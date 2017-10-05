Будут «жечь»! 11 троек нападения, которые заставят вас смотреть НХЛ

Даже ночью. Только не говорите, что это не так.

Сыгранное сочетание форвардов – важнейшая боевая единица для любой хоккейной команды. И хотя в НХЛ частенько прибегают к перетасовке троек, лидерские сочетания разбивают неохотно. На то они и лидеры, чтобы обеспечивать результат и дарить зрителям радость. Но обязательно появятся и новые тройки нападения, терроризирующие защитников.

«Эдмонтон»: Патрик Марун – Коннор Макдэвид – Леон Драйзайтль

«Нефтяники» за лето потратили на двух хоккеистов из этой тройки $ 168 млн, поэтому и спрос с лидеров «Ойлерз» будет особый. В первом же матче сезона-2017/18 это сочетание набрало 6 очков и суммарный показатель полезности «+8», поэтому восхваления в адрес капитана «Эдмонтона» и его оруженосцев выглядят вполне оправданными. Главный тренер команды Тодд Маклеллан пытался добавлять к Макдэвиду и Драйзайтлю других молодых талантов (Строум, Пулюярви), но самая результативная связка прошлого сезона (177 очков) устояла – на радость всем, кроме соперников.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

«Даллас»: Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов

Болельщикам бы впору придумать какое-то хлёсткое название для этого звена, поскольку в стартовавшем регулярном чемпионате оно явно будет на виду. Два года назад Бенн и Сегин забили на двоих 72 гола, уступив только чикагской связке Панарина и Кейна. Теперь в компанию к ним добавился опытный Радулов. Если у Кена Хичкока хватит терпения (и авторитета) не мешать этим парням сыгрываться, а заодно не внедрять в их действия свои оборонительные схемы, то в ряде матчей нас будет ждать настоящий спектакль. Первый акт шоу должен состоятся в пятницу в матче с «Вегасом».

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«Тампа-Бэй»: Владислав Наместников – Стивен Стэмкос – Никита Кучеров

«Чтобы все были здоровы!» — этот тост настоящие поклонники «Тампы» наверняка произносят чаще, чем любой другой. Прошлогодняя катастрофа с огромным количеством травмированных осталась позади: хрупкий Стэмкос полностью восстановился, хандрящий Кучеров перестал по нему скучать, и в звене с Владиславом Наместниковым все трое неплохо провели предсезонку. Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер уже намекнул, что это сочетание может измениться, и не исключено периодическое возвращение Кучерова в старое звено к «тройняшкам» (Кучеров – Джонсон – Палат). Но начать «Тампа» должна именно в этом варианте, и если всё пойдёт как надо, то эта троица способна суммарно набрать более 200 очков.

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«Бостон»: Брэд Маршан – Патрис Бержерон – Давид Пастрняк

И вроде бы в этой троице нет ничего особенного – ни один из форвардов не является суперзвездой с обложки. Но каждый из них в прошлом сезоне забил 30 и более голов, у каждого есть отменное сочетание таланта, скорости, упорства, энергии и креативности. Бержерон – настоящий оплот стабильности для этого сочетания. Имея в звене одного из лучших «двусторонних» нападающих лиги, партнёры могут заниматься чистым творчеством, не боясь негативных последствий.

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«Питтсбург»: Джейк Гюнцель – Сидни Кросби – Конор Шири

Шири выбрался из фарм-клуба лишь два года назад, Гюнцель сделал это в прошлом сезоне. Казалось бы, что это совсем неподходящая компания для такой звезды, как Сид, но потенциал у этого сочетания просто огромный. 22-летний Гюнцель, способный сыграть и в центре, и с краю, должен добавить звену дополнительной энергии и скорости, цепкий и подвижный Шири охотно завершит броском начатую комбинацию. Что же до Кросби, то он, как показал прошлый сезон, легко переключается с функции диспетчера на амплуа снайпера. В первом матче нынешнего регулярного чемпионата на счету этой троицы 4 очка.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Питтсбурга»

«Торонто»: Зак Хайман – Остон Мэттьюс – Вильям Нюландер

Если всё пойдёт удачно, эти «янгстеры» сообща могут добраться до отметки в 100 голов за сезон – даже откровенный «пассажир» Хайман этому не помеха. Несколько дней назад Майк Бэбкок охарактеризовал Хаймана как одного из лучших исполнителей форчекинга, поэтому стоит довериться тренеру и наблюдать за игрой молодёжи. В первом матче Мэттьюс и Нюландер на двоих набрали 4 (2+2) очка, обеспечив уверенный старт своей команде.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Вашингтон»: Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Якуб Врана

На эту тройку и на звено Никласа Бекстрёма ляжет вся ответственность за результативность «столичных» в нынешнем сезоне. Идея главного тренера команды Барри Тротца о том, что нужно объединить двух опытных россиян и талантливого новичка Врану, пока выглядит достаточно симпатично. Кузнецов – мастер обводки и талантливый распасовщик, Овечкин полон решимости вновь штурмовать фирменные снайперские рубежи, а для Враны главное не потеряться и обрести уверенность.

«Флорида»: Джонатан Юбердо – Александр Барков – Евгений Дадонов

По многочисленным оценкам экспертов, это звено обладает огромным потенциалом. У всех троих форвардов есть потрясающая скорость, техника и необходимые эмоции, чтобы «зажечь» друг друга общим настроением. «Эта тройка играла потрясающе с самого первого дня! Думаю, что Юбердо и Барков были очень рады получить такого партнёра, как Дадонов. Он – плеймейкер, у него хорошая скорость, он контролирует темп. Мы ждём от них многого», — пояснил главный тренер «Флориды» Боб Бугнер.

«Питтсбург»: Брайан Раст – Евгений Малкин – Фил Кессел

Вторая голова питтсбургского дракона тоже вполне способна быть на самом верху статистических хит-парадов, особенно если заладится игра у Фила Кессела. Как будет играть строптивый форвард без ушедшего тренера Рика Токетта – неизвестно, поскольку никто, кроме данного специалиста, не сумел найти подход к американскому снайперу. В межсезонье Малкин и Кессел обменялись дружелюбными фразами про то, что у них никогда не было недовольства и мелких конфликтов друг с другом, хотя трансляции прошлогоднего плей-офф свидетельствовали об обратном. Первый матч нового сезона «пингвины» проиграли, Малкин и Раст набрали суммарно 4 очка, а Кессел отметился четырьмя бросками в створ.

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«Сент-Луис»: Джейден Шварц – Пол Штястны – Владимир Тарасенко

За три предыдущих сезона не нашлось в НХЛ человека, который бы забил больше голов в равных составах, чем Тарасенко (суммарно 87). И хотя 31-летний Штястны не относится к когорте великих распасовщиков, ему по силам обеспечивать передачами двух великолепных снайперов. Ну а если дело не пойдёт, болельщики могут получить возможность увидеть более интригующую связку Тарасенко с канадцем Брейденом Шенном, которого россиянин обыгрывал ещё на знаменитом МЧМ-2011.

«Коламбус»: Артемий Панарин – Александр Веннберг – Кэм Аткинсон

Панарин, уехав от Патрика Кейна, получил новый вызов в своей карьере: россиянину необходимо подтвердить, что и без своего звёздного партнёра по «Чикаго» он может делать вещи. Нынешние соратники Артемия – парни без статуса звёзд, но вполне крепкие и мастеровитые хоккеисты, способные, кроме всего прочего, в нужный момент «подтащить рояль». «Веннберг – замечательный распасовщик, поэтому мы собираемся ставить эту тройку вместе. Считаю, что у Панарина будут отличные партнёры, с которыми ему будет вполне комфортно. Артемий делает для команды намного больше, чем просто забивает голы. Он отбирает шайбу, играет в отборе, он понимает игру, много работает. С его скоростью и подвижностью я не вижу никаких проблем», — заявил главный тренер Джон Торторелла. Статистика подтвердила справедливость его слов: в 5 предсезонных матчах Панарин набрал 5 (1+4) очков.