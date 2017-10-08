«Это всё из-за сестры жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне»

Александр Овечкин сделал то, чего в НХЛ не было 100 лет. И раскрыл секрет своей результативности.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в ночь с субботы на воскресенье забросил четыре шайбы в ворота «Монреаля» и вошёл в историю, ведь начать сезон с двух хет-триков не удавалось никому в НХЛ на протяжении ста лет. Смотрим, как это событие отразилось в североамериканской прессе.

«Поговорю кое с кем, чтобы сестра жены задержалась в Вашингтоне»

Сразу после игры Овечкин цитировал партнёра по команде, а также раскрыл настоящую причину своей результативности.

«Как любил говорить наш одноклубник Брукс Лайк, если вы хотите денег, то вам нужно идти в банк. А если вы хотите голов, то надо двигаться к воротам, на пятачок. На самом деле, это всё из-за сестры моей жены. Она сейчас в Вашингтоне, и каждый раз, когда она здесь, я делаю хет-трик. Но в понедельник она уезжает. Думаю, что я поговорю кое с кем, чтобы она задержалась у нас подольше», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет! 7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

«Овечкин выместит злость за Олимпиаду на всю НХЛ»

Не мог не высказаться по такому поводу известный канадский журналист Пьер ЛеБрюн, который связал снайперские достижения Овечкина с его обидой на всю Национальную хоккейную лигу из-за вопроса с Олимпиадой.

«Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ», — написал ЛеБрюн в своём «твиттере».

Что ж, если Александром действительно двигают чувства оскорблённого патриота, у которого отняли возможность защищать честь страны, то от него стоит ожидать минимум по хет-трику в каждом из следующих 80 матчей «регулярки».

«Это большое достижение Овечкина»

Не остался в стороне и главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, оценивший удачный старт лидера своей команды.

«Думаю, это большое достижение. Когда Овечкин на ходу, он получает шайбу, и его бросок невозможно отразить. Когда он так здорово двигается, ему нужно только пространство. Он начал игру с большого гола. Говорят, что он не забьет 50 голов за сезон. Так что он вполне может держать в уме — я забью 70, чтобы доказать неправоту», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что рекорд Овечкина по голам за сезон в НХЛ составляет 65 голов в сезоне-2007/08, и с нынешним графиком голов Александру не составит труда превзойти это достижение.

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«Овечкину достаточно даже части дюйма пространства»

В восторженных тонах об Овечкине говорили и в стане соперника «Кэпиталз» по этому матчу. Защитник «Монреаля» Карл Алзнер, летом перешедший в канадский клуб из «Вашингтона», снял с защиты «Канадиенс» все обвинения в пропущенных от Овечкина шайбах, заявив, что остановить Александра невозможно.

«Вы даёте ему дюйм пространства, и этого достаточно. Всего один дюйм. Даже часть дюйма. И всё. Порой ты даже хорошо играешь в защите, но ничего не получается против него сделать. Это и отличает хорошего игрока», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Овечкин идёт по графику 70 тысяч голов за сезон»

«Не силён в математике, но, по-моему, Овечкин идёт по графику, который позволяет забить 70 тысяч голов в этом сезоне», — восхищённо написал в своём «твиттере» журналист Yahoo Sports Грег Вышински.

«Темп Овечкина позволяет ему забросить 246 шайб», — уточнил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.