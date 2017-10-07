6:1 в матче ЦСКА – «Спартак» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Витязь» – «Северсталь»

Команды, борющиеся за попадание в плей-офф, в субботу тоже схлестнутся между собой, подойдя к очной встрече с почти равным очковым багажом. Две победы «Витязя» и три поражения «Северстали» подряд не скажут нам ничего.

Ждём упорной борьбы. «Витязь» отлично выглядит в неравных составах, но, даже выигрывая, испытывает серьёзные трудности у своих ворот. «Северсталь» очень качественно провела 40 минут матча с ЦСКА. Можно предположить, что и для парней Валерия Белова Череповец окажется сложным препятствием.

Сложным, но всё же преодолимым. У «Витязя» каждое звено может отличиться и обострить игру. Победная шайба будет заброшена уже после трёх периодов, если игру «Северстали» вновь не разрушат удаления, как было в матче с ЦСКА.

Прогноз: победа «Витязя» за пределами основного времени.

«Слован» – «Динамо» Рига

С назначением Гиртса Анкипанса на роль исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» получило положительный заряд эмоций. Очки по-прежнему даются с трудом, но на это были объективные причины: ЦСКА в соперниках – не лучший вариант для нового тренера, а с «Витязем» банально не повезло, хоть и в итоге получился довольно крупный счёт. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил и рулевой «витязей» Валерий Белов.

У словацкого клуба сменился тренер, Милош Ржига был отправлен в отставку за день до игры. Его место занял Эдуард Занковец.

Такие разные отставки. К чему приводили увольнения тренеров в КХЛ Одни становились чемпионами, другие теряли фирменный стиль, а третьи просто смешили людей.

Никто не сможет сказать, как отразятся на хоккеистах перемены в тренерском штабе. Думается, игроки и без подсказа с лавки знают, что негоже команде, боровшейся в прошлом сезоне за плей-офф, находиться на предпоследнем месте Западной конференции.

Очередная осечка может дорого стоить для «орлов». Отпускать команды первой восьмёрки нельзя. Как показал прошлый сезон, даже победные серии не всегда могут ликвидировать отставание, допущенное на старте. В матче всё решат детали, а класс игроков «Слована» выше.

Прогноз: победа «Слована» в основное время.

ЦСКА – «Спартак»

Столичные «армейцы» подошли к этой игре, имея в активе четырёхматчевую победную серию, но едва ли не каждая из викторий далась им с большим трудом.

ЦСКА сейчас пребывает в том состоянии, когда любая команда лиги способна его укусить: много удалений, Игорь Никитин постоянно тасует состав, пытаясь найти оптимальные сочетания. Пока без особого успеха: «Северсталь» пропускала в меньшинстве и в пустые ворота. Рига и вовсе отняла балл у «армейцев».

Только и у «Спартака» не всё так гладко: в гостевом вояже дружина Вадима Епанчинцева успела дважды пропустить по пять шайб. В победном матче против «Слована» надёжно сыграл Никита Беспалов, но в предстоящей встрече одних усилий вратаря не хватит.

ЦСКА, даже слабо реализующий моменты в атаке, забьёт минимум трижды. Хотя и повторения результатов двух последних матчей между этими командами, завершившихся со счётом 6:1 в пользу «армейцев, ждать не стоит.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.