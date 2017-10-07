Итоги дня КХЛ: Жердев ожил, «Салават Юлаев» отказался от Куляша

ЦСКА выиграл в дерби

Перед матчем стало известно, что у ЦСКА пятый матч к ряду пропустит Антон Бурдасов. Никакой травмы у нападающего нет, это решение тренерского штаба. Как и ожидалось, игра началась с преимуществом хозяев, и оно довольно скоро воплотилось в гол. Счёт открыл Александр Попов, удачно сработавший на добивании после броска Петрова.

Второй период проходил в таком же ключе до тех пор, пока в одной из редких атак не отличились гости. «Спартак» играл в большинстве после удаления Скотта, и Лаюнен бросил по воротам с угла зоны. Шайба залетела в ворота Юханссона, но судьи гол не засчитали, так как в том эпизоде, по их мнению, была блокировка голкипера в площади ворот. Спартаковцы запросили видеопросмотр момента, арбитры долго его изучали, но изначальный вердикт остался неизменным.



В середине периода неплохой момент имел Любимов. Роман бросал с близкой дистанции, но Беспалов был на месте. Играл он уверенно, и во многом благодаря его действиям «Спартак» не пропускал второй гол. Но вечно Никита держаться не мог, и за минуту до второго перерыва его пробили ещё раз. После броска Капризова шайба заметалась на пятачке у ворот «Спартака», и Шумаков оказался первым на добивании, удвоив преимущество «армейцев».

Квартальнов: не буду лукавить и говорить, что матчи с ЦСКА станут рядовыми А ещё новый главный тренер «Локомотива» хочет, чтобы его команда демонстрировала красивый хоккей.

А вот в начале третьего периода «Спартак» одну шайбу отыграл. Подшендялов здорово приложился из круга вбрасывания, и Юханссон ничего не смог с этим поделать. Красно-белые имели моменты для того, чтобы сравнять счёт, но использовать их не смогли. А вот ЦСКА в концовке окончательно решил вопрос о победителе. Светлаков убежал в зону гостей за шайбой, подобрал её и отдал на Андронова, который поразил пустые спартаковские ворота. ЦСКА выиграл у «Спартака» шестой матч подряд в КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» сравнялась с «Витязем» в борьбе за плей-офф

Это была игра за восьмую строчку в Западной конференции. Незадолго до этого «Витязь» обошёл своего соперника на один балл, и занял место в зоне плей-офф, так что матч в Подольске впору было назвать битвой за шесть очков. По накалу она такой и получилась. Первый период прошёл без голов, хотя гости были активнее. Они же первыми отличились во второй двадцатиминутке. Сергей Монахов реализовал выход один на один. Но, спустя всего минуту, хозяева отыгрались. Александр Кулагин выкатился на ворота Гудачека под острым углом и со второй попытки протолкнул шайбу в сетку.



Игра перешла в овертайм, где удачливее оказались череповчане. Бирюков не смог справиться с несложным броском Евсеенкова, пропустив шайбу между ног. Таким образом, череповчане догнали «Витязь» в турнирной таблице.



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Жердев прервал серию поражений «Динамо»

Незадолго до матча в отставку с поста главного тренера «Слована» был отправлен Милош Ржига. О логичности такого шага можно спорить, но, как бы то ни было, братиславский клуб возглавил Эдуард Занковец, и это была его первая игра в новой для себя команде.



Началась игра с того, что рижане быстро остались втроём против пятерых соперников. Но, к их чести, они выстояли. Тем не менее, открыли счёт именно хозяева. Вьеденски оказался первым на шайбе после того, как она отскочила от штанги после броска Ворачека, и вывел «Слован» вперёд. Ненадолго. В концовке периода на пятачке у ворот Мазанеца оперативнее всех сработал Жердев, занеся шайбу в цель.

Ближе к концу второго периода рижане и вовсе повели в счёте. В ходе розыгрыша лишнего Столлтери прошил Мезанеца броском от синей линии. Но уже меньше чем через минуту хозяева восстановили статус-кво. Депре проехал за воротами гостей и практически с нулевого угла закинул шайбу в цель, чего Калниньш, защищавший последний рубеж «Динамо», никак не ожидал. Третья двадцатиминутка прошла без голов, а вот в овертайме выиграло «Динамо». И снова забил Жердев! Подопечные Анкипанса выиграли впервые за последние пятнадцать матчей.

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Куляш отправлен в список отказов

«Салават Юлаев» выставил Дениса Куляша в список отказов, информирует официальный сайт команды из Башкорстана. Действующий контракт 34-летнего защитника рассчитан до конца следующего сезона.



Генеральный менеджер уфимской команды Леонид Вайсфельд так объяснил отказ от услуг игрока.



«Что касается Куляша, то мы недовольны его игрой, поэтому и поместили его в список отказов. Если говорить о причинах неудач, то их целый комплекс. Одной причины, безусловно, нет, их несколько. Но мы работаем над этим, стараемся изменить ситуацию», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



В текущем регулярном чемпионате Куляш провёл за «юлаевцев» 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности "+5" и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около шестнадцати минут за матч.