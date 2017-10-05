Когда звёзды НХЛ вернутся в Россию и будут играть в КХЛ. Это же случится?

За океаном стартовал очередной сезон НХЛ. Большинство ведущих российских хоккеистов продолжает выступать в Америке, но когда-то же они должны вернуться на родину, как это сделал в прошлом сезоне Павел Дацюк? У некоторых заканчиваются контракты с клубами НХЛ, и не факт, что они будут продлены, в то время как у других заключены долгосрочные, и шанс увидеть их в России в ближайшее время минимален. Но давайте немного помечтаем и оценим вероятность возвращения наших звёзд в КХЛ после окончания сроков их контрактов в НХЛ. Раньше – не получится. Если только не будет локаута.

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Николай Кулёмин, 2018 год

Где ждут: «Металлург» Мг

Вероятность возвращения: 80%

Один из главных кандидатов на возвращение. Последние два года в НХЛ набирал 22 и 23 очка соответственно, что для нападающего очень скромный показатель. Получал же он немало – более $ 4 млн за сезон. У Кулёмина остался один год контракта с «Айлендерс», но пока ничего не свидетельствует о том, что он мог бы совершить резкий скачок и стать более результативным. Россиянин не был включён в список защищённых игроков во время драфта расширения, и это тоже доказывает, что в Нью-Йорке не очень довольны нападающим. В России Кулёмин играл только в «Магнитке», но претендовать на именитого форварда будут не только там.

Алексей Емелин, 2018 год

Где ждут: «Ак Барс», «Лада»

Вероятность возвращения: 50%

В последние годы Емелин неразлучен с другим защитником – Пи Кей Суббэном. Пять лет они провели вместе в «Монреале», а теперь воссоединились в «Нэшвилле». Алексею предстоит важный сезон, так как это последний год контракта. Нет сомнений, что он сделает всё от него зависящее, чтобы продолжить играть за океаном. В случае возвращения на него будет претендовать «Ак Барс». Есть ещё Тольятти, но в 32 года Емелин претендует на топ-клубы, а «Лада» является одним из основных кандидатов на исключение из КХЛ.

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Сергей Бобровский, 2019 год

Где ждут: СКА

Вероятность возвращения: 15%

Двукратный обладатель «Везины» является элитным голкипером – в результате четырёхлетнего контракта с Коламбусом Бобровский в среднем за сезон получает $ 7,43 млн. Больше из вратарей зарабатывают только Кэри Прайс и Хенрик Лундквист. Контракт истекает в 2019 году, и нет сомнений, что на вратаря будет большой спрос. Отпугнуть потенциального работодателя, будь то «Коламбус» или кто-то другой, может невзрачная статистика Сергея в играх плей-офф. Особенно показателен прошедший чемпионат — 3,88 пропущенные шайбы за игру в сравнении с 2,06 в «регулярке». В родную «Кузню» Бобровский в ближайшие 10 лет не вернётся, а вот предложение СКА может его заинтересовать.

Семён Варламов, 2019 год

Где ждут: «Локомотив»

Вероятность возвращения: 40%

Воспитанник ярославского хоккея играет за «Колорадо» с 2014 года. Последний сезон выдался для него не очень удачным из-за травмы, поэтому во многом спрос на Семёна зависит от того, как он проведёт оставшиеся два года по контракту. Платить почти $ 6 млн за пропускающего в среднем больше трёх шайб за игру вратаря никто не захочет, найти же работу в КХЛ не составит для Семёна проблем.

Вадим Шипачёв, 2019 год

Где ждут: СКА

Вероятность возвращения: 50%

Вадим Шипачёв наконец-то решил попробовать свои силы в НХЛ. Новость о подписанном контракте с дебютантом НХЛ из Лас-Вегаса стала неожиданностью для многих, в том числе и для Олега Знарка, который, как и все остальные, узнал об этом во время чемпионата мира. Только ленивый не шутил о плохой игре Вадима на вбрасываниях и неготовности к силовой борьбе на маленьких площадках. $ 9 млн за два года можно считать большим кредитом доверия нападающему. Вадим хотел попробовать себя в НХЛ, но не исключено, что по истечении контракта череповецкий Кросби снова будет терроризировать оборону и вратарей в КХЛ.

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Никита Кучеров, 2019 год

Где ждут: СКА

Вероятность возвращения: 1%

За один сезон тогда ещё не сильно известный на родине Кучеров пробился из юниорской лиги Квебека в основу «Тампы». Первый год на побережье был не очень удачным, но Никита продолжал работать над собой, а Джон Купер сумел найти для него подходящих партнёров. Кучеров стал одним из лидеров команды, забросив 99 шайб за три года. Из скромного юнца Никита превратился в уверенного молодого человека, который в интервью откровенно критикует ЦСКА за прямолинейный хоккей, менеджеров за перебор игроков, а КХЛ за явное доминирование некоторых команд. Досталось и некоторым партнёрам по «Тампе», которые, по мнению Кучерова, отбывали номер в прошлом сезоне. Права на нападающего у СКА, но сейчас нет сомнений, что Никита скоро получит новый многолетний контракт на очень выгодных условиях.

Артемий Панарин, 2019 год

Где ждут: СКА

Вероятность возвращения: 10%

Один из самых позитивных игроков российского хоккея, успевающий не только красиво забивать, но и подкалывать своих партнёров. Так, именно Артемий посоветовал Вадиму Шипачёву переводить зарплату на карточку жены. Незадрафтованный Панарин ворвался в НХЛ стремительно – в первом сезоне нападающий забросил 30 шайб и завоевал «Колдер Трофи», приз лучшему новичку. В прошлом сезоне Артемий забил 31 гол, но неудачно провёл плей-офф, а затем был обменян в «Коламбус». Контракт Панарина истекает в 2019-м, и даже СКА с его 4,65 шайбами за игру с удовольствием вернёт Артемия. Но нападающий находится в начале своей карьеры в НХЛ, и шансы увидеть его в КХЛ пока что ничтожно малы.

Евгений Дадонов, 2020 год

Где ждут: СКА

Вероятность возвращения: 50%

После второго кубка Гагарина нападающий решил проверить на себе поговорку «дважды в одну реку не войдёшь». В своё первое пришествие в НХЛ Дадонов попал во «Флориду», с которой сейчас Евгений подписал контракт на три года. Тогда за 55 игр Дадонов забил 10 шайб, больше времени проведя в АХЛ. «Флорида» это не СКА, поэтому Евгению придётся приспосабливаться к другой игре. От того, насколько хорошо это получится у Дадонова и зависит, увидим ли мы его в составе СКА в 2020 году, или это произойдёт позже.

Андрей Василевский Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Андрей Василевский, 2020 год

Где ждут: «Салават Юлаев»

Вероятность возвращения: 5%

Два года Василевский бился за место основного голкипера в «Тампе», но первым номером оставался Бен Бишоп, который не всегда мог похвастать стабильно надёжной игрой. В прошлом сезоне Андрей наконец-то добился своего, проведя 50 матчей, а его конкурент был обменян в «Лос-Анджелес». Контракт Василевского истекает через три года, но не для того он выгрызал себе пост номер один в клубе НХЛ, чтобы в 26 лет вернуться в «Салават Юлаев».

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Дмитрий Куликов, 2020 год

Где ждут: «Локомотив»

Вероятность возвращения: 25%

Год в «Баффало» был неудачным для защитника – всего 47 игр в «регулярке», по итогам которых у него оказался худший коэффициент полезности в команде — «-26». Сейчас Куликова обменяли в «Виннипег», где за шесть лет игры плей-офф видели лишь раз. Очевидно, что топ-команды Куликовым не интересуются, а если он не поднимет свою игру на новый уровень, то может и вовсе не дождаться предложений от клубов НХЛ. При этом Куликову и его семье комфортно жить именно в Америке. Но если не будет выбора, Дмитрию придётся вернуться в Россию.

Александр Овечкин, 2021 год

Где ждут: «Динамо» М

Вероятность возвращения: 20%

Попытка бунта Овечкина против запрета игрокам НХЛ ехать на Олимпиаду была провалена, а хоккейные болельщики и журналисты разделились на два лагеря. После трёх сезонов с 50 и более шайбами, последовал небольшой спад – 33 шайбы, а разговоры о некубковости Овечкина стали звучать всё с большей силой. Неизвестно, доиграет ли он полностью свой контракт в НХЛ, но если это произойдёт, от щедрых предложений из КХЛ не будет отбоя, а сам Овечкин может соскучиться по России. С другой стороны, 36 лет – ещё не тот возраст, когда в НХЛ окончательно прощаются с легендами.

Артём Анисимов, 2021 год

Где ждут: «Локомотив»

Вероятность возвращения: 20%

В Ярославле сейчас были бы рады любому подкреплению, особенно нападающему, который два подряд сезона набирает более 40 очков. Артём уехал в Северную Америку в 2007 году и за это время поиграл в трёх городах – Нью-Йорке, Коламбусе и Чикаго. Именно в «Блэкхоукс» Анисимов смог найти себя после не очень удачного сезона в «Блю Джекетс». Нигде, кроме «Локомотива», Артём в России не играл, и если в 33 года он решит вернуться на родину, в Ярославле его примут с распростёртыми объятиями.

Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Радулов, 2022 год

Где ждут: ЦСКА, «Салават Юлаев»

Вероятность возвращения: 50%

С отъездом Радулова КХЛ потеряла не только яркого хоккеиста, но и очень медийную личность. Александра можно обожать или ненавидеть, но невозможно относиться к нему равнодушно, поэтому любая новость с его участием собирала большую аудиторию и вызывала бурные обсуждения. Даже играя у Дмитрия Квартальнова, Радулов продолжал жечь, набрав 65 очков в 53 матчах во время последнего сезона в России. Пятилетний контракт с Далласом закончится в 2022 году, и нельзя сказать, что Радулов фанатеет от НХЛ. В 36 лет его возвращение в Россию будет очень вероятным.

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Евгений Малкин, 2022 год

Где ждут: «Металлург» Мг

Вероятность возвращения: 20%

В августе 2006 года Малкин сбежал в НХЛ. Позже нападающий признался, что для него это была единственная возможность воплотить в жизнь свою мечту – играть за «пингвинов», так как руководство «Магнитки» всеми силами уговаривало Евгения провести ещё один сезон в России. За 11 лет в «Питтсбурге» Малкин выиграл три кубка Стенли. Сейчас ему 31 год, в 2022-м будет 36 – в таком возрасте можно задуматься о возвращении на родину, но скорее он подпишет ещё один контракт в НХЛ, чем найдёт мотивацию играть в КХЛ.

Дмитрий Орлов, 2023 год

Где ждут: ЦСКА

Вероятность возвращения: 30%

Ещё один воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, который вряд ли вернётся в «Кузню». И даже не потому что не захочет играть в ВХЛ. В минувшем сезоне защитник заработал показатель полезности «+30», а его роль в «Вашингтоне» из года в год всё больше. У Орлова есть все шансы дорасти до уровня топ-защитника по меркам НХЛ. Однако впереди ещё шесть лет, за которые много чего может поменяться. В 32 года перед защитником встанет выбор – остаться в НХЛ или поехать в ЦСКА?

Владимир Тарасенко, 2023 год

Где ждут: СКА, «Сибирь»

Вероятность возвращения: 5%

Новосибирский вундеркинд отправился в НХЛ к Кену Хичкоку – тренеру с репутацией нелюбящего русских игроков. В первом же полноценном сезоне на счету Тарасенко оказалась 21 заброшенная шайба, в последующих трёх это число увеличилось почти вдвое – 37, 40 и 39. Пока нет никаких предпосылок к возвращению, а на момент окончания контракта Владимиру будет 31 год и он обязательно получит новый контракт.

Никита Зайцев, 2024 год

Где ждут: «Сибирь», ЦСКА

Вероятность возвращения: 15%

Воспитанника «Крыльев Советов» считают своим в Новосибирске – ведь именно «Сибирь» стала первой взрослой командой Зайцева в КХЛ, где он провёл четыре сезона и стал одной из главных звёзд. Потом на молодого защитника положил глаз ЦСКА, и Никита перебрался в Москву, где отыграл ещё три года. Всё это время он готовится к отъезду за океан. «Торонто» и лично Майк Бэбкок очень ждали его в команде, и в первый же год в составе «кленовых листьев» Никита набрал 36 очков в 82 матчах. Несмотря на показатель полезности «-22», Никите предложили новый семилетний контракт с зарплатой $ 4,5 млн в год. Когда контракт закончится, Зайцеву будет 33, и, скорее всего, защитник захочется остаться в НХЛ ещё на пару лет.

Евгений Кузнецов, 2025 год

Где ждут: СКА, «Трактор»

Вероятность возвращения: 20%

Летом этого года практически совпали два события – «Трактор» продал СКА права на Евгения Кузнецова за 50 млн рублей, а сам Евгений заключил новый восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на сумму $ 62,4 млн. Кузнецов чувствует себя комфортно в НХЛ и не планирует возвращаться домой раньше окончания контракта. Конечно же, СКА будет не прочь воспользоваться своими правами, но вряд ли за восемь лет возникнет такая возможность, а в 2025 году Кузнецов вполне может подписать ещё один контракт в НХЛ.