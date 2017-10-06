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Текст: Павел Панышев
Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru

СКА побьёт рекорд «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ

Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.
6 октября 2017, пятница. 07:30 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев предсказал 19-й подряд успех СКА и победу «Куньлуня» Майка Кинэна над магнитогорским «Металлургом» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Лада
Тольятти

«Адмирал» — «Лада»

«Адмирал» выиграл важный матч у «Трактора» на своём льду. Команда Александра Андриевского по-прежнему находится не в зоне плей-офф, но шансы на то, чтобы туда попасть, есть. «Лада» — это как раз тот соперник, в матче с которым дальневосточникам вполне по силам набрать три очка. В свою очередь тольяттинцы, обыграв дома «Сочи», начали очередную серию из поражений. У них уже три подряд неудачи, и вряд ли они могут рассчитывать на успех во Владивостоке.

Прогноз: победа «Адмирала».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
Трактор
Челябинск

«Амур» — «Трактор»

Хабаровчане проводят домашнюю серию. Они выиграли у «Автомобилиста» в овертайме, а теперь будут играть с Челябинском. С екатеринбуржцами команда здорово сыграла в большинстве. Отлично проявил себя Владислав Ушенин. Проявил мастерство Бывальцев, а победу принёс Йордан. Что касается «Трактора», то в последнее время команда Анвара Гатиятулина выглядела неплохо, выиграв три матча подряд, но затем уступила «Адмиралу». Челябинцы продолжают выездное турне. Они приезжают в Хабаровск, где, думаю, смогут победить.

Прогноз: выиграет «Трактор».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Металлург Мг
Магнитогорск

«Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»

«Куньлунь» выиграл три матча подряд, во всех из них победив со счётом 2:1. Все встречи закончились в основное время. Теперь китайский клуб примет на своём льду «Магнитку». У «Металлурга» две победы кряду, но все встречи для него складывались тяжело. «Нефтехимик» был обыгран только в серии буллитов. «Ладу» же магнитогорцы победили всухую — 2:0. Предположу, что длительный перелёт в Китай и обилие травм могут не позволят Магнитогорску показать себя во всей красе. Кстати, будет очень интересно, как Майк Кинэн сыграет в матче со своей бывшей командой, с которой он когда-то завоёвывал Кубок Гагарина.

Прогноз: «Куньлунь» победит.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Авангард
Омская область
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«Салават Юлаев» — «Авангард»

Уфимцы потерпели сокрушительное поражение от СКА со счётом 1:6, и теперь неплохо бы реабилитироваться перед своими болельщиками за такую игру. В свою очередь «Авангард» выдал зрелищный матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком», проиграв, правда, в основное время со счётом 4:5. Но игра получилась классной, с большим количеством заброшенных шайб. Отметим неудачные действия Доминика Фурха, который был заменён уже на пятой минуте второго периода. Чеху, конечно, необходимо собраться.

Прогноз: победа хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Югра
Ханты-Мансийск

«Нефтехимик» — «Югра»

Ханты-мансийская команда после прихода на пост главного тренера Анатолия Емелина стала смотреться поинтереснее. Она выиграла две встречи подряд, но затем уступила в Казани. Теперь югорчане сыграют в Нижнекамске, где их ждёт Андрей Назаров со своей волчьей стаей, как теперь называют «Нефтехимик». Я считаю, что у хозяев гораздо больше шансов на победу в этой встрече, потому что команда идёт в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, а «Югра» находится в самом низу. Тем не менее она даст бой.

Прогноз: выиграет «Нефтехимик».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Сибирь
Новосибирская область

СКА – «Сибирь»

18 побед подряд уже одержали питерские «армейцы». Они повторили рекорд омского «Авангарда» и вряд ли намерены на этом останавливаться. Подопечные Знарка выиграли со счётом 6:1 в Ярославле и Уфе, а сегодня им предстоит домашний матч с «Сибирью». Эта команда, конечно, крепка и обучена. Она выиграла в овертайме в «Сочи» и пополнилась Симоном Энерудом, пришедшим как раз из черноморского клуба. «Сибирь» едет в Санкт-Петербург, где постарается зацепить хотя бы одно очко. Но вряд ли у неё это получится. В этой игре явным фаворитом будет коллектив Олега Знарка.

Прогноз: победа СКА.

СКА остановит только конец сезона? Рекорды КХЛ готовы обрушиться
Уже 18 побед подряд. И конца этой серии не видно.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Динамо Мн
Минск

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Совсем недавно эти команды уже встречались между собой, и тогда «зубры» победили своих московских одноклубников со счётом 5:1. Теперь подопечные Владимира Воробьёва должны брать реванш. После поражения от «Локомотива» защитник команды Илья Никулин сказал, что четвёртый проигрыш подряд просто недопустим. Уверен, что бело-голубые соберутся, поговорят между собой в раздевалке, разберут ошибки. На характере и волевых качествах москвичи одолеют минчан, которые в прошлой встрече одержали свою первую победу в чемпионате в серии буллитов, обыграв астанинский «Барыс».

Прогноз: победят московские динамовцы.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Барыс
Астана

ХК «Сочи» — «Барыс»

Сочинцы, расторгнув контракт с Гарбуттом, усилились защитником Йоккипаккой. Очень хочется на него посмотреть, потому что в матче с «Сибирью» он не играл. Также они отдали Энеруда в Новосибирск, освободив ещё одно место под легионера. Но пока у команды Сергея Зубова хватает проблем. Проиграно уже пять матчей подряд, поэтому команда с берегов Чёрного моря наверняка горит желанием прервать эту неприятную для себя серию. Астанчане же не прочь выиграть на юге России, им тоже нужны очки. Считаю, что в этой встрече победят гости.

Прогноз: победа «Барыса».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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