Такие разные отставки. К чему приводили увольнения тренеров в КХЛ

Больше месяца прошла со старта регулярного чемпионата КХЛ, и в лиге открылся сезон отставок. Перемены на тренерском мостике не редкость для российского хоккея, и в той же КХЛ за девять полноценных сезонов случился не один десяток рокировок наставников прямо по ходу чемпионата. Вспоминаем, какие из них оказались удачными для команд, какие, напротив, получились провальными, а какие выглядели наиболее удивительными и странными.

Удачные тренерские перестановки

Сезон-2010/11, «Атлант». Николай Борщевский – Милош Ржига

Что можно назвать удачной тренерской рокировкой по ходу сезона? Одного лишь улучшения игры или результатов матчей вряд ли будет достаточно – это зачастую и так происходит, играет роль фактор эмоционального подъёма хоккеистов после смены тренера. Нужно что-то более глобальное для команды, например победа в чемпионате или сенсационно далёкое продвижение по сетке плей-офф.



Второй вариант как раз подходит для определения тех событий, которые случились с «Атлантом» в третьем сезоне лиги. Подмосковный клуб тогда возглавлял Николай Борщевский, для которого работа с «Атлантом» была первым опытом в качестве главного тренера со взрослой командой. По ходу предыдущего сезона Борщевский также во время турнира сменил на посту главного тренера Фёдора Канарейкина, а по завершении чемпионата остался рулевым мытищинцев.



Но в первом самостоятельном сезона у Борщевского не пошло: «Атлант» после девяти матчей имел в активе всего три победы, одна из которых была добыта по буллитам, клуб занимал предпоследнее место в своём дивизионе. За это Борщевского разжаловали из главного тренера, переведя на другую работу в «Атланте», а мытищинский клуб через 10 дней возглавил Милош Ржига, недавно освободившийся из «Спартака».



Игра подмосковной команды с приходом чеха улучшилась не сразу, но к концу «регулярки» «Атлант» уверенно шёл в зоне плей-офф. Ну а в играх на вылет мытищинцы, обладавшие очень крепким составом, произвели настоящий фурор. Поочерёдно были повержены «Северсталь», СКА, «Локомотив», в результате чего Подмосковье второй год подряд получило право сразиться в финале Кубка Гагарина. В решающей серии «Атлант» безропотно уступил «Салавату Юлаеву», но тот плей-офф стал ярчайшей страницей в короткой истории клуба.

Сезон-2011/12, «Авангард». Ростислав Чада – Раймо Сумманен

В тот сезон омский коллектив входил под руководством чешского наставника Ростислава Чады, который пришёл в команду сразу после Раймо Сумманена. Аккуратный и оборонительный стиль Чады кардинально отличался от весёлого хоккея Сумманена, и этот нюанс стоил неплохому чешскому специалисту работы в омском клубе.

Аккуратный и оборонительный стиль Чады кардинально отличался от весёлого хоккея Сумманена, и этот нюанс стоил неплохому чешскому специалисту работы в омском клубе.

К декабрю, когда и произошла отставка, «Авангард» уверенно шёл в зоне плей-офф, занимая третье место в Восточной конференции. Но смотреть на игру «ястребов» было невыносимо, особенно на контрасте с прошлым сезоном, когда сумманеновский «Авангард» буквально творил на льду. Недовольство болельщиков можно было перетерпеть, но когда в дело вмешался глава Наблюдательного совета клуба, губернатор Омской области Леонид Полежаев, стало понятно, что позиции Чады вот-вот пошатнутся. Полежаев открыто выразил претензии игровому стилю команды, заявив, что «Авангард» потерял статус атакующей, азартной, эффективной команды. При этом губернатор признал, что «ястребы» при Чаде как никогда грамотно играли в обороне. Тем не менее отставка произошла, а уже через три дня в Омск вернулся Раймо Сумманен.



Финн, со скандалом уволенный в предыдущем сезоне, явно сделал выводы, усмирил свой нрав, сделав упор на спортивный результат, и «Авангард» выдал свой лучший сезон в новейшей истории. В плей-офф «ястребы» катком прошлись по Восточной конференции, не оставив никаких шансов «Амуру», «Магнитке» и «Трактору», а затем в финале против «Динамо» повели в серии со счётом 3-1. Что случилось потом – тема для отдельного текста, но в любом случае рокировка Чада – Сумманен по ходу того сезона стала одной из самых удачных в КХЛ.

Сезон-2013/14, «Лев». Вацлав Сикора – Кари Ялонен

Пражский «Лев» в том сезоне начал чемпионат под руководством Вацлава Сикоры, известного российскому болельщику по работе с питерским СКА, и выступал довольно успешно для команды, от которой не ждали каких-то особенных успехов. Однако в начале октября Сикора попросил руководство об отставке в связи с семейными обстоятельствами, и эта просьба была удовлетворена. Новым главным тренером пражан стал Кари Ялонен, уволенный незадолго до этого из «Торпедо». Что интересно, Сикора остался в тренерском штабе финского специалиста, сделав эту рокировку особенно загадочной для болельщиков.



Но какой бы странной она ни была, результат был достигнут. Для начала «Лев», которого никто не воспринимал всерьёз, занял пятое место в общей таблице регулярного чемпионата, а затем началась успешная кубковая кампания. Чехи прошли «Медвешчак», «Донбасс» и «Локомотив» и с минимальными потерями подошли к финальной серии с «Магниткой».



Та серия стала одной из самых результативных и захватывающих в истории финалов Кубка Гагарина. «Лев» ни в чём не уступал Восточному гранду, при счёте 3-3 в серии всё решил седьмой матч в Магнитогорске. Интересно, что после того поражения команда из Праги не смогла найти инвесторов на следующий сезон, и проект команды «Лев» был заморожен до лучших времён.

Не так часто удаётся увидеть, как в хоккее один тренер буквально из рук в руки передаёт команду своему единомышленнику, и это приносит результат. Именно так произошло в Магнитогорске, где Майк Кинэн после двух лет работы передал дела своему ученику Илье Воробьёву, работавшему в его штабе, а сам перешёл в клубе на иную, более спокойную должность.



Изменения тогда были нужны «Магнитке»: после двух лет работы Железный Майк немного ослабил хватку, а «Металлург» со своим суперзвеном шёл только на шестом месте Востока. Тонко почувствовав этот момент, Геннадий Величкин произвёл рокировку, в результате которой главным тренером стал молодой специалист Илья Воробьёв, получивший блестящее хоккейное образование и поработавший не с одним матёрым тренером.

Успех превзошёл все ожидания. «Магнитка» очень быстро перестроилась под манеру игры Воробьёва, поддержала делом молодого наставника. В плей-офф «Металлург» обыграл «Автомобилист», «Сибирь» и «Салават Юлаев», а в финале встретился с ЦСКА, которого называли однозначным фаворитом. Однако магнитогорцы проявили упорство и волю к победе, обыграв москвичей в седьмом матче на чужом льду. Этот случай стал единственным в КХЛ, когда тренер, возглавивший команду по ходу сезона, выиграл с ней чемпионство.

Провальные тренерские перестановки

Сезон-2010/11, «Спартак». Милош Ржига – Игорь Павлов

Смены тренеров по ходу сезона обычно благоприятно сказываются на результатах команды, хотя бы на коротком отрезке чемпионата. Но были и такие случаи, когда рокировка на посту главного тренера приносила команде ещё большие неудачи.



Так, например, произошло в «Спартаке», когда в 2010 году руководство красно-белых решило уволить Милоша Ржигу в самом начале сезона. Под руководством чеха москвичи обрели своё лицо и фирменный стиль игры, «Спартак» Ржиги был яркой, эмоциональной командой, которая регулярно играла в плей-офф. Сезон-2010/11 красно-белые действительно начали неудачно, у команды было несколько серий поражений, а последней каплей для руководства стало крупное поражение в дерби с «Динамо».



Ржиге не дали времени на исправление ситуации, а решили поискать спасителя на стороне, и кандидатура была выбрана весьма странная. Спустя неделю после отставки чеха «Спартак» возглавил латвийский специалист Игорь Павлов, трудившийся в тренерском штабе «Сибири». Малоизвестный специалист ожидаемо не смог вывести «Спартак» из кризиса, красно-белые продолжали показывать невнятный хоккей и проигрывать большинство матчей.



Павлов проработал в «Спартаке» чуть больше месяца, после чего был отстранён от руководства командой якобы из-за болезни, но было понятно, что его дни в клубе сочтены. До конца сезона «Спартаком» руководил генеральный менеджер Андрей Яковенко, которому, кстати говоря, удалось выйти с красно-белыми в плей-офф. Но то участие в играх на вылет стало на сегодняшний момент последним для клуба в КХЛ, а такого яркого и грамотного специалиста, как Милош Ржига, в «Спартаке» не могут найти до сих пор.

Но то участие в играх на вылет стало на сегодняшний момент последним для клуба в КХЛ, а такого яркого и грамотного специалиста, как Милош Ржига, в «Спартаке» не могут найти до сих пор.

Сезон-2012/13, «Торпедо». Кари Ялонен – Вячеслав Рьянов

Финский специалист возглавил «Торпедо» перед сезоном-2011/12, и в том чемпионате команда из Нижнего Новгорода показала свой лучший результат в современной истории, заняв второе место в Западной конференции, а в плей-офф навязала борьбу будущему чемпиону московскому «Динамо». Кроме того, специалисты отмечали качество игры команды из Нижнего Новгорода, которое уступало, пожалуй, только СКА и «Динамо» — лидерам Запада того времени.

Но все эти факторы не помогли Ялонену удержаться на своём посту в следующем сезоне, когда у «Торпедо» начались проблемы. Команда проиграла много матчей на старте сезона, куда-то пропала уверенность в своих силах из прошлого чемпионата, а очки давались с трудом даже в матчах с аутсайдерами. В Нижнем Новгороде терпели почти до Нового года, а затем Ялонен был отправлен в отставку.



Возможно, это решение и было оправдано, но вот с заменой финну в «Торпедо» явно не угадали. Команду возглавил Вячеслав Рьянов, ранее работавший только с молодёжной командой. Ожидаемо, результаты команды при Рьянове не улучшились, «Торпедо» просто доиграло сезон, Нижний Новгород остался без плей-офф, но на горизонте уже маячила фигура Петериса Скудры.

Сезон-2013/14, «Авангард». Петри Матикайнен – Милош Ржига

Финский тренер Петри Матикайнен возглавил «Авангард» летом 2012 года, когда Раймо Сумманен в последний момент передумал оставаться в Омске после «серебряного» сезона. Несмотря на скомканную подготовку, Матикайнен достойно провёл команду по сезону, но в плей-офф «ястребы» были нещадно биты во втором раунде «Трактором». В Омске долго думали, увольнять Матикайнена или дать ему шанс поработать ещё, и остановились на втором варианте. Сезон-2013/14 «Авангард» начал неплохо, хоть и проиграл СКА в стартовой игре сезона 1:5. Затем последовали три подряд победы, а потом команда отправилась на выезд, с которого вернулась уже без тренера. Матикайнен был уволен после двух разгромов, учинённых омичам в Казани и Астане, хотя на тот момент соотношение побед и поражений «Авангарда» было равным, а у финна было полно времени всё исправить.



Очевидно, в Омске не забыли бездарный плей-офф прошлого сезона, и Матикайнена уволили при первой возможности. Вместо него в команду пригласили отличного мотиватора Милоша Ржигу, надеясь на повторение его успеха с «Атлантом» трёхлетней давности. Никто не мог подумать, что тот сезон станет худшим для «Авангарда» за всё время его пребывания в элите российского хоккея.



У Ржиги не получилось мгновенно вывести команду из кризиса, он долго привыкал к новой команде, которая продолжала проигрывать и сваливаться вниз в таблице. Пока Ржига адаптировался, «Авангард» существенно отстал от зоны плей-офф, а затем так и не смог догнать конкурентов за место в восьмёрке. Омск впервые за много лет остался без кубковой весны, а Ржига заявил, что больше никогда не возглавит какую-либо команду по ходу сезона.

Удивительные тренерские перестановки

За девять сезонов КХЛ случилось немало отставок, и среди них можно выделить не только успешные и провальные, но и крайне странные смены тренеров.

В первые сезоны лиги больше всех удивлял «Авангард», во главе которого стоял харизматичный Анатолий Бардин, не боящийся принимать непопулярные решения. Одним из таких стало увольнение Игоря Никитина аккурат по окончании регулярного чемпионата-2009/10. «Авангард» с Никитиным неплохо начал сезон, но затем команда играла всё хуже и хуже и в конце «регулярки» потерпела шесть поражений подряд. Перед самым плей-офф было объявлено об отставке Никитина, а его место занял Раймо Сумманен, впервые приехавший в Омск. Разумеется, «Авангард» провалил плей-офф, а то назначение Бардин назвал работой на перспективу.

И не прогадал. Сумманен посмотрел на свою команду в действии, сделал необходимые выводы, провёл предсезонную подготовку, и уже в следующем сезоне «Авангард» предстал непобедимой машиной. Омичи выиграли Кубок континента, установили рекорд в 18 побед подряд по ходу чемпионата, и к плей-офф подходили в статусе главного фаворита. Однако в играх на вылет что-то пошло не так, омичи стали буксовать, и нервы Сумманена не выдержали. По одной из версий, во время решающих матчей второго раунда Раймо поссорился с одним из лидеров команды, Бардин встал на сторону игрока и просто-напросто уволил Сумманена перед седьмой игрой серии против «Магнитки». Естественно, «Авангард» тот матч проиграл.

Сезон-2011/12, «Северсталь». Дмитрий Квартальнов – Александр Смирнов

Случаев увольнения перед или во время плей-офф в мировой истории хоккея наберётся не так много, но в КХЛ такое случалось дважды. Помимо омского случая отличились в Череповце, когда в сезоне-2011/12 перед играми на вылет уволили Дмитрия Квартальнова. Тренера, несколько сезонов выстраивавшего игру «Северстали», по непонятным причинам отстранили от работы с командой за сутки до первой игры плей-офф. Официальная причина – низкие результаты – не выдерживала никакой критики, учитывая попадание «Северстали» в плей-офф. В играх на вылет череповчанами руководил Александр Смирнов, и «Северсталь» ожидаемо вылетела в первом раунде от «Атланта».

Михалёв продержался на посту главного тренера всего шесть матчей и был отправлен в отставку, а на его место вернулся Евгений Попихин.

Сезон-2009/10, «Торпедо». Евгений Попихин – Сергей Михалёв – Евгений Попихин

Но, пожалуй, самая странная тренерская рокировка произошла в Нижнем Новгороде во втором сезоне КХЛ. С начала чемпионата командой руководил Евгений Попихин, но у «Торпедо» дела шли плохо, и в октябре руководство решилось на смену тренера. Команду возглавил опытнейший Сергей Михалёв, приводивший «Салават Юлаев» к золотым медалям Суперлиги. Михалёв выиграл свой первый матч, но затем проблемы «Торпедо» продолжились. Команда продолжала проигрывать, пропуская огромное количество шайб практически в каждой игре. В результате Михалёв продержался на посту главного тренера всего шесть матчей и был отправлен в отставку, а на его место вернулся Евгений Попихин. Эта ситуация позабавила всю хоккейную общественность, а Сергей Михалёв крепко обиделся на «Торпедо».