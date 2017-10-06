Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов!

Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».

В первый игровой день регулярного чемпионата НХЛ болельщики увидели хет-трики в исполнении Коннора Макдэвида и Уэйна Симмондса. Особенно впечатлил капитан «Эдмонтона», который сделал хорошую заявку на «Морис Ришар Трофи». Но кто теперь вспомнит об этом после первого матча «Вашингтона» в сезоне?

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«Вашингтон» безнадёжно проигрывал «Оттаве» к 43-й минуте матча – 1:3, когда Александр Овечкин и Евгений Кузнецов решили, что пора действовать. Всего за 6 минут и 33 секунды Овечкин оформил хет-трик, а каждый раз ему ассистировал Кузнецов.

Первый гол Овечкина

Все три гола тройка Овечкин – Кузнецов – Врана организовала после отличного прессинга в чужой зоне. Ударное сочетание «Вашингтона» заставило соперника ошибаться. В первом случае Кузнецов отобрал шайбу у Коди Сеси, переадресовал её Овечкину, который прошил Андерсона классным кистевым броском в девятку.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Второй гол Овечкина

Здесь уже началось всё с чешского форварда Якуба Враны, который обокрал всё того же Сеси на чужой синей линии. Чех отдал шайбу Кузнецову, а тот вернул её под бросок Овечкину. У вратаря «Оттавы» не было никаких шансов спасти свою команду.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Третий гол Овечкина

К этому времени «Оттава» снова вела в счёте – 4:3, но опять допустила ошибку при выходе из своей зоны. На сей раз уже сам Овечкин обокрал Нейта Томпсона и следующим касанием оформил свой 18-й хет-трик за карьеру в НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

«Вашингтон» не мог проиграть такой матч. Дело дошло до серии буллитов, где «Оттава» снова вырвалась вперёд, но всё встало на свои места, когда на лёд вышел сначала Овечкин, а затем Кузнецов!