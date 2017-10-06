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Эркка Вестерлунд
Текст: Владислав Уткин
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать?

Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.
6 октября 2017, пятница. 20:03 Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Авангард
Омская область
1:0 – Кемппайнен – 13:11 (5x5), 1:1 – Михеев (Анелёв) – 37:07 (5x5), 1:2 – Хохряков (Кугрышев, Галимов) – 55:03 (5x5), 1:3 – Михеев (Кошелев) – 59:25 (en)

Ложная тревога для «Авангарда» и мотивация «Салавата»

Провальный матч со СКА основательно взбудоражил уфимцев. Из ключевых изменений в составе «Салавата», помимо дисквалификации Панина, бросились в глаза выход Кареева на позицию основного вратаря и возвращение Куляша. У «Авангарда» же в заявку не попал Эрик Густафссон.

За день перед матчем в гостинице «Авангарда» произошла уже набившая оскомину ситуация. В полицию позвонил телефонный террорист и сообщил, что в отеле, где расположились омичи, заложена бомба. Естественно, команду и всех постояльцев эвакуировали, но, к счастью, тревога оказалась ложной.

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Рекорд «Авангарда» по продолжительности победной серии падёт, а «Салават» реабилитируется перед своими болельщиками.

Уфа начинает и забивает

Надо сказать, что столь неожиданный и обескураживающий результат в игре с Питером вовсе не расстроил хозяев, а лишь раззадорил их. Иначе вряд ли можно объяснить то, что в первом периоде именно они довлели и имели преимущество на площадке. Как итог – на первый перерыв они ушли, ведя в счёте. Но обо всём по порядку.

Конечно, «Авангард», при всём к нему уважении – не СКА. Позволяли омичи «Салавату» намного больше, чем команда из Санкт-Петербурга. Вдобавок, хозяевам было жизненно необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за провал в среду. Эти два фактора и породили хорошее начало встречи в их исполнении, а его логическим завершением стал гол Йоонаса Кемппайнена. Финн отдавал из-за ворот на своего соотечественника Хартикайнена, но шайба попала в конёк защитнику «ястребов» и зашла в ворота Фурха. Из моментов в первом периоде ещё запомнился опасный выход Игоря Макарова к владениям чешского голкипера, но тот оказался сильнее.

Провальный период «Авангарда»

По итогам первого периода «Салават» перебросал «Авангард» более чем в два раза – 20-9, а в начале второго игрового отрезка курьёзную шайбу едва не пропустил Фурх, с трудом отразивший бросок с центра площадки. Правда, минуту спустя чех уже действительно спас команду, выловив опаснейший бросок Умарка.

«Авангард» практически не появлялся в зоне хозяев, и с этим что-то надо было делать. Но «Салават» был быстрее, упрямее и попросту злее. Команде же Скабелки не хватало огня. Но, временами и у неё возникали моменты. Воротам Кареева угрожали Пьянов и Стась, но эти броски были слишком далеки от того, чтобы поставить в тупик молодого голкипера.

Михеев пробил Кареева

Ближе к концу двадцатиминутки «ястребы» стали чаще появляться в зоне хозяев, а у Кареева существенно прибавилось работы. И атакующие порывы Омска увенчались успехом. Илья Михеев прошёл по флангу, выкатился в центр и нанёс точный бросок по воротам Кареева. На второй перерыв команды ушли при счёте 1:1, да к тому же «Авангард» заработал численное преимущество. Андрею Скабелке удалось выполнить задачу-минимум на вторую двадцатиминутку, и определение победителя перенеслось на следующий игровой отрезок.

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В третьем периоде Евгений Медведев был очень близок к тому, чтобы вывести омичей вперёд. Он замыкал передачу партнёра на пятачке, но шайба угодила в штангу. В середине игрового отрезка Михеев мог превратиться из героя в антигероя матча для «Авангарда» — он удалился за подножку, и теперь штанга сыграла уже за Фурха.

После этого Уфа продолжила наседать на ворота омичей, но безрезультатно. А вот «ястребам» удалась хорошая контратака, в ходе которой Кугрышев бросил с правого края. Кареев шайбу отбил, но на добивании оперативнее всех сработал Хохряков, который занёс шайбу в цель «с лопаты». Тренеры «Салавата» запросили видеопросмотр на предмет офсайда, но на повторе было видно, что положения «вне игры» не было, и судьи справедливо гол засчитали.

Спасти матч у хозяев не получилось. Наоборот, при очередной попытке «Салавата» зайти в зону омичи перехватили шайбу, и Кошелев отдал передачу на выбегавшего на пустые ворота Михеева, который оформил дубль и принёс «Авангарду» победу.

«Салават» действовал с желанием и играл намного лучше и опаснее, чем в матче со СКА. Но уфимская команда напоролась на поймавшего кураж Фурха и отличную реализацию моментов со стороны гостей. Реабилитироваться перед своими поклонниками за поражение от СКА с точки зрения результата не получилось, но за игру подопечным Вестерлунда не должно быть стыдно. Правда, болельщикам от это не легче. Уфимцы проиграли третий матч подряд и теперь занимают восьмое место в конференции. Как на это отреагирует руководство клуба?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Салават Юлаев
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