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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Салават» проиграет четвёртый матч подряд. Прогнозы на игровой день КХЛ

Отставка Эркки Вестерлунда, судя по всему, не за горами.
8 октября 2017, воскресенье. 06:30 Хоккей

«Адмирал» — «Металлург» Мг

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Металлург Мг
Магнитогорск

«Металлург» в последних матчах выигрывает, вроде бы набор очков пошёл более стабильный, чем в начале сезона. Но каждая игра «на тоненького» — победы в овертайме или в одну-две шайбы. Запаса прочности у «Магнитки» нет, и команде будет непросто во Владивостоке. Однако у «Адмирала» очевидный кризис, причём причины поражения бывают разные — где-то застой у нападающих, где-то коллективные ошибки. Можно сказать, что проблемы «Адмирала» разносторонние. Всё-таки в нынешнем своём состоянии дальневосточники вряд ли смогут выиграть у вице-чемпионов.

Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов
«Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

«Амур» — «Лада»

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Лада
Тольятти

Встречаются команды, у которых дома площадка канадского размера. «Ладе» привычнее на маленьких площадках, а «Амур» лишь с этого сезона перешёл на зауженный размер. В принципе эти команды одного калибра как и по составу, так и по выступлению в этом сезоне. Два аутсайдера, их разделяет четыре очка, правда, у «Лады» на матч больше. Я сомневаюсь, что тольяттинцы сумеют увезти с Дальнего Востока шесть очков, это будет слишком роскошный улов для команды Аболса. Подопечным Мартемьянова нужно реабилитироваться за домашнее поражение от «Трактора».

Прогноз: победа «Амура» в основное время.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Сибирь
Новосибирская область
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«Салават» показал кошмарную игру в последних матчах. Понятно, что уфимцы играли против лидеров — «Авангарда» и СКА. Но очевидно, что у Вестерлунда не получается найти общий язык с игроками, мы это видим и по пресс-конференциям, где помощник Цулыгин переводит совершенно не то, и по тому, что происходит на льду. Не зря Куляш, которого назначали капитаном, помещён в список отказов. Это сигнал к тому, что уфимское руководство очень недовольно положением дел. «Сибирь», с одной стороны, заканчивает выездную серию, с другой, команда воодушевлена тем, как билась со СКА. Новосибирцы проявили характер, сегодня у гостей будет отдохнувший и полный сил Салак. Вратарская линия — это то, что может предъявить «Сибирь» «Салавату», где и Кареев, и Скривенс выглядят отвратительно. Думаю, «СЮ» ждёт четвёртое поражение подряд, а там, как бы, и не отставка Вестерлунда…

Прогноз: победа «Сибири» в основное время.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать?
Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.

«Автомобилист» — «Йокерит»

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Йокерит
Хельсинки

Это будет первая игра для «Йокерита» после объявления, что Юкка Ялонен по окончании сезона уйдёт из клуба и возглавит сборную Финляндии. Не думаю, что это как-то выбьет из колеи хоккеистов, для Европы, и в частности для «Йокерита», это известная практика, о планах там говорят заранее. Финны приезжают в Екатеринбург, имея 10 подряд побед, считаю, что эту серию команда продолжит. Тем более что в последнем матче на «Уральце» подопечные Ялонена одержали верх. 10 февраля 2017 года «Йокерит» выиграл со счётом 3:1, полагаю, что что-то похожее нас ждёт и сегодня.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь?
Таланты есть, но им не дают играть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Амур ХК Йокерит ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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