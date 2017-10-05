Догонят ли русские Макдэвида? Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков

«Правило Комарова»: носите правильный визор

Бывший форвард московского «Динамо» Лео Комаров, выступающий ныне за «Торонто», получил очень необычный малый штраф. На седьмой минуте гостевой встречи с «Виннипегом» финн был удалён за то, что вышел на лёд с нестандартным визором – прозрачной полумаской, защищающей верхнюю часть лица игрока. И всё бы ничего, если бы не упрямство Лео, который уже был предупреждён об ужесточении правил экипировки и уже имел подобные неприятности во время предсезонки.

Всего две недели назад во время контрольного матча с «Баффало» Комаров удостоился длительной профилактической беседы с арбитрами на предмет своего визора. Стекло, которое нацепил Лео, и в самом деле выглядело странно – оно было слишком узким и задранным вверх, на что обратили внимание судьи. Только после настойчивых просьб Комаров поменял визор, но ни специальный циркуляр от лиги, высланный перед стартом сезона, ни общение с арбитрами не оказали должного воздействия на упорного форварда. «Рефери сказал мне, что правила изменились, и теперь за этим будут строго следить. Но я привык носить визор по-своему, иначе мне плохо видно. Я не хочу ничего нарушать и бунтовать, просто я так играю уже давно», — говорил тогда Комаров. В первой же официальной игре сезона он едва не подвёл команду своим удалением, и во время телевизионного тайм-аута получил очень жёсткий нагоняй от главного тренера «Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.

Проблемы с визором во время предсезонных матчей были и у форварда «Рейнджерс» Кевина Хэйса, которого также заставляли подгонять его под стандарт. «До матча я даже не знал, что теперь есть такое правило. Пришлось менять. Хотел сыграть совсем без визора, но мне сказали, что без полумаски могут играть только хоккеисты с определённым количеством матчей в НХЛ», — заявил тогда Хэйс.

«Что случилось с моим визором? Я не знаю. Я ведь хочу выиграть «Леди Бинг» в этом году – мне казалось, что это просто. Судья сказал мне, что визор слишком поднят вверх. В этом году правила поменялись, судья сразу же свистнул, как только я вышел на площадку. К счастью, мы смогли нормально отыграть вчетвером и добились победы», — сказал Комаров после матча.

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Мэттьюс и Марло – это сила!

Неожиданным разгромом завершился первый матч регулярного чемпионата, в котором «Виннипег» принимал «Торонто». «Кленовые листья» весь первый период провели в меньшинстве, но уже к перерыву вели со счётом 3:0, и в дальнейшем лишь наращивали преимущество. Главными действующими силами у «кленовых листьев» стали обладатель «Колдер Трофи» Остон Мэттьюс (1 гол, 2 передачи), и ветеран Патрик Марло, который оформил голевой дубль. Дело закончилось полным разгромом «реактивщиков», которые не смогли воспользоваться обилием штрафа у гостей. Стоит добавить, что защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл свой первый матч за новую команду после перехода из «Баффало». Выходя на лёд в третьей паре обороны вместе с Тайлером Майерсом, россиянин умудрился в таком неудачном для «Виннипега» матче заработать «+1» по показателю полезности. Никита Зайцев получил самое большое игровое время в составе «Торонто» — 24 минуты и 1 секунду.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

«Блюзмены» — без Барбашёва и Костина

«Сент-Луис» проводил стартовый матч сезона в гостях у действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбурга», и вызвал удивление у болельщиков ещё до начала встречи. Руководство «музыкантов» решило не выходить на предматчевую церемонию поднятия чемпионского баннера «Пингвинз»: команда просидела всё торжество в своей раздевалке, предпочтя не смотреть на беснующиеся от восторга трибуны. «Мы долго обсуждали этот момент. Дело в том, что эта церемония очень длительная, нам бы предстояло слишком долгое ожидание на льду. А стартовая игра слишком важна, чтобы пренебрегать мелочами. Ни в коем случае это не демонстрация неуважения к «Питтсбургу». Но мы просто должны убедиться, что готовы сыграть матч», — оправдывался перед встречей главный тренер «Блюз» Майк Йео.

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На первый матч «музыканты» вышли с одним-единственным россиянином – Владимиром Тарасенко, хотя наше представительство имело шансы быть более многочисленным. Новичок команды Клим Костин перед самым стартом сезона получил травму нижней части тела и выбыл на срок от 7 до 10 дней, а другой российский форвард Иван Барбашёв остался в запасе – ему предпочли шведа Оскара Сундквиста. «У меня было несколько бесед с Ваней, я полностью уверен в нём, его время придёт. Но его уровень игры пока не тот, что был в прошлом году. Мы должны найти способ вернуть его лучшие качества», — отметил Йео. Что же касается Тарасенко, то Владимир в нынешнем сезоне будет носить на свитере полноценную литеру «А» — большую часть прошлого чемпионата он был ассистентом капитана лишь в выездных матчах.

Сама игра в Стальном городе получилась чуть менее весёлой, если сравнивать с матчем в Виннипеге, но порадовала закрученной интригой. Надежды болельщиков увидеть связку Тарасенко с Брэйденом Шенном пока не сбылись – россиянин выходил на лёд в тройке с Соботкой и Штястны, а центрфорварду Шенну отрядили на края Дмитрия Яшкина и Джейдена Шварца. «Мы постарались добавить немного баланса в сочетания. Тройка Шварц – Штястны – Тарасенко была эффективна в прошлом году, но у Шварца и Шенна появилась неплохая «химия» во время тренировочного лагеря. Забивать должно не только первое звено, нам нужна глубина», — объяснил своё решение Йео.

На протяжении всего матча «Сент-Луис» лидировал в счёте, но в конце третьего периода хозяева отыграли дефицит в две шайбы, забив голы с интервалом в 54 секунды. За оказанное содействие «Питтсбург» просто обязан поблагодарить всё того же Шенна, который оставил «блюзменов» втроём, зачем-то схватив шайбу рукой и выбросив её к чужим воротам. Овертайм продлился недолго: на второй минуте дополнительного времени победу «Блюз» дальним броском принёс капитан команды Алекс Пьетранджело, оформивший, таким образом, голевой дубль.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

Мистер Макдэвид: к сезону готов!

Для того, чтобы угадать, кто же забросил первые шайбы «Эдмонтона» в нынешнем сезоне, даже необязательно было смотреть матч «нефтяников» с «Калгари». Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид не стал томить болельщиков длительным ожиданием, а уже в середине первого периода заставил вскочить на ноги 18 тысяч зрителей на «Роджерс Плейс».

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

Восторг трибун лишь усилился, когда в середине третьей двадцатиминутки «мистер МакДи» убежал от обороны «Флэймз», словно болид «Формулы-1». Фланговый забег на космической скорости (телевизионщики из Sportsnet даже каким-то образом её измерили, получив результат в 40,9 км/ч) завершился выходом на пятачок и точным броском по воротам Майка Смита. За счёт этого Макдэвид стал первым игроком «Эдмонтона», которому удалось забивать более одного гола в матчах открытия два года подряд, но на этом 97-й номер «нефтяников» не успокоился. На последней минуте он поразил пустые ворота и оформил первый хет-трик сезона.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

Джонс ассистирует соперникам

Голевой дубль американского «второгодника» «Шаркс» Кевина Лабанка не помог калифорнийцам одержать домашнюю победу над «Филадельфией». Матч был отмечен неуверенной игрой обоих вратарей, но если помарки Брайана Эллиотта не стоили «лётчикам» потерянных очков, то голкиперу хозяев Мартину Джонсу есть в чём себя упрекнуть. Первый гол в свои ворота Джонс организовал сам, выдав голевой пас Якубу Ворачеку, который переадресовал шайбу капитану «Филадельфии» Клоду Жиру.



Видео этого гола можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.