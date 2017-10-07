Злой русский. Радулов крушит и удаляется в первом матче за «Даллас»

Буквально неделю назад вывеска «Даллас» — «Вегас» обещала двойную российскую премьеру. Александр Радулов должен был впервые примерить зелёную форму команды из Техаса, а Вадим Шипачёв провести свой дебютный матч в НХЛ. Известие о том, что «Вегас» сослал своего новичка в фарм-клуб, немного напрягло, но все вокруг были уверены, что это банальная бюрократия. Однако когда накануне старта сезона «Голден Найтс» так и не подняли Шипачёва из АХЛ, стало окончательно ясно: у этого матча может быть только один русский герой.

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И как начал Радулов! Где-то в середине первого периода он проверяет броском Марка-Андре Флёри, а несчастномуКоди Икину предлагает куда более серьёзную проверку – зубодробительными силовым приёмом. Это столкновение чем-то напоминало недавний хит Захарчука на Будкине, с той лишь разницей, что в Радулове чуть меньше боевого веса, а приём он провёл чисто, чего не скажешь о защитнике «Ак Барса». На этом новобранец «звёзд» и не думал останавливаться. Проходит всего пару минут, а от заведённого Радулова достаётся уже Джонатану Маршессо.

В Монреале за неугомонность и выразительную внешность Радулова прозвали Тасманским дьяволом. Судя по тому, как агрессивно россиянин начал своё выступление за «Даллас», в Техасе скоро придумают ему не менее демоническое прозвище. Пока же местные комментаторы ограничивались простым, но характерным «крэйзи рашн гай», не скрывая восторгов от силовых приёмов новичка. По итогам матча в протоколе у Радулова значилось всего три хита, но каждый из них выдался запоминающимся. Впрочем, у этой наэлектризованности 47-го номера была и другая сторона медали.

Ох уж эти удаления. Необязательные фолы, полученные в горячке, давняя проблема Радулова. В некотором роде это плата за то, что он в каждой смене пашет, будто она последняя. Никуда старая болезнь не делась и на новом месте. Ещё перед тем, как переехать Икина и раскрошить Маршессо, форвард «Далласа» пытался остановить Джеймса Нила, но сделать это по правилам не смог. Радулов понимал, что Нил – главная ударная сила «Вегаса» и с ним надо играть плотно. А вот его партнёры, кажется, осознали это не до конца. Нил оформил дубль и стал главным героем встречи. Правда, свои шайбы он забивал в отсутствии Радулова.

На счету Радулова четыре минуты штрафа, и если фол на Ниле был получен в борьбе, то нарушение во втором периоде – глупейший срыв. Александр убегает один на один с Флёри, упирается во вратаря, толком не сумев нанести бросок, после чего с досады догоняет Райлли Смита и бьёт его клюшкой! Если бы «Вегас» после этого реализовал большинство, Радулову бы данный проступок точно припомнили. Впрочем, известный поборник дисциплины Кен Хичкок и так вряд ли остался доволен чрезмерно эмоциональной игрой русского новичка.

Вам ничего это не напомнило? Год назад, дебютируя за «Монреаль», Радулов также выступил скорее в роли силовика-энерджайзера, чем ведущего форварда под большинство. В игре с «Баффало» он точно также набрал четыре минуты штрафа, не набрал очков, а плюс ко всему ещё и подрался, вступившись на партнёра. Подобное поведение в первом матче за новый клуб уже становится фирменным почерком Радулова, который словно пытается завоевать уважение партнёров и любовь публики.

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Разумеется, в игре Радулова были не только силовые приёмы и удаления. В конце концов, «Даллас» платит ему $6,25 млн не за функции силовика или тафгая. Александр нанёс четыре броска по воротам Флёри, регулярно выходил в большинстве и имел, по меньшей мере, три момента, чтобы забить. Его партнёрами, как и ожидалось, стали Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Эти трое явно возвышались по уровню мастерства над другими сочетаниями «Старз», но даже им сходу не удалось реализовать большинство. Первая попытка убойной спецбригады оказалась провальной: около минуты они не могли даже войти в зону. Зато третья попытка, уже в конце второго периода, привела к взятию ворот. Это Сегин подставил клюшку под бросок Девина Шора, но ни Бенн, ни Радулов в голевой комбинации не поучаствовали.

За три минуты до конца матча при счёте 1:1 камера взяла крупный план Радулова, сидящего на скамейке. Красный, злой, что-то бормочущий себе под нос – он был явно недоволен своей игрой. Только что он вернулся со смены, в которой не попал по пустым воротам. После сутолоки на пятаке шайба отлетела к Александру и он бросал почти наверняка, но…нет. И буквально через несколько секунд после того, как нам показали несостоявшегося героя дня, вторую шайбу забивает Нил! В этот момент Радулов помимо свежего промаха наверняка вспомнил и тот стопроцентный момент, после которого он психанул, и вылазку на ворота с Сегином, которая вылилась в выход «2 в 0». Будто в качестве утешения его признали второй звездой матча после Флёри.

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У Радулова не было дефицита моментов, большинство из которых соорудил он сам. Игровое время – 17:43 минут – даже больше, чем у Бенна. В спецбригаде большинство он исполнял роль разыгрывающего, что лучше всего говорит о роли новичка в команде. Да только гиперактивность Тасманского дьявола на этот раз сыграла против него. Хит на Икине, конечно, разошёлся по интернету как лучший промо-ролик, но хладнокровия, в том числе в завершении моментов, Радулову явно недоставало. Главная интрига – оставит ли Хичкок его в первом звене. Другие тройки «Далласа» даже на фоне «Вегаса» выглядели настолько аморфно, что главный тренер «звёзд» вполне резонно может решить разложить яйца по разным корзинкам.