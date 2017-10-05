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Александр Фролов
Текст: Артемий Шевченко
Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Жертвы рейтинга. Кто из игроков может не найти работу в КХЛ следующим летом

Возможно, этот сезон в КХЛ станет для них последним.
5 октября 2017, четверг. 19:45 Хоккей

C начала сезона болельщики и хоккейные эксперты гадают, какие три клуба покинут КХЛ согласно новому рейтингу. Важнейших составляющих клубов являются сами игроки. С сезона-2018/19 число хоккеистов в лиге сократится примерно на 60-70 человек. В первой части материала мы рассмотрим 15 хоккеистов, которые с крепких игроков основы и стабильных снайперов превратились в игроков, которые вполне могут начать следующий сезон не в КХЛ.

Николай Жердев («Динамо» Рига)

Игрок, в своё время набиравший более 60 очков за сезон в «Рейнджерс», начал сдавать в игровом плане уже давно. Виной тому нарушения режима, недостаточно серьёзная мотивация или что-то ещё, уже не столь важно, как для болельщиков, так и для самого Николая. Важно лишь то, что всего два матча в «Нефтехимике» и последующий разрыв контракта привёл Жердева в худшую на данный момент команду КХЛ – рижское «Динамо». Если игрок не сможет закрепиться и в столице Латвии, то не факт, что даже при сильно сниженных финансовых запросах он заинтересует хоть какой-то клуб КХЛ в следующем сезоне.

Фото: Беззубов Алексей, photo.khl.ru

Денис Толпеко (без клуба)

Толпеко наряду с Сопиным никогда не являлся хоккеистом, определяющим игру команды. При этом в годы выступления за московское «Динамо» Денис зарекомендовал себя как скоростной и жёсткий игрок, который при удобном случае не боится сбросить перчатки или пойти искать счастья на чужом пятаке, где как правило много и больно бьют. Увы, но после сезона-2012/13 форвард сменил аж шесть команд, а не так давно расторг контракт со «Спартаком».

Сопин сменил уже четыре команды и нигде не закрепился в основном составе. В нынешнем сезоне на счету форварда ни одного очка в семи играх за «Сибирь».

Станислав Чистов (без клуба)

Нападающий, поигравший в НХЛ за «Анахайм» и «Бостон», большую часть карьеры был игроком с золотыми руками, но докатился до того, что попал в ВХЛ и оказался не нужен «Спартаку». Возможно, что в 34 года Станислав не только уже попрощался с шансами ещё поиграть в КХЛ, но и подумывает о том, чтобы завершить карьеру.

Игорь Величкин («Амур»)

Сын генерального менеджера магнитогорцев Геннадия Величкина начиная с сезона-2014/15 забросил в КХЛ всего одну шайбу, сменив при этом четыре команды. В межсезонье Игорь подписал односторонний контракт с «Амуром». За девять матчей на его счету не оказалось результативных баллов, а показатель полезности оказался равен «-4».

Денис Ежов («Лада»)

32-летний защитник никогда не являлся хоккеистом с ярко выраженными атакующими навыками. Тем удивительнее тот факт, что Ежов ни разу за карьеру в КХЛ не заканчивал «регулярку» с положительным показателем полезности, а в нынешнем сезоне на его счету 0 очков в 17 матчах.

Фото: Холмов Андрей, photo.khl.ru

Владимир Маленьких («Лада»)

Воспитанник тольяттинцев, чемпион России-2007 и обладатель Кубка Гагарина — 2014 в составе магнитогорского «Металлурга» в 37 лет отправился помогать родной «Ладе» сохранить прописку в КХЛ. Получается пока не очень удачно. Возраст, а также не лучшая статистика вряд ли позволят Владимиру заинтересовать клубы КХЛ в следующее межсезонье.

Александр Нестеров («Лада)

Александр, некогда блиставший в мытищинском «Атланте» и омском «Авангарде», всегда брал своё за счёт упорства. Ему не так часто удавалось забивать голы, но почти всегда он умудрялся вымотать обороняющуюся пятёрку соперника, за что в своё время его очень ценил Раймо Сумманен. Но со временем он стал понемногу сдавать в скорости и физических кондициях, от него ушла неплохая для сдерживающего форварда результативность. Сменив после «Авангарда» целых шесть команд, Нестеров подписал контракт с «Ладой», но вряд ли одна шайба в 15 матчах — это то, на что рассчитывали руководители клуба.

В своё время Сентюрин выступал в «Авангарде» в одном звене с самим Яромиром Ягром.

Игорь Скороходов («Лада»)

Выступая за «Югру», Игорь стал автором не только первого гола югорчан в истории КХЛ, но и первого хет-трика, который он оформил в матче против «Северстали» в 2012 году. Наивысшей точкой в карьере Скороходова стал сезон-2012/13, в котором он забросил 27 шайб и набрал 43 очка. После этого показатели нападающего резко пошли на спад. Он сменил несколько клубов, а будучи игроком «Салавата», был отправлен в фарм-клуб. В «Ладе» Скороходов получил последний шанс зацепиться за возможность выступления в КХЛ, но один гол в 16 играх говорит сам за себя.

Михаил Анисин («Динамо» Москва)

Титул лучшего снайпер розыгрыша Кубка Гагарина — 2012 до сих пор остаётся наивысшей точкой в карьере 29-летнего нападающего. Этот юркий хоккеист с отличным броском и умением открыться в нужный момент под передачу партнёра с тех пор сменил четыре клуба и больше запомнился своими выходками вне хоккея, нежели результативными действиями на льду. В прошлом году судьба даже забросила Михаила в ВХЛ, где, играя за карагандинскую «Сарыарку», Анисин набрал 7 очков в 10 играх. В нынешнем сезоне Михаилу дали последний шанс найти себя в московском «Динамо», но учитывая, что в начале сезона он получил травму, его возвращение в «Сарыарку» на следующий год выглядит более реальным, чем продолжение карьеры в КХЛ.

Алексей Сопин («Сибирь»)

Алексей – ещё один хоккеист, чьим звёздным часом стало выступление в розыгрыше Кубка Гагарина за московское Динамо. 10 очков (5+5) в 10 матчах плей-офф сезона-2012/13 дали надежду на то, что Сопина ждёт неплохое будущее в топ-клубах если не на позиции снайпера или бомбардира, то как качественного «ролевика», который готов отрабатывать как в прессинге, так и при обороне своих ворот. Однако Сопин сменил уже четыре команды и нигде не закрепился в основном составе. В нынешнем сезоне на счету форварда ни одного очка в семи играх за «Сибирь».

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Евгений Скачков («Югра»)

Скачков успел поиграть за питерский СКА, казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», но его лучшие годы прошли в челябинском «Тракторе». Евгений так и не смог выйти на топ-уровень. 30 очков в сезоне-2015/16 в составе ХК «Сочи» — последний яркий момент в карьере форварда. Прошлый сезон он провалил, а в нынешнем уже успел побывать в списке отказов «Югры» и только в последней игре сумел забросить первую шайбу в чемпионате.

В «Ладе» Скороходов получил последний шанс зацепиться за возможность выступления в КХЛ, но один гол в 16 играх говорит сам за себя.

Александр Фролов («Амур»)

Фролов успешно выступал в КХЛ за «Авангард», с которым становился серебряным призёром чемпионата России, но слишком быстро начал терять ключевые навыки в своей игре. Высокие финансовые запросы и ухудшившаяся статистика сподвигли омское руководство обменять Фролова в ЦСКА, а оттуда нападающий отправился выступать за «Торпедо». Перед началом этого сезона Александр оказался в «Кузне», которую уже после подписания контракта с Фроловым исключили из лиги. Сейчас Александр выступает за «Амур» и наравне с Атюшовым скорее исполняет роль дядьки-наставника для молодых, чем реально помогает команде.

Евгений Рясенский («Трактор»)

Чемпион мира 2012 года оказался не нужен «Нефтехимику», и лишь проблемы в обороне заставили «Трактор» подписать пробное соглашение с Евгением. Здесь он провёл две игры, но уже успел получить травму. А ведь когда-то Рясенский играл в ЦСКА, СКА и был на хорошем счету у Вячеслава Быкова в сборной России.

Сергей Сентюрин («Трактор»)

Сергей в своё время выступал в «Авангарде» в одном звене с самим Яромиром Ягром. Это было продиктовано острым дефицитом мастеровитых центральных нападающих в омском клубе, а сам Сентюрин больше запомнился драками и умением постоять за партнёра, нежели результативной игрой. Последние годы Сергей проводит в челябинском «Тракторе», где не часто появляется на льду. По каким причинам нападающий до сих пор остаётся в команде, остаётся лишь гадать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Фролов Евгений Рясенский Евгений Скачков Михаил Анисин Николай Жердев Станислав Чистов
Новости. Хоккей
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