Станет ли Радулов лучшим бомбардиром НХЛ? Эксперты – о россиянах

В ночь с 4 на 5 октября по московскому времени стартует новый сезон НХЛ. Мы решили задать шесть главных вопросов о перспективах российских энхаэловцев в новом сезоне известному защитнику, чемпиону мира Даниилу Маркову и бывшему защитнику СКА, а ныне хоккейному агенту и вице-президенту клуба «Красная Звезда» Кириллу Сафронову.

— Заиграет ли Панарин в «Коламбусе» так, как играл в «Чикаго»?

Марков: Заиграет ещё лучше. Ничего страшного с ним не случится, справится и без Кейна. Возьмёт на себя лидерские функции и станет лидером «Блю Джекетс».



Сафронов: Панарин — большой мастер. Конечно, в «Коламбусе» у него не будет таких партнёров, как Кейн. Но в новой команде Артемий будет получать больше игрового времени и сможет выйти на первые роли. Ему по силам стать лидером!

Панарин наведается к Кейну и ещё 17 главных дат сезона НХЛ-2017/18 4 октября стартует сезон НХЛ. Рассказываем о его главных событиях, которые нельзя пропустить.

— Сможет ли Кучеров подтвердить статус лучшего российского игрока НХЛ?

Марков: Сможет. Не знаю, забьёт ли он больше 40 шайб, но отчётливо вижу, что Никита стал взрослее, умнее. Ну а таланта и мастерства Кучерову не занимать, он много раз это доказывал. Кучеров, как и Панарин, будет играть ещё лучше. «Тампа» — его клуб. Я часто наблюдаю за игрой Никиты в «Лайтнинг».



Сафронов: Кучеров провёл отличный сезон, здорово выглядел на Кубке мира. Он находится в самом расцвете сил, так что считаю, что ему по силам подтвердить статус сильнейшего россиянина. Что касается перспектив «Тампы», то результаты в НХЛ абсолютно непредсказуемые. Мы помним, что «Нэшвилл» с 16-го места вышел в финал Кубка Стэнли, поэтому каждая команда может выстрелить. У «Тампы» интересный состав, любопытно будет посмотреть на молодого нашего защитника Михаила Сергачёва, который начнёт сезон в основе «Лайтнинг».

— По силам ли Малкину и «Питтсбургу» выиграть четвёртый кубок Стэнли?

Марков: Будет очень тяжело это сделать. Но никогда нельзя ничего исключать. Малкин может выиграть четвёртый кубок Стэнли, тогда он станет самым титулованным российским хоккеистом в этом плане. Команда у «пингвинов» сильная, но будет непросто в психологическом плане. Взяли два трофея подряд, морально это скажется.



Сафронов: То, что они уже выиграли три кубка Стэнли, говорит о многом. Если выиграют ещё один, то это будет фантастика. Команда очень хорошая, единственное — ушёл опытный вратарь Флёри в «Вегас». Остальные лидеры остались и подтверждают год за годом своё мастерство.

15 главных вопросов сезона НХЛ Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?

— Получится ли у Дадонова и Шипачёва в НХЛ?

Марков: Мне очень интересно понаблюдать за этими ребятами. Дадонов ведь уже играл в НХЛ, а Шипачёву всё будет в новинку. Первый сезон «Вегаса», единственный россиянин в клубе. Ну а английский язык он выучит. Что там ему надо? Ключевые термины. Дадонову должно быть попроще, но хоккей всё равно разнится. Важно подстроиться под эту модель.



Сафронов: Дадонов уже играл в НХЛ, в СКА Евгений возвращался в качестве мастера, в Петербурге провёл несколько прекрасных сезонов, во многом прибавил. «Флорида» для Дадонова, можно сказать, родной клуб, условия для него будут комфортные. Ягр ушёл, читал, что Евгения видят на месте Яромира. Так что у него большие шансы заиграть в НХЛ.

За Шипачёва мы все болеем и надеемся, что у него получится. Прошлый сезон у него был просто супер в СКА. Но в НХЛ несколько другой хоккей. Несколько дней назад смотрел выставочный матч «Вегаса» с «Сан-Хосе», очень быстрый хоккей и очень много силовой борьбы. Вадим играл много — 19 минут, но ему потребуется адаптация, потому что времени на принятие решение в НХЛ намного меньше. Плюс совершенно другие игроки, на матчах СКА мы видели такие комбинации в исполнении звена Шипачёва, а в игре «Вегаса» мне бросилось в глаза, что никто на Вадима особо не играет. Североамериканцы просто заходят и бросают по воротам. Что касается вбрасываний, я смотрел статистику Шипачёва на предсезонке в НХЛ, она там была достаточно приличная. Думаю, он поработал над этим компонентом летом.

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

— Забьёт ли Овечкин 50 шайб и сможет ли «Вашингтон» пробиться в третий раунд плей-офф?

Марков: Я думаю, что забьёт. Саша долго держит марку снайпера. Это непросто, только кажется, что всё легко и на автомате. Когда от тебя все ждут 50 и более шайб, то подсознательно ты понимаешь, что не можешь выступить хуже. Конечно, такие вещи давят. Саша уже доказал всему миру, что настоящий снайпер. «Вашингтону» же надо стараться наконец-то попасть в третий раунд, «Питтсбург» им никак не покоряется.



Сафронов: Овечкин, Кузнецов, Орлов выглядели прилично. Кузнецов всегда был больше распасовщиком, но когда он забивает, то всегда получаются голы-шедевры. Не сомневаюсь в мастерстве наших ребят. Все российские фанаты болеют за «Вашингтон» и желают ему как можно дальше пройти в плей-офф.

— Сможет ли Радулов в «Далласе» включиться в борьбу за звание лучшего бомбардира лиги?

Марков: Я в этом даже не сомневаюсь. Рад за Сашу, что он подписал контракт со «Старз». Радулов – это огонь на льду. Такие люди не киснут. Это наши парни!



Никаких проблем у Радулова не будет вообще. Думаю, его поставят в тройку к Бенну и Сегину, эти ребята вытянут «Даллас» на себе. Хичкок? Да я с ним работал, нормальный тренер. Да, бубнит иногда, но в целом безобидный человек. Никакого недопонимания быть не должно. Хичкок – прожжённый профессионализмом специалист. Он много лет работает, понимает все тонкости общения с хоккеистами.



Сафронов: Радулов, где бы ни играл, везде лидер. Думаю, в «Далласе» он просто подтвердит свой статус, тем более у Александра контракт на пять лет, всё в его руках. В Техасе не такая звёздная команда, Радулов будет лидером и будет получать много игрового времени. У него всё должно получиться.