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Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

События дня НХЛ: в КХЛ такого не увидишь. Чемпион бит со счётом 10:1

Кому под силу сотворить такое со СКА?
6 октября 2017, пятница. 09:20 Хоккей

Якупов начал с передачи, Миронову дебют удался

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 4 2:2, 0:1, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Дюшейн (Немет, Якупов) – 05:29 (5x5), 0:2 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 10:53 (5x4), 1:2 – Зибанеджад (Шаттенкирк) – 17:28 (5x4), 2:2 – Зибанеджад (Цуккарелло, Бучневич) – 19:58 (5x4), 2:3 – Бэрри (Керфут, Биграс) – 37:50 (5x5), 2:4 – Ландеског (Дюшейн) – 59:57 (en)

«Рейнджерс» дома проиграли «Колорадо» — 2:4. В составе «Эвеланш» дебютировали сразу два россиянина. Защитник Андрей Миронов, проведший первый в своей жизни матч в НХЛ, не выглядел на льду серой массой и смотрелся очень достойно. Джаред Беднар доверил игроку 11 минут 24 секунды чистого времени, выходил Миронов и в меньшинстве. Единственный минус – первая шайба соперника случилась именно после удаления бывшего динамовца. Порадовал и Наиль Якупов, завершивший встречу с показателем полезности «+2». Именно Наиль поучаствовал в первом голе гостей, ассистировав в результативной атаке Мэтту Дюшейну.

Ну и отдельный разговор про Семёна Варламова. Голкипер «Эвеланш» пропустил дважды, но отразил 37 бросков, что является весьма солидным показателем. «Надо оставаться сфокусированным все 60 минут. «Рейнджерс» очень опасны в атаке, они провели хороший матч. В третьем периоде мы откатились назад, позволяли сопернику наносить много бросков. Мы этим недовольны. Останавливать шайбу — моя работа, я старался держать команду в игре», — отметил Варламов. Кстати, взял пример с Якупова форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, пасовавший на Зибанеджада в эпизоде со вторым голом, однако полезность у нападающего ньюйоркцев хуже — «-2». Бучневич получил самое большое игровое время за карьеру в «Рейнджерс» (18:22). В целом же «Колорадо» понравился. Видно, что в Денвере строится новая команда, в которой шанс проявить себя получит каждый. Первый блин у таких «лавин» не вышел комом.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

«Баффало» Антипина уступил по буллитам

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Поминвилль (Гриффит) – 08:30 (5x4), 1:1 – Пачьоретти (Друен, Галлахер) – 17:56 (5x5), 2:1 – Поминвилль (Айкел, Кейн) – 20:22 (5x5), 2:2 – Дано (Уэбер, Алзнер) – 48:01 (4x5), 2:3 – Друен – 65:00 ( ПБ)

«Сэйбрз» дома уступили «Монреалю» — 2:3 (Б). Дубля Джейсона Поминвилля хватило хозяевам только для одного очка. Помимо Миронова дебютировал в НХЛ и ещё один российский защитник. Речь о Викторе Антипине, который приехал покорять Баффало из Магнитогорска. Виктор провёл на льду меньше всех времени из защитников «Сэйбрз» (14:29), в целом не испортив картины. Антипин играл во второй паре с Джеком Маккейбом. «Клинки» вели 2:1, но допустили ошибку в третьем периоде, позволив Филлипу Дано сравнять счёт и в итоге перевести игру в овертайм. В нём победитель выявлен не был, а в серии буллитов, что примечательно, победу «Канадиенс» принёс Джонатан Друен. Именно из-за него систему клуба покинул российский защитник Михаил Сергачёв, ставший частью обмена с «Тампой». Ну а Кэри Прайса никто из хозяев в буллитной серии так и не переиграл.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Овечкин догнал Буре по хет-трикам в НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 5 1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Уайдман (Брассар, Райан) – 06:25 (5x5), 1:1 – Коннолли (Эллер, Нисканен) – 08:07 (5x5), 2:1 – Стоун (Брассар) – 26:52 (5x5), 3:1 – Брассар (Райан) – 42:03 (5x5), 3:2 – Овечкин (Кузнецов) – 44:15 (5x5), 3:3 – Овечкин (Кузнецов, Врана) – 45:38 (5x5), 4:3 – Стоун (Фанёф, Уайдман) – 46:55 (5x5), 4:4 – Овечкин (Кузнецов, Врана) – 50:48 (5x5), 4:5 – Кузнецов – 65:00 ( ПБ)

«Оттава» дома проиграла «Вашингтону» — 4:5 (Б). Феерический матч провёл капитан «столичных» Александр Овечкин. До сезона многие журили россиянина: набрал лишний вес, мало тренировался. Но легендарный форвард в очередной раз доказал, что является одним из лучших хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин подошёл к старту сезона в отличной форме, о чём свидетельствуют три шайбы в ворота «Оттавы». Таким образом, Александр, оформивший 18-й хет-трик в карьере, сравнялся с Павлом Буре и Петером Бондрой по хет-трикам в НХЛ за последние 24 года и делит с ними первое место.

Конечно, никуда не деться и от феноменальных действий Евгения Кузнецова, заключившего перед сезоном долгосрочный контракт с «Кэпиталз». Мало того что челябинец трижды ассистировал Овечкину, так ещё и буллит вместе с ним в послематчевой серии реализовал. В общем, полный фурор россиян на льду «Сенаторз». «У нас было только одно большинство, это было необычно. Но у нас были хорошие голевые моменты и в равных составах. Наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, двигалось, взаимодействовало, и результат пришёл», — заявил Овечкин после встречи.

Видео хет-трика Овечкина можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов!
Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».

Что происходит с «Питтсбургом»?

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
10 : 1 5:0, 3:1, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Хартман (Кейн, Кемпны) – 06:21 (5x5), 2:0 – Саад (Паник) – 07:06 (5x5), 3:0 – Шмальц (Кейн, Хартман) – 07:34 (5x5), 4:0 – Саад (Сибрук, Кит) – 09:16 (5x5), 5:0 – Шарп (Анисимов) – 17:01 (5x5), 5:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 22:05 (4x3), 6:1 – Кейн (Хартман, Форслинг) – 23:49 (5x5), 7:1 – Паник (Шмальц, Рутта) – 29:18 (5x5), 8:1 – Шмальц (Кейн, Хартман) – 30:40 (5x5), 9:1 – Саад (Тэйвз, Сибрук) – 45:21 (5x5), 10:1 – Сибрук (Хартман, Хейден) – 53:45 (5x5)

«Чикаго» разгромил «Питтсбург» — 10:1. Чемпионы проиграли второй раз подряд. Но если «Сент-Луис» выиграл у них по буллитам, то «Чикаго» довёл счёт до неприличного. Думается, что в раздевалке «Пингвинз» после матча произошёл серьёзный разбор полётов. Прав был известный защитник и чемпион мира Даниил Марков, когда говорил, что в нынешнем сезоне «Питтсбургу» после двух подряд выигранных кубков Стэнли будет очень тяжело в психологическом плане. Но не до такой же степени.

«Блэкхоукс», провалившие прошлый плей-офф, решили реабилитироваться перед своими болельщиками уже на старте «регулярки». Великолепно отыграл вернувшийся в команду из «Коламбуса» Брэндон Саад, с ходу забивший три шайбы. Тот самый Саад, из-за которого «Чикаго» был вынужден расстаться с Артемием Панариным. Дубль у нападающего Ника Шмальца, а россиянин Артём Анисимов отметился одной голевой передачей на Шарпа. Гол и четыре передачи у Хартмана, а вот Кейн выполнил на один пас меньше. У обоих по «+5» в графе «полезность». Кросби с Малкиным записали в свой актив по результативному пасу, выступив в роли ассистентов к голу Кессела, но разве могут лидеры «Питтсбурга» быть довольны таким результатом? Теперь пенсильванцам принимать «Нэшвилл», так что нас ожидает повторение недавнего финала.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Итоги игрового дня для россиян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Андрей Миронов Виктор Антипин Евгений Кузнецов — хоккей Наиль Якупов Павел Бучневич Итоги дня НХЛ
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