Итоги дня КХЛ: Квартальнов победил, Ковальчук готов встретиться с Умарком

«Куньлунь» снова сильнее «Лады»

Третью победу подряд одержала команда Майка Кинэна – 2:1. Для «Лады» китайский коллектив является очень неудобным соперником. Тольяттинцы проиграли «драконам» уже четвёртую встречу. Гости повели усилиями Дженовея, реализовавшего преимущество «5 на 3» в конце первого периода, но почти сразу Кейн восстановил статус-кво, а решающую шайбу забросил Юйэнь в середине второго периода. Отметим, что ворота «автозаводцев» защищал молодой голкипер Антон Красоткин. «Лада» продолжает оставаться худшей командой Востока.

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Волевая победа «Адмирала»

Прервалась серия «Трактора» из трёх побед. «Адмирал», уступая по ходу матча — 0:2, смог переломить ход противостояния и выиграть в овертайме – 3:2. Победу команде Александра Андриевского принёс ведущий форвард «моряков» Владимир Ткачёв, забросивший в овертайме в большинстве. Нападающий с ползоны здорово зарядил под перекладину ворот Демченко. Выделим и гол Саюстова в концовке третьей двадцатиминутки. Именно его стараниями «Адмирал» перевёл игру в дополнительное время.

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Кучерявенко не спас «Автомобилист»

«Амур» дома переиграл «Автомобилист» в овертайме – 3:2. В составе команды Владимира Крикунова солировал нападающий Александр Кучерявенко, дважды огорчивший Юху Метсолу. Однако стараний форварда хватило, только чтобы заработать очко. Владислав Ушенин при игре «5 на 3», а также Бывальцев по разу забили Коваржу. Закончилось тем, что чех Йордан под рёв трибун помог хабаровчанам добиться успеха в дополнительное время. Защитник здорово подключился в атаку и подставил клюшку под передачу партнёра.

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СКА повторил рекорд «Авангарда»

Были предположения, что «Салават» может нанести СКА первое поражение в сезоне, но они довольно быстро рассеялись. Команда Олега Знарка крупно выиграла в Уфе – 6:1. Началось с того, что Херсли забросил девятую шайбу в сезоне в большинстве, лишь единожды отличившись в равных составах. А затем настало время Ильи Ковальчука, блестяще проведшего матч. В итоге звёздный нападающий оформил хет-трик.

На долю Скривенса выпало только четыре гола, так как после великолепного кистевого броска Гусева канадца заменили на Федотова. Отыграть на ноль Шестёркину помешал Хартиканейн, зато Игорь заработал один балл за результативность, поучаствовав во втором голе Ковальчука. Ещё один гол юлаевцев в исполнении Умарка был отменён, так как, по мнению судей, была помеха вратарю. «Они очень мастеровитые, и судьи им немного помогают, поэтому выиграть у них трудно», — заявил швед. Успел скандинав повздорить и с Ковальчуком. Илья прокомментировал ситуацию: «Надо жёстко играть против лидеров. Нам не важно, с кем играть, главное, жёстко. На рукопожатии с ним разминулись? Мне-то какая разница, я готов в лицо посмотреть и руку пожать. Он там разговаривал с судьями».

Отметим, что обе команды не досчитались хоккеистов в конце игры: Чудинов был наказан за подсечку сзади, за Панин — за удар коленом Прохоркина. «Это тот уровень, это как мы играли со СКА. 1:6 – это наш уровень», — заявил после игры главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд. Увеличив серию до 18 выигрышей, «армейцы» повторили рекорд по количеству побед подряд в КХЛ. Он был установлен омским «Авангардом» в сезоне-2010/11.

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Дежурная победа «Ак Барса»

Лидер Восточной конференции не испытал особых проблем в матче с «Югрой» — 3:1. «Югра» впервые проиграла при Анатолии Емелине у руля. В свою очередь, «Ак Барс» в последних семи встречах проиграл лишь единожды. В отчётной схватке голами у казанцев отметились Азеведу, Галиев и Токранов, соорудивший мини-шедевр на чужом пятаке. У югорчан единственная шайба в активе Скачкова. Для Евгения этот год стал первым в сезоне. Знаменательное событие.

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Триллер в Нижнекамске

«Нефтехимик» выиграл у «Авангарда» — 5:4. Команда Андрея Назарова прервала серию из трёх поражений. Слабо провёл встречу голкипер «ястребов» Доминик Фурх, которого после третьего гола Аркалова заменили на Шилина. Да и вообще, сибиряки откровенно слабо начали матч, проигрывая к 10-й минуте — 0:2. Встреча была похожа на качели, а Медведев, забивший в концовке третьего периода, подарил «Авангарду» надежду на овертайм. Но «Нефтехимик» дотерпел и сравнялся по очкам с омичами, уступая им вторую строчку лишь из-за того, что хоккеисты Скабелки идут первыми в своём дивизионе.

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Квартальнов начал за здравие

Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» — 0:2. Александр Судницин отразил 20 бросков, отыграв на ноль. Ярославцы прервали серию поражений на отметке в пять матчей и выиграли первую же встречу при новом главном тренере — Дмитрии Квартальнове. На 14-й минуте матча Владислав Картаев, забросив четвёртую шайбу в сезоне, вывел ярославцев вперёд. Этот гол оказался победным, Бочарова буквально расстреливали в упор. Классный пас выдал Аверин. На 38-й минуте встречи Стаффан Кронвалль удвоил преимущество гостей эффектным кистевым броском. Следующий матч «железнодорожники» проведут с другой столичной командой – ЦСКА. Впереди у «Локомотива» — четырёхдневная пауза.

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Большинство «Сибири»

ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» в овертайме – 3:4. Было видно, что команда Павла Зубова, находившаяся вне зоны плей-офф, серьёзно настроилась на игру. Сочинцы же проиграли в пятый раз подряд. Южан подвела дисциплина: все три гола в основное время были забиты гостями в большинстве, два из них — при преимуществе «5 на 3». Тут уж и Барулина ни в чём не обвинишь. В овертайме победу «Сибири» принёс Бергстрём, в итоге оформивший дубль.

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Минчане дожали «Барыс»

«Динамо» в серии буллитов выиграло у «Барыса» — 3:2. У хозяев свои попытки использовали Хауден и Степанов, а вот у гостей не забил даже Доус, отметившийся голом по ходу игры. Именно Найджел за 51 секунду до сирены перевёл встречу в дополнительное время, где победителя выявлено не было. Ну а шведская дуэль вратарей Энрот – Карлссон осталась за представителем «Динамо». Команда Горди Дуайера, впервые в чемпионате выигравшая по буллитам, добилась важного успеха в борьбе за восьмое место на Западе. Конкуренция за попадание в плей-офф обещает стать жаркой. Астанинцы же находятся в первой восьмёрке Востока.