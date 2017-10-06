Квартальнов: не буду лукавить и говорить, что матчи с ЦСКА станут рядовыми

Новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о первых днях работы в команде. 51-летний специалист поведал, когда и от кого узнал о назначении, пояснил детали беседы с Алексеем Кудашовым, а также заявил, что матчи с бывшей командой будут носить определённую подоплёку.

Кудашов: передал Квартальнову команду не в разрухе, а в готовом виде Первое интервью Алексея Кудашова после увольнения из «Локомотива».

«Кудашов повёл себя очень достойно»

— Когда вы узнали, что станете главным тренером «Локомотива»?

— За день до назначения.

— От агента?

— Да. Юрий Николаев со мной связался и позвал поговорить. Я, если честно, даже не ожидал. Всё получилось стремительно.

— Долго над такими предложениями не раздумывают?

— Да, согласился сразу. «Локомотив» — топ-клуб, ставящий перед собой максимальные задачи.

— Алексей Кудашов в интервью «Чемпионату» сказал, что долго с вами общался, передавал дела команды.

— Лёшка – молодец. Он повёл себя очень достойно. У нас такая профессия — быть вместе и в радости, и в горе. Он меня подождал, пообщались с ним. Рассказал о многих вещах, объяснил, что и как.

Лёшка – молодец. Он повёл себя очень достойно. У нас такая профессия — быть вместе и в радости, и в горе. Он меня подождал, пообщались с ним.

— Он нормально отреагировал на случившееся?

— Не знаю, что он чувствовал. Я ведь тоже проходил все эти моменты. Конечно, немножко неприятно получать такие известия. С любым человеком было бы так, кому хочется терять работу? Алексей выглядел очень достойно, говорил про всех только положительные вещи. Дал рекомендации по ребятам. Огромное ему спасибо.

— Кудашов также заявил, что команда выходит из пике.

— Всё правильно сказал, ведь он долгое время был с командой, видел её, досконально всё знает. Команда хорошая, здесь вопросов нет. Надеюсь, что она действительно выходит из этого состояния. Сейчас будем усердно работать. Кстати, сразу после матча с «Динамо» у команды был выходной. Пройдено много игр, эта пауза была нужна.

«Изюминка в матчах с ЦСКА будет, но не собираюсь на этом зацикливаться»

— Матчи с ЦСКА станут для вас особенными?

— Не буду лукавить и говорить, что эти игры будут рядовыми. Но не собираюсь на этом зацикливаться, сейчас у меня мысли с другой командой, в которой я работаю. Конечно, небольшая изюминка будет. Но рвать всеми фибрами души, заявлять, что кровь из носу надо… Что мы можем, то мы и сделаем. Я всегда говорил, что в моей команде мы будем в любом состоянии и с любым соперником играть только на победу.

— В штабе у вас пока Сергей Наумов и Игорь Горбенко?

— Пока да. Серёга остался из прежнего штаба, он с нами. Надеюсь, что будут новые люди, ищем усиление.

— С коллективом уже познакомились?

— В общем, да, но была определённая работа, подготовка к матчу. До матча с ЦСКА есть время, познакомимся с ребятами более плотно.

— Вы смотрели матчи ярославцев, представляете, в какой хоккей играют «железнодорожники»?

— Смотрел на «Локомотив» так же, как и на все другие хоккейные коллективы. Не предполагал, что окажусь именно в Ярославле. Скажу честно, пристального внимания «железнодорожникам» не уделял. Знаете, я дней 10 назад ещё был на море. Понял, что такое бархатный сезон (смеётся). Много об этом слышал, но никогда не видел. Так что очень удивился, когда понял, что есть такие интересные времена года.

«Звено Красковского должно себя контролировать, не топтаться на месте»

— В «Локомотиве» много молодёжи. В частности, звено Красковского. Они в этом сезоне играют ниже своих возможностей. Будете выводить их на новый уровень?

— У Ярославля хорошая спортивная школа. Помимо этих ребят есть ещё много интересных личностей. Да, в том году звено Красковского сотворило фурор. Лёшка Кудашов говорил мне, что им нужно время. Если ребята собой что-то представляют, то они должны себя контролировать, не опускаться ниже своего уровня, идти вперёд. Постоянно двигаться выше, а не топтаться на месте.

Не буду лукавить и говорить, что игры с ЦСКА станут рядовыми. Но не собираюсь на этом зацикливаться, сейчас у меня мысли с другой командой, в которой я работаю.

— У «Локомотива» сильные легионеры.

— Согласен, вот в ворота московского «Динамо» важный гол организовали. Повторюсь, вся команда хорошая.

— Задача на этот сезон озвучена?

— Она уже была поставлена ранее. Такой и остаётся.

«У меня есть своя философия. Ребята должны её поймать»

— «Локомотив» при вас будет играть в мощный и силовой хоккей? Ведь именно такой вы проповедовали в ЦСКА.

— Посмотрим. Хотим показывать в красивый хоккей. Всё будет зависеть от нас самих. Да, у меня есть своя философия. Ребята должны её поймать. Нужно осознавать, что существует разный набор игроков. Важно понять это, подстроиться.

Да, у меня есть своя философия. Ребята должны её поймать. Нужно осознавать, что существует разный набор игроков.

— С руководством клуба и президентом Юрием Яковлевым вы переговорили?

— Да, беседа была. Надо много работать. Он мне объяснил, какие есть принципы в команде. Как проходит комплектование, построение.

— Бытовые вопросы уже решили, семью будете перевозить в Ярославль?

— Нет, пока ничего не решил. Бытовой вопрос открыт.