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Илья Ковальчук
Текст: Павел Панышев
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: почему у нас нет своего «Чикаго»? СКА готов растоптать всех

Рекорд «Авангарда» пал. У СКА уже 19 побед подряд, осталось выиграть всего 37 матчей.
6 октября 2017, пятница. 23:18 Хоккей

«Адмирал» так и не пробил Лазушина

Дальневосточный клуб уступил «Ладе» — 0:2. Команда Артиса Аболса набрала три очка и хоть как-то приукрасила свою не шибко весёлую жизнь. Соревнование с «Югрой» за право покинуть последнюю строчку Востока идёт полным ходом. Во Владивостоке здорово сыграл вратарь тольяттинцев Александр Лазушин, хотя и тревожили его не так, как могли: всего 15 бросков в створ за три периода. В свою очередь «автозаводцам» хватило для успеха точных бросков Капустина и Валуйского, отличившегося в концовке третьего периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
Лада
Тольятти
0:1 – Капустин (Дженовей, Зернов) – 20:10 (5x5), 0:2 – Валуйский (Капустин, Зернов) – 58:18 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Кокуёв взялся за дело

«Амур» уступил «Трактору» — 2:3. В Челябинске матч между этими командами получился сверхрезультативным, тоже закончившись победой коллектива Анвара Гатиятулина. Оба клуба не особо радуют своих болельщиков в нынешнем регулярном чемпионате, находясь за пределами первой восьмёрки, так что горят желанием выигрывать. В отчётной схватке красивую шайбу забросил Артём Пеньковский, объехавший сперва защитника, а затем и Местолу. Забил и Якуценя, а решающий гол в активе Кокуёва. Наконец-то Семён взялся за дело, вспомнив, что именно от него требуют. Это первый гол Кокуёва после возвращения в «Трактор».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Пеньковский (Полыгалов, Кручинин) – 08:01 (5x5), 1:1 – Зогорна (Бывальцев, Ли) – 19:48 (5x5), 2:1 – Ли (Бывальцев, Кузьмин) – 20:25 (5x5), 2:2 – Якуценя (Йюнге, Вишневский) – 35:11 (5x5), 2:3 – Кокуёв (Шаров) – 51:46 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Магнитка» едва не упустила победу

«Куньлунь» в Шанхае уступил «Металлургу» — 2:3 (Б). Интересно, что друг другу противостояли тренеры, которые вместе брали первый кубок Гагарина с «металлургами». Илья Воробьёв работал старшим тренером в штабе Майка Кинэна. Но теперь пути этих специалистов разошлись. Уже в первом периоде уральцы дважды реализовали лишнего: отличились Эллисон и Дронов пробили Хелльберга, после чего Кинэн заменил шведа на Кархунена. Однако «драконы» сумели собраться и усилиями Кейна и Брюле перевели игру в дополнительное время. В начале овертайма на льду у «Магнитки» появился Илья Самсонов, однако завершилась встреча в серии буллитов, где Кошечкин вернулся в ворота «Металлурга». У гостей забили Коварж и Эллисон, а вот китайская команда исполнила броски неудачно, забив только единожды. Этого не хватило, чтобы набрать два очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3 1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Эллисон – 12:54 (5x3), 0:2 – Дронов (Шаус) – 13:45 (5x4), 1:2 – Кейн (Вольски, Брюле) – 15:31 (5x5), 2:2 – Брюле (Вольски) – 40:23 (5x5), 2:3 – Эллисон – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Дубль Михеева позволил взять Уфу

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 1:3. У хозяев в стартовый состав вернулся капитан Денис Куляш, залечил все болячки Андрей Кареев, вышедший на лёд с первых минут. А вот Бена Скривенса в заявке не оказалось. Перед началом встречи болельщики «Салавата» отдали дань памяти заслуженному тренеру России Сергею Михалёву, которому накануне могло исполниться 70 лет. Хозяева открыли счёт в первом тайме, отличился финн Кемппайнен. Однако более огорчить Фурха они не смогли. Гол Хохрякова и дубль Михеева, забросившего вторую шайбу уже в пустые ворота, помогли команде Андрея Скабелки увезти три очка из столицы Башкортостана. Уфимский клуб проиграл в третий раз подряд. Ситуация в «Салавате» всё напряжённее. «Нам нужен ещё один центральный нападающий. Сказывается отсутствие Зубова. Нам нужны все игроки. Но у нас есть план: в течение сезона мы могли бы ещё приобрести игроков», — заявил главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Авангард
Омская область
1:0 – Кемппайнен – 13:11 (5x5), 1:1 – Михеев (Анелёв) – 37:07 (5x5), 1:2 – Хохряков (Кугрышев, Галимов) – 55:03 (5x5), 1:3 – Михеев (Кошелев) – 59:25 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Очередной голевой фурор в Нижнекамске

«Нефтехимик» проиграл «Югре» — 4:5 (ОТ). Туром ранее «волки» в основное время с аналогичным счётом выиграли у «Авангарда», а теперь уступили ханты-мансийцам, но одно очко всё же заработали. Команда Андрея Назарова допустила много ошибок в обороне, ключевая из них – в овертайме, когда гости убежали в контратаку. В результате Королёв принёс своей команде два набранных балла. Что стоит отметить, так это игру «Нефтехимика» в большинстве. Три гола были забиты в формате 5 на 4. Особенно постарался Александр Авцин, оформивший дубль. На долю Ильи Проскурякова пришлось 63 броска, так что голкипер «Югры» даже при четырёх пропущенных шайбах сыграл здорово. Теперь нижнекамцы ждут в гости «Локомотив».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 5 1:1, 2:1, 1:2, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Шарипзянов (Нестрашил) – 08:51 (5x4), 1:1 – Угольников (Пестушко, Шипов) – 09:10 (5x5), 1:2 – Панов (Лекомцев, Скачков) – 31:56 (5x5), 2:2 – Авцин (Брынцев, Шарипзянов) – 34:02 (5x4), 3:2 – Ганзл – 35:02 (5x5), 3:3 – Пестушко (Королёв) – 46:47 (5x5), 3:4 – Савинайнен – 50:56 (4x5), 4:4 – Авцин (Нестрашил, Галимов) – 52:00 (5x4), 4:5 – Королёв (Лекомцев) – 61:19 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Сибирь» билась, как могла

СКА обыграл «Сибирь» — 3:2. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2. «Армейцы» одержали 19-ю победу подряд. Однако команда Павла Зубова билась, как могла, доставив массу хлопот чемпиону. Пожалуй, эта игра «армейцев» была одно из самых сложных в нынешней «регулярке». Голы у СКА в активе Плотникова, Хафизулина и Кетова, а за «Сибирь» забивали легионеры – Энлунд и Энеруд, недавно перешедший из «Сочи». Кстати, один из голов СКА не засчитали. В концовке первого периода Гусев прострелил вдоль ворот, а Дацюк на дальней штанге пропихнул шайбу в сетку. Но гол не была помеха вратарю. Итак, установлен новый рекорд самой длительной победной серии в истории КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду». «Ястребы» под руководством Раймо Сумманена выиграли 18 матчей кряду в сезоне-2010/11.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2 0:0, 2:0, 1:2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Плотников (Херсли, Гусев) – 22:37 (5x4), 2:0 – Хафизуллин (Широков, Мальцев) – 24:22 (5x5), 2:1 – Энлунд (Санников, Левицкий) – 48:30 (5x5), 3:1 – Кетов (Гавриков) – 51:08 (5x5), 3:2 – Энеруд (Игнатович, Санников) – 56:53 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Реванш не удался

Московское «Динамо» проиграло минским одноклубникам – 1:2. Команда Владимира Воробьёва потерпела четвёртое поражение подряд. Взять реванш за недавнее поражение в Минске москвичам не удалось. Тренерскому штабу нужно предпринимать какие-то меры, потому что с каждой встречей положение «Динамо» ухудшается, а болельщики нервничают. Хозяева перебросали гостей, но отличились лишь однажды усилиями Бойда. А вот Ерёменко капитулировал два раза: в середине встречи счёт сравнял Ковыршин, а в концовке третьего периода три очка «зубрам» принёс Волков. Артёму позволили сначала войти в зону, а затем и дважды бросить по воротам. На отыгрыш у команды Воробьёва не осталось сил.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Бойд (Карсумс, Салминен) – 23:38 (4x4), 1:1 – Ковыршин (Степанов, Граньяни) – 28:50 (4x4), 1:2 – Волков (Павлович) – 54:01 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Сочи» прервал чёрную полосу

Южане переиграли «Барыс» — 3:1. Эта победа помогла команде Сергея Зубова прервать серию из пяти неудач. Важный психологический момент, так как в последнее время дела у «леопардов» не ладились. Сильную встречу провёл новобранец сочинцев Михаил Юньков, которого кто-то уже успел списать со счетов. Но двукратный обладатель кубка Гагарина доказал обратное, оформив дубль. Ну а гол Уэллмана в меньшинстве лишь закрепил преимущество «Сочи». Единственным, кто смог забить Барулину, стал Мартен Сен-Пьер, отличившийся в формате 6 на 4. Две минуты отбывал Шмелёв, а Корешков заменил голкипера на шестого полевого. Теперь сочинцы отправляются на четырёхматчевую выездную серию.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1 1:0, 2:0, 0:1
Барыс
Астана
1:0 – Юньков (Щитов) – 08:37 (5x5), 2:0 – Юньков (О'Делл) – 32:25 (5x5), 3:0 – Уэллман (Коллинз, Йокипакка) – 35:02 (4x5), 3:1 – Сен-Пьер (Даллман, Вей) – 52:47 (6x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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