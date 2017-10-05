Итоги дня КХЛ: тайное послание Панина и отказ «Авангарда» от Да Косты

Смелый пост Григория Панина. И всё из-за дисквалификации на 4 матча после игры со СКА.

«Витязь» победил и вошёл в восьмёрку

В первом периоде команды куда чаще удалялись, чем играли в равных составах. Одна из попыток реализовать численное преимущество удалась «Витязю» — отличился Копейкин. Правда, во втором периоде в этом компоненте отметились уже гости. Николай Жердев забросил первую шайбу в новой команде. Но на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев. Выручила подопечных Белова молодёжь. Иван Петраков удачно сыграл на пятаке после паса Александра Кулагина.

Жертвы рейтинга. Кто из игроков может не найти работу в КХЛ следующим летом Возможно, этот сезон в КХЛ станет для них последним.

Третий период проходил в тишине и спокойствии, но взорвал его классный гол Максима Афиногенова. Форвард подмосковной команды на левом фланге ушёл от нескольких соперников, сместился в центр и с неудобной руки положил шайбу в ворота. Выглядел этот момент так, словно игроку не 37, а лет на десять меньше. Гости запросили видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но судьи шайбу засчитали. Четвёртый гол, уже в пустые ворота рижан, забил Швец-Роговой. Таким образом, «Витязь» одержал победу и ворвался в кубковую восьмёрку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Северсталь» дала бой ЦСКА

Ожидалось, что «армейцы» проведут встречу с большим преимуществом, и, собственно, так и случилось. Правда, до третьего периода это преимущество пользы хозяевам не приносило. Наоборот, после второго отрезка игры в счёте вела «Северсталь». Удаление Сергея Андронова было реализовано благодаря точному броску Валерия Васильева.

Череповчане держались долго и с честью, но сохранить ворота сухими не смогли. ЦСКА в начале третьего периода заработал большинство и усилиями Александра Попова реализовал его. А ещё через несколько минут за подножку у гостей на скамейку штрафников сел Калашников, и это удаление стало для них роковым. Валерий Ничушкин забросил на последней секунде большинства своей команды. А победную точку поставил Сергей Андронов. ЦСКА победил, а Ничушкин впервые в КХЛ набрал три очка за матч.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Торпедо» с победой возвращается домой

Матчем в Братиславе «Торпедо» заканчивало поездку, в ходе которой ему удалось победить в Подольске. При этом подопечные Петериса Скудры проиграли в Москве ЦСКА и в Хельсинки — «Йокериту». Поэтому им было крайне важно вернуться в Нижний Новгород с хорошим настроением. В первом периоде гостей вывел вперёд Денис Паршин. Счёт сохранился до финальной сирены.

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«Авангард» отказался от приглашения Да Косты

Омский «Авангард» отказался от идеи приглашения французского форварда Стефана Да Косты из-за медицинских показателей, сказал генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев. Игроком заинтересовались после того, как стало известно о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Юхана Сундстрёма.

«Авангард» отказался от идеи приглашения Да Косты. Хоккеист не подходит нам по медицинским показателям", — приводит слова Шалаева «Р-Спорт».

Да Коста провёл в составе ЦСКА 133 встречи, записав на свой счёт 124 (61+63) результативных балла.

Панин остался недоволен дисквалификацией

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в резкой форме отреагировал на решение СДК КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча за эпизод в игре со СКА (1:6).«Проститутки, ****. #колхоз», — написал Панин в своём „инстаграме“. Позже игрок заменил надпись: "«Девушки с низкой социальной ответственностью, собака женского рода».

Напомним, в матче с петербуржцами Панин атаковал коленом нападающего СКА Николая Прохоркина. Штраф „5+20“ в игре также получил получил защитник „армейцев“ Максим Чудинов, но СДК КХЛ позже снял с него большой штраф, переквалифицировав нарушение как заслуживающее только удаления на две минуты.