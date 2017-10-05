Идеальные половинки. Жёны и подруги российских хоккеистов НХЛ

Катерина, жена Алексея Береглазова («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Летом Катерина и Алексей успели сыграть свадьбу, провести медовый месяц в Париже и на Мальдивах, а главное — переехать в США. Пока хоккеист готовился к новому сезону, его супруга изучала Нью-Йорк. От «Большого яблока» Катерина оказалась в восторге. Казалось, всё у пары складывалось в Америке просто отлично, как Береглазова отправили в фарм-клуб «Хартфорд Вулф Пэк». Будем надеяться, что Алексей скоро вернётся из Коннектикута обратно в Нью-Йорк.

Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ Дадонов – в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».

Анна, жена Евгения Дадонова («Флорида Пантерз»)

Каждое лето Дадоновы проводят во Флориде, где у пары есть дом, а в этом году им не пришлось возвращаться в дождливый Санкт-Петербург. В новом сезоне Евгений будет выступать за местную команду в НХЛ.

Анастасия, жена Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»)

Летом главная хоккейная пара страны сыграла шикарную свадьбу, а в конце августа Овечкины по традиции отправились в Вашингтон, где Анастасия будет вести хозяйство и помогать мужу вновь стать сильнейшим хоккеистом планеты.

«Вашингтон» попрощался с глубиной. 5 худших клубов межсезонья в НХЛ Новые контракты Кузнецова и Орлова съели преимущество «столичных».

Анастасия, жена Евгения Кузнецова («Вашингтон Кэпиталз»)

В июле Кузнецов подписал контракт с «Вашингтоном» на баснословные деньги для обычных людей — $ 62,4 млн на восемь лет. Уже в новом сезоне Евгению придётся доказывать руководству «Кэпиталз» и болельщикам, что это было сделано не зря. Жена Анастасия и дочка Саша сделают всё, чтобы нападающий достиг успеха.

Варвара, жена Дмитрия Орлова («Вашингтон Кэпиталз»)

Дмитрий Орлов, как и Евгений Кузнецов, летом продлил соглашение с «Вашингтоном» на солидную сумму ($ 30,6 млн на шесть лет). И его ждёт непростой сезон в столице США, но рядом будет любимая жена. Сама Варвара продолжит участвовать в фотосессиях и помогать родным с бизнесом.

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Александра, подруга Андрея Миронова («Колорадо Эвеланш»)

В межсезонье 23-летний хоккеист удивил не только своим решением уехать в НХЛ. В отпуск Андрей отправился в компании очаровательной Александры — студентки Плехановского университета. С такой девушкой Миронову точно все вершины покорятся!

Ольга, жена Сергея Бобровского («Коламбус Блю Джекетс»)

Сергей — образец идеального спортсмена, Ольга — идеальной жены спортсмена. Девушка как-то признавалась, что у неё нет времени и сил на самореализацию. Она сравнила жён хоккеистов с Санчо Панса – оруженосцем Дон Кихота. По её словам, она хотела бы заниматься чем-то творческим, но не в ущерб интересам мужа. Вот она — любовь!

Анна, жена Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз»)

В июне Евгений выиграл третий кубок Стэнли в карьере, а его жена Анна Кастерова назвала любимого «101-м в НХЛ», намекнув, что супруг совершенно незаслуженно не попал в список 100 лучших игроков в истории лиги. Для Анны, как и для многих болельщиков в России, Евгений — лучший в мире.

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Маргарита, жена Никиты Зайцева («Торонто Мэйпл Лифс»)

Маргарите и Никите так понравилось жить в Торонто, что они решили там задержаться ещё на семь лет — Зайцев летом продлил контракт с «Мэйпл Лифс». Недавно у пары родился второй ребёнок. Девочку решили назвать Верой. Сейчас же семья Зайцевых с малышами обживается в Торонто и готовится к новому сезону.

Яна, жена Владимира Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)

Яну Тарасенко называют идеальной женой. Девушка воспитывает двоих сыновей, занимается танцами, заботится о муже и поддерживает уют в доме. Старший сын Яны профессионально занимается хоккеем. Ну, здесь уже шефство взял на себя Владимир, который в свободное время тренирует сына.

Ксения, жена Ивана Барбашёва («Сент-Луис Блюз»)

Иван успешно выступает в выставочных матчах и, по всей вероятности, начнёт сезон в основе «Сент-Луиса». Барбашёву всего 21 год, а он уже несколько лет является примерным семьянином. Жена Ксения, по словам самого хоккеиста, его главный болельщик. Девушка долгое время не могла получить американскую визу и смотрела все игры Ивана по Интернету, несмотря на раннее время трансляций. Сейчас же пара счастливо живёт в Сент-Луисе.

Полина, невеста Александра Бурмистрова («Ванкувер Кэнакс»)

В апреле этого года российский форвард сделал предложение руки и сердца своей девушке в Дубае. Полина ответила согласием. В межсезонье Бурмистров перешёл в «Ванкувер», и сейчас пара обустраивается в Канаде. Свадьбу, по всей видимости, Александр и Полина сыграют летом по окончании сезона.

Юлия, жена Антона Слепышева («Эдмонтон Ойлерз»)

Во время тренировочного лагеря Слепышев травмировал голеностопный сустав и выбыл из строя на месяц. В непростой период Антона поддерживает жена Юлия, ведь сезон для хоккеиста предстоит непростой — у Слепышева заканчивается контракт новичка, а чтобы через год получить солидное соглашение, надо успешно выступить в этом.

Анастасия, жена Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Лучший россиянин в НХЛ прошлого сезона намерен и в этом году штамповать голы. Кучеров уже заявил, что цель «Тампы» — победа в Кубке Стэнли. А сам он готов сделать всё для этого. Жена Анастасия, в свою очередь, поможет добиться успехов Никите.