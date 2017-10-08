События дня НХЛ: Овечкин и Кузнецов затмили всех, Панарин проиграл «Чикаго»

Итоги игрового дня для россиян: у Овечкина и Кузнецова по 4 очка

7 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 15 матчей, в них приняло участие 22 россиянина. Александр Овечкин оформил покер, а помог ему в этом Евгений Кузнецов, сделавший четыре передачи.

Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности.



Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18. Речь идёт о Реге Ноубле из «Торонто», Джо Мэлоуне из «Монреаля» и представителе «Оттавы» Сае Деннени.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет! 7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

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«Пингвины» ответили за 1:10

После кошмарного поражения от «Чикаго» в стартовом матче сезона «Питтсбург» ждало непростое испытание недавним знакомым. В гости к «пингвинам» пожаловал соперник по июньскому финалу Кубка Стэнли – зубастый и упрямый «Нэшвилл», который жаждал продолжить избиение действующих чемпионов. «Конечно, нам нужно как-то оценить этот проигрыш со счётом 1:10. Если ты проигрываешь, то должен быть честен сам с собой. Это непростой урок, но мы должны извлечь из этого что-то, сделать выводы. Надеюсь, что все услышат этот звоночек», — сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, в эпоху которого клуб не терпел более чувствительных ударов. «Мы с нетерпением ждём следующего матча, потому что прекрасно знаем, кто будет нам противостоять. Я знаю, что у нас есть всё, чтобы быть конкурентоспособными. Просто нужно сделать выводы и поменять отношение к хоккею», — добавил главный тренер Майк Салливан.

Внушение, сделанное грозным наставником, было успешно усвоено командой, а лучше всех работы над ошибками провёл Евгений Малкин. Спустя символичные 66 секунд после начала матча с «Предаторз» россиянин открыл счёт, нанеся великолепный дальний бросок в касание.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере НХЛ

Порыв Евгения быстро подхватили одноклубники. Спустя 10 минут Джейк Гюнцель при поддержке Раста и Кросби удвоил преимущество «Питтсбурга», а затем пришло время Райана Ривза. Тафгай, приобретённый у «Сент-Луиса» минувшим летом, стал настоящим героем встречи, сумев забить гол и дважды подраться, получив суммарно 24 минуты штрафа – такую комбинацию мгновенно окрестили названием «Риво хет-трик». «Этого парня соперники не могут не заметить. Он доводит силовые приёмы до конца, он сражается за товарищей. Безусловно, Ривз очень полезен для команды, сегодня он это доказал», — отметил Салливан.



«Мы все хотели оправдаться за проигрыш от «Чикаго». Малкин забил важнейший гол, первая шайба придала нам сильнейший импульс. Что касается Ривза, то я не думаю, что кто-то из соперников хочет получить шайбу, когда видит, что этот парень разогнался и вот-вот сделает силовой приём», — резюмировал Кросби.

Дадонов вернулся и огорчил Василевского

Соседи по штату «Тампа» и «Флорида» сыграли друг с другом второй день подряд, но если накануне победы праздновали Кучеров и компания, то на этот раз успех сопутствовал команде Евгения Дадонова. «Пантеры» нанесли по воротам Андрея Василевского 48 бросков, 24 из которых пришлись на первый период. Однако уфимец великолепно справился с такой бешеной нагрузкой, и на перерыв «Тампа» ушла, сенсационно ведя в счёте.



На четвёртой минуте встречи Кучеров, Наместников и Стэмкос убежали в быструю контратаку, которая завершилась удачной игрой на добивании в исполнении Никиты, а полторы минуты спустя в большинстве отличился Владислав.

Видео можно посмотреть в официальном твиттере «Тампы»

Чтобы не потерять нить игры, «Флориде» во что бы то ни стало требовалось пробить Василевского, и с этой задачей справился Евгений Дадонов, забросивший свою первую шайбу после возвращения в НХЛ. Россиянин удачно сыграл на отскоке после выстрела защитника Экблада, и этот гол добавил «кошкам» нужного настроения. Во втором периоде всё тот же Дадонов помог выйти на чистый лёд Нику Бьюгстаду, что привело к красивому и точному кистевому броску под перекладину.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Гол Пойнта снова вывел «Тампу» вперёд, но активность хозяев, в итоге, оказала своё действие. «Флорида» совершила эффектный камбэк и смогла одержать первую победу под руководством нового главного тренера Боба Бугнера. «Хорошие команды умеют находить путь к победе. Хорошие команды никогда не проигрывают два матча подряд. Мы просто придерживались плана и продолжали давить», — уверенно заявил Бугнер.

Тарасенко снова огорчил Хичкока

«Даллас», считавшийся одним из фаворитов нынешнего сезона, начал чемпионат с двух поражений кряду. После фиаско, которое Радулов и компания потерпели в игре с «Вегасом», техасцы уступили «Сент-Луису», причём на этот раз у них не было особых шансов набрать очки. Уже к середине первого периода счёт был 3:0 в пользу «музыкантов», у которых в ударе был Джейден Шварц (гол и передача).



В начале третьей двадцатиминутки Радулов помог защитнику Клингбергу реализовать большинство мощным дальним выстрелом, но попытка отыграться была быстро пресечена хозяевам. Первый гол Тарасенко в новом сезоне оказался своевременным и весьма эффектным.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Сент-Луиса».

Таким образом, наставник «Старз» Кен Хичкок, уволенный из «Сент-Луиса» по ходу прошлого сезона, не сумел отомстить своей бывшей команде. «Нам нужно более спокойно действовать шайбой, нужно больше терпения. Пока что мы мучаемся», — откровенно сказал нападающий «звёзд» Джейсон Спецца.

Зайцев – самый полезный в «Торонто»

Голевое пиршество, случившееся в поединке «Торонто» и «Рейнджерс», не подарило зрителям какого-то одного героя – все результативные успехи были равномерно распределены между хоккеистами. Единственным, кому удалось поразить ворота соперников более одного раза, был форвард «Мэйпл Лифс» Зак Хайман, оформивший дубль. Зато самым полезным игроком канадской команды стал защитник Никита Зайцев, который отметился голом, передачей, малым штрафом и показателем полезности «+4», что стало лучшим «плюс-минусом» в составе «кленовых».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Этот странный «Вегас»: победы есть, Шипачёва нет

Ситуация вокруг нападающего «Голден Найтс» Вадима Шипачёва продолжает оставаться загадочной. Второй матч подряд российский форвард не появился ни в составе основной команды, ни в составе фарм-клуба, который проводил повторный матч с «Техас Старз». Главный тренер «Вегаса» Джерард Галлант осмелился дать короткий комментарий по Шипачёву, но не сказал ничего нового. «Шипачёв не травмирован. Но в нашем составе его нет, он в АХЛ. В числе наших 23 хоккеистов он отсутствует», — отметил тренер, и вопрос о том, когда и где будет играть Вадим, пока остаётся открытым.



В отсутствие Шипачёва «золотые рыцари» продолжили творить сенсации, полностью переиграв в гостях «Аризону». «Вегас», чьё нападение считалось весьма средним по своему голевому потенциалу, перебросал «койотов» со счётом 42 – 28, смог отыграться на предпоследней минуте и перевести матч в овертайм, где и вырвал победу. Автором решающей шайбы вновь стал нападающий Джеймс Нил, оформивший дубль в первой игре с «Далласом».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Проворов и Симмондс – победный дуэт «Филадельфии»

«Лётчикам» на старте регулярного чемпионата достался очень непростой календарь – выездное турне по Западному побережью, но визит в Калифорнию получился для «Филадельфии» очень неплохим. Из трёх матчей «оранжевые» выиграли два, обыграв «Сан-Хосе» и «Анахайм», дожав «уток» в овертайме. Свой первый гол в сезоне оформил защитник «Флайерз» Иван Проворов, открывший счёт в матче мощнейшим выстрелом в касание. Россиянин поучаствовал и в победной шайбе, умело поборовшись на чужой синей линии, что помогло Уэйну Симмондсу выйти к воротам и переиграть голкипера Гибсона.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Калгари» «зажигает» без Ягра

«Яромир с «Виннипегом» не сыграет. У него второй день тренировочного лагеря», — заявил перед матчем с «Джетс» главный тренер «Калгари» Глен Галуцен, но и без 45-летнего форварда «огоньки» уверенно справились с поставленной задачей. Пропустив гол в меньшинстве от Брэндона Танева, «Флэймз» прибавил оборотов и во второй половине матча хозяев было просто не остановить. Главными героями стали защитник «Калгари» Ти Джей Броди и молодая звезда Джонни Годро, набравшие по 4 очка.

Видео можно посмотреть в клубном "твиттере" «Калгари».

Панарин не смог огорчить «Чикаго»

Приезд Артемия Панарина в Чикаго не принёс большой радости российскому форварду. «Я не думаю много об этом», — говорил Артемий накануне, но после матча ему было о чём задуматься. Его бывшие партнёры Кейн и Тэйвз набрали по 2 очка, а экс-форвард «Коламбуса» Брэндон Саад сумел напомнить о себе, реализовав большинство. Панарин, несмотря на всё желание, сделал лишь один бросок в створ и закончил встречу с показателем полезности «-2», чуть-чуть опередив партнёров по звено (у Веннберга и Аткинсона – по «-3»).



«Когда мы делали обмен Панарин – Саад, то считали, что оба парня могут помочь своим новым командам. Мы знали, на что способен Саад. Панарин – динамичный игрок, который много делает на льду, он потрясающе работает с шайбой. Думаю, что сейчас обе команды довольны тем, какой получился результат», — сказал главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль и усмехнулся в свои седые усы.

Видео можно посмотреть в клубном твиттере «Чикаго».