Итоги дня КХЛ: почему у нас нет своего «Чикаго»? СКА готов растоптать всех

«Адмирал» так и не пробил Лазушина

Дальневосточный клуб уступил «Ладе» — 0:2. Команда Артиса Аболса набрала три очка и хоть как-то приукрасила свою не шибко весёлую жизнь. Соревнование с «Югрой» за право покинуть последнюю строчку Востока идёт полным ходом. Во Владивостоке здорово сыграл вратарь тольяттинцев Александр Лазушин, хотя и тревожили его не так, как могли: всего 15 бросков в створ за три периода. В свою очередь «автозаводцам» хватило для успеха точных бросков Капустина и Валуйского, отличившегося в концовке третьего периода.

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Кокуёв взялся за дело

«Амур» уступил «Трактору» — 2:3. В Челябинске матч между этими командами получился сверхрезультативным, тоже закончившись победой коллектива Анвара Гатиятулина. Оба клуба не особо радуют своих болельщиков в нынешнем регулярном чемпионате, находясь за пределами первой восьмёрки, так что горят желанием выигрывать. В отчётной схватке красивую шайбу забросил Артём Пеньковский, объехавший сперва защитника, а затем и Местолу. Забил и Якуценя, а решающий гол в активе Кокуёва. Наконец-то Семён взялся за дело, вспомнив, что именно от него требуют. Это первый гол Кокуёва после возвращения в «Трактор».

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«Магнитка» едва не упустила победу

«Куньлунь» в Шанхае уступил «Металлургу» — 2:3 (Б). Интересно, что друг другу противостояли тренеры, которые вместе брали первый кубок Гагарина с «металлургами». Илья Воробьёв работал старшим тренером в штабе Майка Кинэна. Но теперь пути этих специалистов разошлись. Уже в первом периоде уральцы дважды реализовали лишнего: отличились Эллисон и Дронов пробили Хелльберга, после чего Кинэн заменил шведа на Кархунена. Однако «драконы» сумели собраться и усилиями Кейна и Брюле перевели игру в дополнительное время. В начале овертайма на льду у «Магнитки» появился Илья Самсонов, однако завершилась встреча в серии буллитов, где Кошечкин вернулся в ворота «Металлурга». У гостей забили Коварж и Эллисон, а вот китайская команда исполнила броски неудачно, забив только единожды. Этого не хватило, чтобы набрать два очка.

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Дубль Михеева позволил взять Уфу

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» — 1:3. У хозяев в стартовый состав вернулся капитан Денис Куляш, залечил все болячки Андрей Кареев, вышедший на лёд с первых минут. А вот Бена Скривенса в заявке не оказалось. Перед началом встречи болельщики «Салавата» отдали дань памяти заслуженному тренеру России Сергею Михалёву, которому накануне могло исполниться 70 лет. Хозяева открыли счёт в первом тайме, отличился финн Кемппайнен. Однако более огорчить Фурха они не смогли. Гол Хохрякова и дубль Михеева, забросившего вторую шайбу уже в пустые ворота, помогли команде Андрея Скабелки увезти три очка из столицы Башкортостана. Уфимский клуб проиграл в третий раз подряд. Ситуация в «Салавате» всё напряжённее. «Нам нужен ещё один центральный нападающий. Сказывается отсутствие Зубова. Нам нужны все игроки. Но у нас есть план: в течение сезона мы могли бы ещё приобрести игроков», — заявил главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд.

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Очередной голевой фурор в Нижнекамске

«Нефтехимик» проиграл «Югре» — 4:5 (ОТ). Туром ранее «волки» в основное время с аналогичным счётом выиграли у «Авангарда», а теперь уступили ханты-мансийцам, но одно очко всё же заработали. Команда Андрея Назарова допустила много ошибок в обороне, ключевая из них – в овертайме, когда гости убежали в контратаку. В результате Королёв принёс своей команде два набранных балла. Что стоит отметить, так это игру «Нефтехимика» в большинстве. Три гола были забиты в формате 5 на 4. Особенно постарался Александр Авцин, оформивший дубль. На долю Ильи Проскурякова пришлось 63 броска, так что голкипер «Югры» даже при четырёх пропущенных шайбах сыграл здорово. Теперь нижнекамцы ждут в гости «Локомотив».

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«Сибирь» билась, как могла

СКА обыграл «Сибирь» — 3:2. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2. «Армейцы» одержали 19-ю победу подряд. Однако команда Павла Зубова билась, как могла, доставив массу хлопот чемпиону. Пожалуй, эта игра «армейцев» была одно из самых сложных в нынешней «регулярке». Голы у СКА в активе Плотникова, Хафизулина и Кетова, а за «Сибирь» забивали легионеры – Энлунд и Энеруд, недавно перешедший из «Сочи». Кстати, один из голов СКА не засчитали. В концовке первого периода Гусев прострелил вдоль ворот, а Дацюк на дальней штанге пропихнул шайбу в сетку. Но гол не была помеха вратарю. Итак, установлен новый рекорд самой длительной победной серии в истории КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду». «Ястребы» под руководством Раймо Сумманена выиграли 18 матчей кряду в сезоне-2010/11.

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Реванш не удался

Московское «Динамо» проиграло минским одноклубникам – 1:2. Команда Владимира Воробьёва потерпела четвёртое поражение подряд. Взять реванш за недавнее поражение в Минске москвичам не удалось. Тренерскому штабу нужно предпринимать какие-то меры, потому что с каждой встречей положение «Динамо» ухудшается, а болельщики нервничают. Хозяева перебросали гостей, но отличились лишь однажды усилиями Бойда. А вот Ерёменко капитулировал два раза: в середине встречи счёт сравнял Ковыршин, а в концовке третьего периода три очка «зубрам» принёс Волков. Артёму позволили сначала войти в зону, а затем и дважды бросить по воротам. На отыгрыш у команды Воробьёва не осталось сил.

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«Сочи» прервал чёрную полосу

Южане переиграли «Барыс» — 3:1. Эта победа помогла команде Сергея Зубова прервать серию из пяти неудач. Важный психологический момент, так как в последнее время дела у «леопардов» не ладились. Сильную встречу провёл новобранец сочинцев Михаил Юньков, которого кто-то уже успел списать со счетов. Но двукратный обладатель кубка Гагарина доказал обратное, оформив дубль. Ну а гол Уэллмана в меньшинстве лишь закрепил преимущество «Сочи». Единственным, кто смог забить Барулину, стал Мартен Сен-Пьер, отличившийся в формате 6 на 4. Две минуты отбывал Шмелёв, а Корешков заменил голкипера на шестого полевого. Теперь сочинцы отправляются на четырёхматчевую выездную серию.

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