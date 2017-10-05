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Текст: Владислав Уткин
Фото: instagram.com/panin_57

Итоги дня КХЛ: тайное послание Панина и отказ «Авангарда» от Да Косты

Смелый пост Григория Панина. И всё из-за дисквалификации на 4 матча после игры со СКА.
5 октября 2017, четверг. 23:45 Хоккей

«Витязь» победил и вошёл в восьмёрку

В первом периоде команды куда чаще удалялись, чем играли в равных составах. Одна из попыток реализовать численное преимущество удалась «Витязю» — отличился Копейкин. Правда, во втором периоде в этом компоненте отметились уже гости. Николай Жердев забросил первую шайбу в новой команде. Но на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев. Выручила подопечных Белова молодёжь. Иван Петраков удачно сыграл на пятаке после паса Александра Кулагина.

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Третий период проходил в тишине и спокойствии, но взорвал его классный гол Максима Афиногенова. Форвард подмосковной команды на левом фланге ушёл от нескольких соперников, сместился в центр и с неудобной руки положил шайбу в ворота. Выглядел этот момент так, словно игроку не 37, а лет на десять меньше. Гости запросили видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но судьи шайбу засчитали. Четвёртый гол, уже в пустые ворота рижан, забил Швец-Роговой. Таким образом, «Витязь» одержал победу и ворвался в кубковую восьмёрку.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 1 1:0, 1:1, 2:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Копейкин (Мозик) – 10:47 (5x4), 1:1 – Жердев (Зиле, Мейя) – 27:50 (5x4), 2:1 – Петраков (Кулагин) – 34:48 (5x5), 3:1 – Афиногенов (Семёнов) – 55:50 (5x4), 4:1 – Швец-Роговой (Горак) – 59:08 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Северсталь» дала бой ЦСКА

Ожидалось, что «армейцы» проведут встречу с большим преимуществом, и, собственно, так и случилось. Правда, до третьего периода это преимущество пользы хозяевам не приносило. Наоборот, после второго отрезка игры в счёте вела «Северсталь». Удаление Сергея Андронова было реализовано благодаря точному броску Валерия Васильева.

Череповчане держались долго и с честью, но сохранить ворота сухими не смогли. ЦСКА в начале третьего периода заработал большинство и усилиями Александра Попова реализовал его. А ещё через несколько минут за подножку у гостей на скамейку штрафников сел Калашников, и это удаление стало для них роковым. Валерий Ничушкин забросил на последней секунде большинства своей команды. А победную точку поставил Сергей Андронов. ЦСКА победил, а Ничушкин впервые в КХЛ набрал три очка за матч.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1 0:0, 0:1, 3:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Васильев (Трубачёв, Вовченко) – 28:42 (5x5), 1:1 – Попов (Петров, Ничушкин) – 44:05 (5x4), 2:1 – Ничушкин (Робинсон, Киселевич) – 49:46 (5x4), 3:1 – Андронов (Телегин, Ничушкин) – 59:23 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Торпедо» с победой возвращается домой

Матчем в Братиславе «Торпедо» заканчивало поездку, в ходе которой ему удалось победить в Подольске. При этом подопечные Петериса Скудры проиграли в Москве ЦСКА и в Хельсинки — «Йокериту». Поэтому им было крайне важно вернуться в Нижний Новгород с хорошим настроением. В первом периоде гостей вывел вперёд Денис Паршин. Счёт сохранился до финальной сирены.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Слован
Братислава
0 : 1 0:1, 0:0, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Паршин – 14:28 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

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«Авангард» отказался от приглашения Да Косты

Омский «Авангард» отказался от идеи приглашения французского форварда Стефана Да Косты из-за медицинских показателей, сказал генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев. Игроком заинтересовались после того, как стало известно о тяжёлой травме форварда «Авангарда» Юхана Сундстрёма.

«Авангард» отказался от идеи приглашения Да Косты. Хоккеист не подходит нам по медицинским показателям", — приводит слова Шалаева «Р-Спорт».

Да Коста провёл в составе ЦСКА 133 встречи, записав на свой счёт 124 (61+63) результативных балла.

Панин остался недоволен дисквалификацией

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в резкой форме отреагировал на решение СДК КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча за эпизод в игре со СКА (1:6).«Проститутки, ****. #колхоз», — написал Панин в своём „инстаграме“. Позже игрок заменил надпись: "«Девушки с низкой социальной ответственностью, собака женского рода».

Напомним, в матче с петербуржцами Панин атаковал коленом нападающего СКА Николая Прохоркина. Штраф „5+20“ в игре также получил получил защитник „армейцев“ Максим Чудинов, но СДК КХЛ позже снял с него большой штраф, переквалифицировав нарушение как заслуживающее только удаления на две минуты.

Фото: instagram.com/panin_57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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5 октября 2017, четверг
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23:47 Скудра: рады победе, но недовольны качеством игры «Торпедо»
23:41 Результаты игрового дня ВХЛ
23:27 Итоги игрового дня МХЛ
23:01 Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч
23:01 Швец-Роговой: хорошо, что забил в сотом матче, приятно ставить точку
22:57 Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально
22:52 Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до десяти дней
22:46 Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса
22:42 «Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина
22:38 Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями
22:35 Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером
22:32 Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил
22:30 ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ
22:19 ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр
22:01 Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»
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