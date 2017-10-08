В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!

Вековой рекорд

Всё-таки мы с вами очень счастливые люди, потому что имеем возможность это наблюдать. В ночь с субботы на воскресенье мск капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в историю, сделав то, что не удавалось ни одному хоккеисту за последние 100 лет. В домашнем матче с «Монреалем» российский снайпер «столичных» снова оформил хет-трик, повторив свой успех в недавней встрече с «Оттавой». Две первые игры сезона – два «трюка со шляпой», и последний раз подобная скорострельность была зафиксирована в НХЛ 100 лет назад (сезон-1917/18). Фамилии тогдашних героев мало что говорят современным болельщикам, но, на всякий случай, их стоит упомянуть: Овечкин встал в ряд с такими людьми, как Сай Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобль.

Будут «жечь»! 11 троек нападения, которые заставят вас смотреть НХЛ Даже ночью. Только не говорите, что это не так.

Свои хет-трики Овечкин оформил не просто в двух матчах подряд, а в двух периодах кряду. Началось всё уже на 20-й секунде матча с «Канадиенс», когда Александр отправил в ворота Кэри Прайса потрясающую «ракету» с разворота.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Две минуты спустя при великолепной поддержке со стороны Кузнецова и Бекстрёма хозяева реализовали численное преимущество, а Великая Восьмёрка воспользовался удобной передачей на дальней штанге.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

А вот затем последовал не вполне типичный гол. Овечкин, «столбивший» у чужих ворот, подправил летящую шайбу после броска Евгения Кузнецова, и именно это взятие ворот стало для россиянина историческим.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Тут же от заокеанских статистиков стали поступать различные «плюшки», которых добился Александр. По количеству хет-триков в клубной истории Овечкин догнал Петера Бондру (19), и юбилейный, 20-й, трюк со шляпой вряд ли придётся долго ждать. Овечкин стал первым игроком с 1993 года, сумевшим забить 5 и более голов в двух первых матчах регулярного чемпионата. Однако и этого капитану «столичных» было мало.



В конце второго периода он забросил свою четвёртую шайбу и оформил голевой покер (первоначально взятие ворот было записано на Ти Джея Оши). В третьем периоде у Овечкина был шанс забить и пятый гол, когда «Вашингтон» играл в большинстве, но этого не случилось.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Последний раз, когда Овечкин забивал 4 гола в одном матче, была игра с «Тампой» 10 декабря 2013 года. В списке лучших снайперов всех времён он резко поднялся с 25-го места на 22-е, обойдя Джо Нуиндайка и Матса Сундина.

Овечкин начал с хет-трика! А какие передачи отдавал ему Кузнецов! Три гола, три передачи и два реализованных буллита в первом матче сезона от лидеров «Вашингтона».

«Темп Овечкина — 70 тысяч голов за сезон»

Примечательна первая реакция североамериканских обозревателей на такое достижение Александра. «Не силён в математике, но, по-моему, Овечкин идёт по графику, который позволяет забить 70 тысяч голов в этом сезоне», — восхищённо написал в своём «твиттере» журналист Yahoo Sports Грег Вышински. «Темп Овечкина позволяет ему забросить 246 шайб», — уточнил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен. «Алекс Овечкин решил весь свой гнев по поводу Олимпиады обрушить внутри НХЛ», — сказал инсайдер TSN Пьер Лебрюн.



А лучше всех высказался по поводу Овечкина его дисквалифицированный одноклубник Том Уилсон, который для выражения своих эмоций использовал картинки и смайлики.