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«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:0
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна!

Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».
7 октября 2017, суббота. 10:00 Хоккей

Панарин – ассистентский хет-трик, Бобровский – первый «сухарь»

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 0 2:0, 3:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Милано (Бьёркстранд, Фолиньо) – 01:07 (5x5), 2:0 – Аткинсон (Панарин) – 11:02 (5x5), 3:0 – Мюррей (Панарин, Веннберг) – 26:57 (6x5), 4:0 – Веренски (Веннберг, Панарин) – 30:25 (5x4), 5:0 – Дюбуа (Джонс) – 31:50 (5x5)

Стартовый матч «Коламбуса» в нынешнем сезоне явно порадовал поклонников «синих мундиров» и результатом, и качеством игры. «Коламбус» имел ощутимое игровое преимущество по ходу большей части встречи с «Айлендерс», немного сбавив обороты лишь в концовке, когда результат был уже ясен. Артемий Панарин, проводивший свой дебютный матч в форме «Блю Джекетс», решил не откладывать дело в долгий ящик, и уверенно ответил на все сомнения о том, сможет ли россиянин успешно играть без такого партнёра, как Патрик Кейн.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте, когда отличился новичок команды Сонни Милано, а Панарин набрал свой первый результативный балл в середине стартового периода, удачно ассистировав Кэму Аткинсону.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Коламбуса».

Ключевое усилие к побед хозяева предприняли в середине второго периода. За пятиминутный интервал «мундиры» смогли трижды пробить вратаря «островитян» Томаса Грайсса, отправив его досматривать встречу со скамейки запасных. Панарин был одной из ключевых фигур этого успеха: сначала Артемий выдал великолепный пас под бросок Райану Мюррею, а затем поучаствовал в комбинации, приведшей к «пушечному» голу защитника Зака Веренски.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Коламбуса».

Хоккеистам «Блю Джекетс» оставалось лишь сохранить для Сергея Бобровского матч на ноль, что и было с успехом проделано. Российский голкипер отразил все 29 выстрелов, записав на свой счёт 20-й «сухарь» в карьере: по этому показателю он стал четвёртым российским стражем ворот, добравшимся до этой цифры.

«Когда я приезжал сюда в составе «Чикаго», стреляющая пушка меня иногда заставала врасплох – хорошо, что удалось привыкнуть к этому выстрелу во время предсезонных матчей. Скоро игра против моей бывшей команды, но я особо об этом не думаю. Я рад, что увижусь с друзьями, но это, в общем-то, и всё. Я знал, что «Коламбус» — быстрая команда, которая охотно играет в тело, в силовой хоккей. Здесь есть мастеровитые ребята, которые более 30 голов за сезон. Игра Бобровского сегодня? Он в своём стиле, я не удивлён», — сказал Панарин, который сделал лучший дебют в клубной истории «Коламбуса».

«Откровенно говоря, я предполагал, что Артемию потребуется некоторое время для изучения нашего стиля, для адаптации. Думал, что он не сразу поймёт, что именно мы от него хотим, но он с самого первого дня проявил себя очень хорошо. Он активно участвовал во всём, он задавал мне вопросы – нам не приходилось ходить за ним, он сам пришёл к нам. Сегодня у него было несколько великолепных эпизодов, этаких «зажигалок». Панарин – заразительная личность. Его «электрический» стиль всех заражает энергией», — добавил главный тренер Джон Торторелла.

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Стэмкос, Кучеров и Наместников снова в деле

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 3 1:0, 1:2, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Палат (Пойнт, Хедман) – 06:33 (5x5), 2:0 – Пойнт – 20:25 (5x5), 2:1 – Брикли (Петрович) – 32:21 (5x5), 2:2 – Писик (Врбата, Трочек) – 37:47 (5x5), 3:2 – Наместников (Стэмкос, Киллорн) – 40:59 (5x4), 4:2 – Кучеров – 46:38 (5x5), 4:3 – Юбердо (Дадонов, Яндл) – 54:30 (5x5), 5:3 – Палат (Пойнт) – 59:46 (en)

«Тампа», измученная в прошлом сезоне большим количеством травм, в охотку провела первый матч нового регулярного чемпионата, продемонстрировав прежнюю лёгкость, скорость и красоту. Наставник «молний» Джон Купер рискнул поставить на игру российского новобранца Михаила Сергачёва, которого клуб выменял летом у «Монреаля»: защитник вышел во второй паре со шведом Антоном Строльманом и действовал вполне уверенно. Более того, 19-летний Сергачёв мог заработать своё первое результативное очко в НХЛ, поучаствовав в комбинации с победным голом Никиты Кучерова, но отскок и касание шайбы соперником обнулило все передачи хозяев, поэтому гол был записан без ассистентов. «Думаю, что Михаил даже превзошёл наши ожидания. Он не уходил в тень, не стеснялся, действовал очень уверенно. В целом, я очень рад его игре», — отметил Купер после матча.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Тампы».

Что же касается тройки Кучерова, Наместникова и Стэмкоса, то это сочетание стало автором двух шайб, одна из которых получилась особенно симпатичной. На самом старте третьего периода «молнии» удачно разыграли большинство, которое завершилось прекрасной передачей Стэмкоса на дальнюю штангу – Наместникову оставалось лишь подставить клюшку. «Мы знаем, что наша тройка может вносить решающий вклад. Иногда что-то идёт не так, но мы боролись и были за это вознаграждены», — отметил Стэмкос после встречи.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

Стоит отметить и голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который отразил 33 броска и удержал свою команду на плаву в начале встречи, когда «Флорида» действовала особенно активно. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей в шайбе Джонатана Юбердо, но вместе с партнёрами по звену завершил матч с показателем полезности «-2».

Флёри и Нил принесли победу «Вегасу»

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 2 0:0, 1:0, 0:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Сегин (Шор, Клингберг) – 37:01 (5x4), 1:1 – Нил (Шмидт, Сбиса) – 50:27 (6x5), 1:2 – Нил (Икин, Гэррисон) – 57:16 (5x5)

Первый в истории официальный матч «Вегас Голден Найтс» завершился победой команды из Города грехов, которую впору назвать сенсационной. Исход матча в пользу «золотых рыцарей» решил нападающий Джеймс Нил – бывший партнёр Евгения Малкина по тройке нападения в «Питтсбурге». Накануне матча Нил был «поднят» в состав из списка травмированных – именно для него руководство освободило место в заявке, отправив в АХЛ неплохого голкипера Келвина Пикара.

Вместе с голкипером Марком-Андре Флёри этот форвард считался одной из главных звёзд в нынешнем составе «Вегаса», и эта парочка сполна оправдала оказанное доверие. В середине третьего периода Нил забил исторический первый гол «золотых рыцарей», воспользовавшись отложенным штрафом.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

За три минуты до конца Нил и бывший нападающий «Старз» Коди Икин убежали в быструю контратаку и оформили победную шайбу – техасцы так и не смогли отыграть, несмотря на все усилия Радулова и компании. Сам Александр отметился двумя удалениями и тремя силовыми приёмами при четырёх бросках в створ. «Откровенно говоря, мне бы не хотелось, чтобы по нашим воротам делали более 40 бросков. Так что нужно отдать должное нашему вратарю Марку-Андре Флёри, он украл эту победу. Конечно, нам повезло, но некоторые матчи будут проходить именно так», — откровенно сказал главный тренер гостей Джерард Галлант.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ.

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Итоги игрового дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Радулов Артемий Панарин Владислав Наместников Михаил Сергачёв Никита Кучеров Сергей Бобровский Итоги дня НХЛ
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