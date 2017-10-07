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Вадим Шипачёв
Текст: Максим Замятин
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Потерялся Шипачёв. Вернут ли за вознаграждение?

Никто не знает, где он и за кого будет играть.
7 октября 2017, суббота. 09:15 Хоккей

Перед стартом первого в истории «Вегаса» официального матча, всё внимание болельщиков было приковано к ситуации с Вадимом Шипачёвым. За два дня до этого российский форвард, имеющий односторонний контракт на $ 4,5 млн в год был отправлен в фарм-клуб, но тогда это никто не воспринял всерьёз. Вадима можно было безболезненно отправить в АХЛ, так как ему не требовалось для этого проходить процедуру драфта отказов, а за два первых дня «регулярки» босс «Голден Найтс» Джордж Макфи надеялся обменять кого-то из защитников и вернуть Шипачёва в основу. «Мы отправили Шипачёва, Туча и Теодора в АХЛ, потому что могли смело это сделать – им не нужно было проходить через уэйвер. Мы маневрируем с нашим составом, как и многие клубы в это время сезона. Посмотрим, что и как произойдёт в ближайшие дни», — подтвердил Макфи.

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали
Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

Время шло, а сделок всё не было, что усиливало беспокойство. Фарм-клуб «Вегаса» заявил Вадима на сезон под своими знамёнами, что выглядело вполне логично. В пользу россиянина было и расписание АХЛ, поскольку дочерняя команда «Голден Найтс» также играла в Техасе с фарм-клубом «Далласа», и в случае необходимости можно было быстро добраться в расположение основной команды. Однако этого не потребовалось даже после того, как «золотые рыцари» сначала выставили на уэйвер, а затем обменяли в «Торонто» вратаря Кэлвина Пикара. «Можно смело подтверждать, что Вадима Шипачёва нет в Далласе. Где именно он находится, мы пока не знаем», — отметило издание The Sin Bin Vegas незадолго до старта матча. На вакантное место в составе, появившееся после отправки Пикара, был заявлен восстановившийся после травмы форвард Джеймс Нил, а Шипачёв не появился и в заявке фарм-клуба на матч с «Техасом», который проходил по соседству в Остине.

Сложившуюся ситуацию трудно охарактеризовать иначе, нежели как странную. Макфи и руководство «Вегаса» перехитрили сами себя, запрятав неизвестно куда хоккеиста, стоящего 9 миллионов. Нужных сделок с обменами чрезвычайно многочисленного корпуса защитников можно ждать сколь угодно долго.

Учитывая скудность трансферного рынка в начале сезона, не исключено, что подходящего варианта генеральный менеджер «рыцарей» вообще не найдёт. Будет ли Шипачёв, имеющий односторонний договор, играть в АХЛ? Ждёт ли «Вегас» травм в собственном составе, чтобы освободить место для Вадима? Был ли у Макфи какой-то предварительный вариант сделки, и если да, то почему он сорвался? Как долго будет продолжаться эта ситуация?

Все эти вопросы остаются без ответа, и комментариев о будущем Шипачёва «Вегас» пока не даёт. Вадим был вторым хоккеистом в истории «Голден Найтс», подписавший с клубом контракт, и такой замысловатый старт регулярного чемпионата лишь усиливает различные подозрения и слухи. Ясно одно: Макфи уверен в себе, и на данном этапе строительства команды для него не так важны победы и набранные очки. Именно этим можно объяснить обмен весьма ценного защитника Марка Мето на драфт-пик, расставание с Пикаром в угоду молодому вратарю Макольму Суббэну, и ряд других решений. Поставленная для «Голден Найтс» официальная задача – попадание в плей-офф к третьему сезону и победа в Кубке Стэнли до того, как владельцу клуба Биллу Фоли исполнится 80 лет (в нынешнем декабре ему стукнет 73). Ну а для самого Вадима эта ситуация должна стать настоящей закалкой в среде беспощадных американских дельцов. Ничего личного, просто бизнес.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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