелателей», не желающих признавать очевидного. Никакого провала у него не будет, не дождётесь.

Шипачёв не провалится. Даже не найдетесь

Успокойтесь, ни в какую АХЛ Вадима Шипачёва не отправляют. И вряд ли отправят по ходу сезона. С тем, что его перевод в фарм-клуб – это всего лишь формальность, мы разобрались. В «Вегасе» россиянином довольны и видят его железным первым центром команды. Вбрасывания? Это, конечно, важный аспект для игрока его амплуа. В НХЛ ему уделяют больше внимания, чем у нас, но даже провальная игра на «точке» — это не повод расставаться с игроком на $ 4,5 млн. По технической оснащённости, игровому мышлению Вадим на голову превосходит большинство партнёров по «Вегасу». Будут достойные партнёры, поправится Нил – придут и очки. Даже удивительно, что в России у него столько «доброжелателей», не желающих признавать очевидного. Никакого провала у Шипачёва не будет, не дождётесь.

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

Панарин наберёт в «Коламбусе» меньше очков, чем с Кейном

Что ждёт Панарина без Кейна? Если бы говорим о голых цифрах, то очевидно, что результативность Артемия снизится. 30 голов за сезон и 75-80 очков – это та планка, которую он удерживал в «Чикаго» на протяжении двух последних сезонов. В «Коламбусе» же за это время никто не набирал и 70 очков, а три десятка шайб выбивал лишь Кэм Аткинсон, который теперь будет играть с Панариным в одном звене. Для того чтобы показывать такую же результативность, нашему форварду нужны соответствующие партнёры и иная модель игры, нежели у Джона Тортореллы. Спад в статистике неизбежен. Но значит ли это, что Панарин провалится без Кейна и растворится в сером составе «Блю Джекетс»? Нет, нет и ещё раз нет. Всей своей карьерой этот челябинец доказывал, что за счёт техники и наглости он способен выпутаться из любой ситуации.

Панарин наведается к Кейну и ещё 17 главных дат сезона НХЛ-2017/18 4 октября стартует сезон НХЛ. Рассказываем о его главных событиях, которые нельзя пропустить.

Кучеров в звене со Стэмкосом наберёт 100 очков

В прошлом сезоне Кучеров не получил «Харт Трофи», хотя если бы вывел «Тампу» в плей-офф на своём горбу – был бы достоин этой награды как никто другой. Чтобы завоевать «Морис Ришар», Никите не хватило всего четырёх точных бросков: столько его отделило от Сидни Кросби. Возьмёт ли Кучеров какой-нибудь индивидуальный трофей в предстоящем сезоне? Чтобы это случилось, должно сойтись много факторов. Не надо забывать, что в НХЛ здесь и сейчас начинается эра Макдэвида.

А вот набрать 100 очков без привязки к призам и наградам – задача вполне реальная. Даже в неудачный для «молний» сезон российский форвард практически в одиночку добыл 85 очков. А выходя в одном звене с другом Наместниковым и здоровым Стэмкосом, как их наигрывает Джон Купер, можно добавить недостающие до сотни 15 очков.

Набрать 100 очков без привязки к призам и наградам – задача вполне реальная. Даже в неудачный для «молний» сезон Кучеров практически в одиночку добыл 85 очков.

Радулов установит личный рекорд. С такими-то партнёрами!

За то время, что Радулов выступает в НХЛ, его личный рекорд результативности составляет 58 очков. Не так уж и много для игрока с таким масштабом таланта. Этому есть логическое объяснение. Играя за «Нэшвилл» до побега в Уфу, он ещё не был состоявшимся мастером, а прошлый сезон в составе «Монреаля» во многом ушёл на адаптацию к лиге и команде. Новый сезон 31-летний Радулов начинает в статусе одного из лучших правых крайних лиги и полноценной звезды НХЛ. Пусть и без приставки «супер». А учитывая, что с большой долей вероятности он будет играть со связкой Бенн – Сегин, личный рекорд может пасть. Даже если Александр будет появляться в первом звене эпизодически, скажем, на большинство, это гарантирует ему прирост в статистике. Сами Бенн с Сегином, играя за «Даллас», меньше 60 очков на человека ещё не набирали. Чем Радулов хуже?

Тройка Радулова может «взорвать» лигу. С кем будут играть россияне в НХЛ А ещё Павел Бучневич наигрывается в первом звене «Нью-Йорк Рейнджерс»!

Тарасенко возьмёт «Морис Ришар»

Сложно сказать, насколько это видно со стороны, но Владимир Тарасенко был не особо доволен теми порядками, которые царили при Кене Хичкоке. Российский форвард на протяжении трёх сезонов набирал минимум по 70 очков, демонстрируя стабильность, но свой потенциал реализовывал явно не до конца. С приходом Майка Йео «Сент-Луис» должен заиграть раскрепощённее, а вместе с командой сделать шаг вперёд и её лидер. Тарасенко окончательно обжился в статусе вожака «Блюз», собрал вокруг себя молодых русских ребят и всё больше напоминает Александр Овечкина в его лучшие годы. Почему бы сибиряку не пойти по стопам Овечкина в снайперских подвигах? В том возрасте, в котором сейчас находится Тарасенко, лучший российский форвард XXI века уже имел в своей коллекции два «Морис Ришара». В последние годы не обязательно забивать свыше 50 шайб за сезон, чтобы стать лучшим снайпером лиги. 47-48 голов Тарасенко вполне хватит. С его броском и характером можно свернуть горы.

В последние годы не обязательно забивать свыше 50 шайб за сезон, чтобы стать лучшим снайпером лиги. 47-48 голов Тарасенко вполне хватит.

Малкин проведёт более блеклый сезон, чем предыдущий

Не то чтобы мы прочим Малкину провал. Ни в коем случае. Даже не самый запредельный уровень для Жени – недостижимая планка для большинства хоккеистов на планете Земля. Свои 70 очков он наверняка наберёт даже на одной ноге. Но от того, что он имеет привычку чередовать фантастические сезоны с просто хорошими, никуда не деться. Так было после первого Кубка Стэнли и отчасти повторялось на протяжении всей его карьеры. Малкин – чертовски талантливый, но не всегда собранный игрок. Он может позволить себе играть не в полную силу, тем более после чемпионского сезона. Не стоит забывать и о склонности лидера «Питтсбурга» к травмам. В последний раз все 82 игры Джино удалось провести в том самом сезоне-2008/09, по итогам которого он и взял чашку.

Кузнецов наберёт больше очков, чем Овечкин

Новый контракт – новый статус. Заключив восьмилетнее соглашение с «Вашингтоном» на $ 62,4 млн, Евгений Кузнецов ворвался в десятку самых высокооплачиваемых центров лиги. Ему больше недостаточно выстреливать, когда душа пожелает, пропадая на время плей-офф. Отныне Кузнецов должен быть лидером «Кэпиталз» без всяких скидок и оговорок. Справится ли он? Уверены, что да. Звёздную болезнь он пережил в родном Челябинске. Там же он прошёл испытание первыми большими деньгами. Сегодня Кузнецову 25 лет, и он чуть ли не самый рассудительный российский энхаэловец. Он моложе и разностороннее Овечкина, более куражный и характерный, чем Бекстрём, и сам бог велел этому уральскому парню стать лучшим бомбардиром «Вашингтона» в грядущем сезоне. Не знаем, как насчёт заочного соперничества со шведом, но Овечкина он по очкам обскочит.

Овечкину – 32. Что осталось выиграть легенде «Вашингтона»? Конечно же, ему не хватает кубка Стэнли.

Овечкин опять ничего не выиграет. Совсем

Все мы желаем Александру Великому наконец-то взять кубок Стэнли, но, похоже, лучшую возможность для этого он уже упустил. «Вашингтон» образца прошлого сезона казался сильнейшей командой, за которую когда-либо играл Овечкин. Не срослось. За лето «столичные» понесли настолько серьёзные потери, что им вряд ли кто-то отдаст не только кубок Стэнли, но и кубок президента, которым они пока владеют.

И дело даже не в личностях, а в массовости: с уходом Шаттенкирка, Юханссона и Уильямса «Вашингтон» потерял почти всю глубину состава. Быть может, россиянин выиграет «Харт Трофи» или возьмёт очередной, уже седьмой в карьере, «Морис Ришар»? И на это шансов ничтожно мало. Результативность Овечкина медленно, но верно идёт вниз. Забить бы 40 голов, а не о привычном когда-то «полтиннике» думать. Всё идёт к тому, что в сезон, когда 32-летний капитан «Кэпиталз» стал самым возрастным россиянином в НХЛ, он останется у разбитого корыта.