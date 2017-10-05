«Торпедо» и Рига вспомнят, как побеждать. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов считает, что рижские динамовцы наконец-то победят, и сделают это в Подольске, а ЦСКА разгромит «Северсталь».

«Витязь» — «Динамо» (Рига)

«Витязь» выложился на все сто в битве со «Спартаком». Это была действительно битва, команды играли в кость, было много эмоций и восемь шайб на двоих. Безусловно, это идёт в плюс команде Белова, но также это отнимает силы. В гости к подольчанам приезжает рижское «Динамо» — команда, которая давно не выигрывала и забыла, как это делать. Но с Анкипансом на тренерском мостике рижане дали бой ЦСКА и показали не такой провальный хоккей. Я жду, что на лёд выйдет литовский вратарь Армалис и его дебют поможет гостям добыть первую за много матчей победу. Они прервут свою серию неудач именно в Подольске.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

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ЦСКА – «Северсталь»

В адрес «Северстали» раздаётся много комплиментов не только как к команде, но и как к клубу и организации. У них много фишек и хорошая работа с болельщиками. То, что игроки заплатили за Гулявцева штраф, говорит о сплочённости коллектива и о том, что внутри череповецкой команды всё хорошо. Но, во-первых, надо отметить, что у «Северстали», как бы мы её ни хвалили, два поражения подряд, а во-вторых, ЦСКА должен уверенно выигрывать такие матчи. Мы помним, что после напряжённого матча со «Слованом» было разгромлено «Торпедо», и я думаю, что такой же эффект получится и после тяжёлой игры с Ригой. Так что ЦСКА победит, даже если Шалунов не вернётся в состав. И я жду возвращения Антона Бурдасова, который не играет уже три матча.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

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«Слован» — «Торпедо»

У Нижнего Новгорода не всё гладко. Команда, пусть и забросила две шайбы в Хельсинки, что для текущего положения её дел даже много, но ей надо выигрывать. Нужно выходить из кризиса. Один из виновников последних неудач – Жига Еглич – уже выставлен на драфт отказов. Жду того, что в Братиславе подопечные Скудры одержат победу, хотя в целом в последнее время в столице Словакии «Торпедо» играет не лучшим образом. Последние два сезона нижегородцы там проигрывают, но им нужно ломать традиции. «Торпедо» одержит первую победу за последние три матча. «Слован» же оставил много сил в игре с «Северсталью», доведя её до серии буллитов.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.