Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь?

Если в ваш город скоро приезжает «Йокерит», то не сомневайтесь: берите билет и мчите на матч, чтобы посмотреть на будущую звезду НХЛ. Паренёк под 20-м номером, выходящий во втором звене финской команды, уже следующим летом может уехать за океан, где проведёт долгую и, скорее всего, успешную карьеру. Имя его, как вы уже догадались, Ээли Толванен. Он действительно достоин того, чтобы на него ходить персонально, не жалея денег на билеты. Точно так же, как когда-то ходили на молодого Евгения Малкин, который в 19 лет играл так, что зрители и соперники только успевали подбирать отвисшую челюсть.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 10-1. Кто круче: Капризов или Толванен? Пока они спорят, вызов им может бросить парень из «Лады».

Толванен – крутой. Бросок, голевое чутьё, техника – всё при нём. Ну и наглость, конечно, без неё в 18 лет в КХЛ не заиграть. Прямо сейчас он лучший бомбардир «Йокерита» и автор самого молодого хет-трика в 10-летней истории лиги. Кажется, подписав контракт с этим парнем, Яри Курри сделал КХЛ подарок на юбилей. Нам снова есть по кому сходить с ума, не перебирая в голове заезженные фамилии звёздных ветеранов. Повезло и сборной Финляндии, которая на десятилетие вперёд обеспечена такими монстрами как Лайне, Ахо и Толванен. Спустя годы мы будем с ностальгией вспоминать, где Ээли забивал свои первые шайбы во взрослом хоккее.

По Толванену хочется фанатеть, но… не получается. Он играет за другую сборную, не знает русского мата, родился в Вихти, а не в Челябинске, не пошутит в нужный момент про «фартожопость» и не заплачет под музыку Александрова. Где же российские ровесники Ээли, за которых мы будем искреннее переживать? Неужели в нашей стране перевелись хоккейные звёздочки? С момента дебюта Валерия Ничушкин за «Трактор» не было ни одного российского юниора, который открывал бы дверь в КХЛ с ноги. Отчасти таковым можно считать Кирилла Капризова, но именно первый сезон новокузнечанин провёл не особенно ярко.

С момента дебюта Валерия Ничушкин за «Трактор» не было ни одного российского юниора, который открывал бы дверь в КХЛ с ноги.

Драфт НХЛ – штука субъективная. Давно пора забыть о нём, как о том, что выдаёт билеты в жизнь или выносит приговоры. С первым поспорит Наиль Якупов, а второе с удовольствием опровергнут Никита Зайцев с Артемием Панариным. В драфте больше скаутских и агентских игр, но какое-никакое это всё-таки мерило таланта, пусть и с оговорками. «Нэшвилл» потратил на Толванена свой первый пик на последнем драфте, но выбирали «хищники» только 30-ми. Это не 171-й номер Павла Дацюка, но и не история Остона Мэттьюса, который уезжал в чемпионат Швейцарии в статусе первого после Бога. Ну, то есть после Коннора Макдэвида.

11 игроков КХЛ, удививших в начале сезона. Скоро их заберут топ-клубы? Кто-то из них может стать новой звёздочкой КХЛ.

Ээли Толванена по праву называют вундеркиндом, но рядом с ним на драфте минувшим летом выбирали Клима Костина. Много ли восторженных статей вы читали про россиянина? Сколько хет-триков он оформил в прошлом году за московское «Динамо»? До того, как в тренинг-кэмпе «Сент-Луиса» Клим провёл могучий силовой приём и подрался, о нём особо не вспоминали. И журналисты в этом виноваты в последнюю очередь. Отчасти вмешалась травма, которая выбила соседа Толванена из строя на полгода, но главная причина, конечно, в доверии.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.

Если финн выходит во втором звене «Йокерита», имеет постоянных партнёров и проводит на льду почти 16 минут за матч, то Костин о таком мог только мечтать. В сентябре Сергей Орешкин ещё подпускал к составу самого одарённого динамовца со времён Александра Овечкина, но с середины октября словно забыл о его существовании. Ни о каком втором звене не было и речи. Костина заявляли 13-м нападающим, а десяток смен за матч стали для него пределом мечтаний. Разве проявишь себя за жалкие пять-шесть минут? Не стоит удивляться, что при первой возможности Костин рванул через Атлантику.

Если финн выходит во втором звене «Йокерита», имеет постоянных партнёров и проводит на льду почти 16 минут за матч, то Костин о таком мог только мечтать.

Кто-то скажет, что Костин не получил второго шанса в «Динамо», потому что блёкло выглядел в составе фарм-клуба москвичей. О`кей. А сколько матчей за бело-голубых провёл Алексей Липанов, выбранный «Тампой» в третьем раунде драфта? Ответ – ноль. Хотя в команде из Балашихи в свои 17 лет он был на хорошем счету. И такая ситуация ведь не только в «Динамо». Валерий Белов в прошлом сезоне вывел «Витязь» в плей-офф, к нему не может быть претензий по командному результату, но своего Толванена он раскрыть так и не смог. Герман Рубцов в некоторых матчах выходил всего на полторы минут, прямо в разгар сезона решив уехать в Канаду. Стоит ли говорить, что в лиге Квебека он начал набирать в среднем по полтора очка за игру?

«Заходим в раздевалку, а там один Гашек». Алексей Липанов — о карьере Чемпион Москвы по бейсболу, болбой на Кубке РЖД, обладатель Братины, бронзовый призёр ЮЧМ по хоккею Алексей Липанов.

В юниорских лигах Канады выступают несколько десятков российских юниоров. Не все они талантливы так же, как Толванен, но среди «эмигрантов» есть те, кто мог зажечь не хуже финна. Разве не помог бы «Трактору» Виталий Абрамов, которому пока рано в основу «Коламбуса»? Неужели Максим Мизюрин с его данными не пригодился бы Андрею Скабелке в «Авангарде»? Но все они играют на другом конце света, а в России стреляет по девяткам финн. Причина вовсе не в отсутствии патриотизма или мозгах, запудренных агентами. Всё куда проще. Наши парни, видя разницу в отношении и подсчитывая крохи игрового времени в родных клубах, делают логичный и единственно правильный выбор. «Йокерит» в этом плане больше североамериканский клуб, чем российский.

По тем же причинам Казань покинул наш самый перспективный молодой игрой — Андрей Свечников. Он точно не хуже Толванена, с которым, кстати, выступал в USHL в прошлом сезоне. Будучи на год младше финна, Свечников-младший обошёл его в бомбардирской гонке. Но когда последний раз Зинэтула Билялетдинов ставил в состав 17-летнего парня? Да не просто ставил, а предоставлял мастеровитых партнёров в комплекте с тренерским доверием. По составу «Ак Барс» и «Йокерит» сопоставимы, Свечников и Толванен – тоже, но о том, что возможный первый номер предстоящего драфта НХЛ проведёт сезон в родном клубе, никто даже не заикался. Потому что любимое слово российских тренеров — «рано».

Россиянин станет первым номером? Фавориты драфта-2018 НХЛ Поколение 2000-х захватывает хоккейный мир. Представляем топ-10 игроков, которые станут главными действующими лицами следующего драфта.

Артура Каюмова из ярославского «Локомотива» называют не иначе как «новым Панариным». Не только из-за того, что два года назад его на драфте выбрал «Чикаго», но и из-за манеры игры. Возможно, это наш самый талантливый игрок 1998 года рождения. Алексей Кудашов дал шанс юниору, выпустив его в матче с «Сибирью» во втором звене вместо Александра Полунина, но тот «привёз» шайбу в концовке. В итоге за следующие четыре игры Каюмов сыграл в сумме 4.52. Понятно, что ситуация в Ярославле не располагала к экспериментам, над тренером висела тень отставки, но даже если в клубе, где традиционно доверяют своей молодёжи, возможна такая ситуация, то что говорить о других?

Андрей Мартемьянов делает ставку на сомнительных ветеранов и игроков уровня Высшей лиги, но как чёрт ладана боится выпустить на лёд молодого парня.

На заре предсезонки Анвар Гатиятулин пробовал Виталия Кравцова в звене с Максимом Якуценей и Полом Щехурой. То ли главный тренер «Трактора» не впечатлился увиденным, то ли решил перестраховаться, но регулярный чемпионат автор самого юного гола в плей-офф начал на привычных позициях. В последних играх Кравцов уже выходил в третьем звене, даже со СКА сыграв 11 минут, но в самый неподходящий момент сломал кисть. А вот у Матвея Заседы со здоровьем, к счастью, всё в порядке. Но даже в «Амуре», где в первом звене играют люди вроде Бывальцева, ему нет места. Ровесник Толванена за три минуты матча с «Сочи» умудрился отметиться голевой передачей, после чего… на четыре игры угадил в запас. Андрей Мартемьянов делает ставку на сомнительных ветеранов и игроков уровня Высшей лиги, но как чёрт ладана боится выпустить на лёд молодого парня.

В конце декабря Толванен наверняка отправится в Баффало в статусе главной звезды молодёжного чемпионата мира. За его плечами будет не только прошлогодний МЧМ, но и большая половина сезона, проведённая во втором звене топ-клуба второй лиги мира. С каким багажом к чемпионату мира подойдут парни Валерия Брагина? В КХЛ нет ни одного игрока, доступного для «молодёжки», постоянно набирающего очки за свои клубы. Среднее игровое время Артёма Манукяна в «Авангарде» — 2.53. В некоторых играх, будучи заявленным 13-м нападающим, он и вовсе не выходил на лёд. А ведь его связка с Андреем Алтыбармакяном, которого вот уже месяц не привлекает к основе Олег Знарок, обещала стать ведущей на МЧМ. Тарасенко, Кузнецов и Кицын к моменту покорения Баффало уже вовсю шумели в лиге. Нынешнее поколение вынуждено выглядывать из-за спин сытых и опытных, с завистью наблюдая за свершениями финского вундеркинда.