СКА остановит только конец сезона? Рекорды КХЛ готовы обрушиться

Перед началом игры казалось, что «армейцы» будут в ней явными фаворитами. Команда Олега Знарка идёт по чемпионату словно асфальтоукладочный каток по дороге, сминая всех на своём пути, в то время как уфимцы довольно неожиданно испытали проблемы с атакой в матче с «Югрой», в котором уступили со счётом 1:2. Специалисты предсказывали уверенную победу Питера, а вот на шансы Уфы смотрели скептически. По сравнению с неудачной встречей с ханты-мансийцами в составе хозяев произошла одна замена. Вместо Дениса Куляша в первой паре защитников вышел Максим Гончаров.

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Без шансов для «Салавата»

Началась игра с атак СКА. Сначала уфимцы потеряли Илью Ковальчука у своих ворот, но тот не сумел обработать шайбу в выгодной ситуации, а затем уже Скривенсу пришлось распластаться на льду, чтобы отразить угрозу от второго звена питерцев.

Тем не менее первое удаление в матче было именно на их счету. Ковальчук сначала выбил клюшку из рук Ларсена, а затем толкнул его. Чем он руководствовался – непонятно, ведь нужды в этих действиях не было. Но воспользоваться шансом хозяева не сумели – кроме нескольких бросков, ничего опасного у ворот Коскинена создано не было.

Чуть погодя опасно на ворота Скривенса выехал Прохоркин, но переиграть канадского вратаря он не сумел. Зато Кокарев отправился на скамейку штрафников за атаку игрока, не владевшего шайбой. И своё преимущество гости использовали. Патрик Херсли, получив пас от Широкова, с ходу зарядил от синей. Швед забил в своём фирменном стиле, и эта шайба стала для него 10-й в сезоне.

СКА был быстрее, и «Салават» с этим ничего не мог поделать. Спустя ещё пару минут за подножку Гусеву у «Салавата» отправился отдыхать Фёдоров. И это преимущество было реализовано. Гусев, получив шайбу с правого фланга, ловко развернулся и выдал передачу на стоявшего сзади него на свободном пространстве Ковальчука. Тому осталось лишь попасть в свободный угол. А к 14-й минуте очень многое в этой игре стало понятно. После броска Барабанова СКА выигрывал – 3:0.

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Ближе к концу периода «Салават» вновь получил шанс размочить счёт. Опять удалился Ковальчук, который сбил с ног Умарка. Опасно замыкал Хартикайнен, хорошо приложился с угла зоны Ларсен, но забить столь нужный в плане психологии гол уфимцам не удалось, хотя и провели они перед воротами питерцев почти весь период. На перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу СКА. Было совершенно непонятно, как подопечные Вестерлунда собираются даже не забить в равных составах, а хотя бы создать опасные моменты. Если проводить аналогию с боксом, то можно было вспомнить первые бои Майка Тайсона, в которых он вырубал соперников в первом же раунде.

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Скривенса отправили в запас

По игре у хозяев шансов было немного, да и то, что «армейцы» во вторых периодах текущего чемпионата не проигрывали, надежды им не прибавляло. В начале второго периода Лисин неплохо выкатился на ворота Шестёркина с правого фланга, но его бросок без видимого труда был отбит вратарём СКА. Вскоре «Салават» получил очередной шанс в большинстве. Впрочем, как и в предыдущих попытках, ничем это не закончилось. А через пару минут Гусев в четвёртый раз поразил ворота Скривенса, заставив того уйти на замену. Никита получил шайбу на синей линии, прошёл по флангу, сместился в центр и нанёс точный и скрытый бросок с кистей.

Вышел вместо канадца 20-летний Иван Федотов, для которого это была вторая игра на уровне КХЛ за карьеру. Можно только представить, на каких нервах он вышел на лёд. Началась для него игра обескураживающе. Гости во время игры в большинстве поймали уфимцев на пересменке и выскочили втроём на молодого голкипера. Ковальчук не оставил тому никаких шансов.

Незасчитанная шайба Умарка

Впрочем, к чести игроков «Салавата», стоит отметить, что те не сдались и даже забили. Умарк здорово поборолся у ворот и бросил с острого угла, и шайба зашла в цель, срикошетив от защитника. Олег Знарок попросил видеопросмотр на предмет игры шведского форварда в зоне Шестёркина, и судьи отменили взятие ворот. Основания на то были, ведь Линус действительно там находился и создал помеху голкиперу СКА, слегка ударив того клюшкой, но находился он там в борьбе с Рыковым.

После этого эпизода и сам СКА, понимая, что победы он уже не упустит, успокоился, да и хозяева подсникли. Второй период команды доиграли уже без огня в глазах.

СКА одержал 18-ю победу подряд в текущем чемпионате, повторив рекорд омского «Авангарда» сезона-2010/11.

Очередной грубый фол Панина

Третий период прошёл повеселее. Случилось то, чего весь матч ждали уфимские болельщики – «Салават» забросил, и на этот раз гол засчитали. Хартикайнен на скорости отдал передачу на пятачок, и та заскочила в ворота от конька Войнова. Чуть позже голевые моменты имели Макаров и Майоров. Подопечные Вестерлунда после забитого гола заметно активизировались, и на позитивной волне попытались развить свой локальный успех. Да и ещё Чудинов удалился на пять минут за подножку и следом получил дисциплинарный штраф.

Дивидендов из этого «Салават» извлечь не сумел, зато Григорий Панин встретил коленом в колено Прохоркина, за что был изгнан с площадки до конца матча. На повторе было заметно, что защитник пытался встретить Николая плечом в плечо, но не сумел правильно провести силовой приём. СКА получил такое же пятиминутное большинство и, в отличие от уфимцев, реализовал его буквально за несколько секунд. Илья Ковальчук оформил хет-трик, мощно бросив от синей линии после вбрасывания. После этого гола реально запомнился лишь только шикарный проход Лисина. Энвер подхватил шайбу у своих ворот, протащил её через всю площадку, обыграв нескольких человек, и бросил, но Шестёркин совершил эффектный сейв. Больше ничего сверхъестественного в матче не произошло, и СКА одержал 18-ю победу подряд в текущем чемпионате, повторив рекорд омского «Авангарда» сезона-2010/11.

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