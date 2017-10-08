До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
Текст: Лев Лукин
Фото: Reuters

«Это всё из-за сестры жены. Всегда делаю хет-трик, когда она в Вашингтоне»

Александр Овечкин сделал то, чего в НХЛ не было 100 лет. И раскрыл секрет своей результативности.
8 октября 2017, воскресенье. 12:00 Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в ночь с субботы на воскресенье забросил четыре шайбы в ворота «Монреаля» и вошёл в историю, ведь начать сезон с двух хет-триков не удавалось никому в НХЛ на протяжении ста лет. Смотрим, как это событие отразилось в североамериканской прессе.

«Поговорю кое с кем, чтобы сестра жены задержалась в Вашингтоне»

Сразу после игры Овечкин цитировал партнёра по команде, а также раскрыл настоящую причину своей результативности.

«Как любил говорить наш одноклубник Брукс Лайк, если вы хотите денег, то вам нужно идти в банк. А если вы хотите голов, то надо двигаться к воротам, на пятачок. На самом деле, это всё из-за сестры моей жены. Она сейчас в Вашингтоне, и каждый раз, когда она здесь, я делаю хет-трик. Но в понедельник она уезжает. Думаю, что я поговорю кое с кем, чтобы она задержалась у нас подольше», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

«Овечкин выместит злость за Олимпиаду на всю НХЛ»

Не мог не высказаться по такому поводу известный канадский журналист Пьер ЛеБрюн, который связал снайперские достижения Овечкина с его обидой на всю Национальную хоккейную лигу из-за вопроса с Олимпиадой.

«Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ», — написал ЛеБрюн в своём «твиттере».
Что ж, если Александром действительно двигают чувства оскорблённого патриота, у которого отняли возможность защищать честь страны, то от него стоит ожидать минимум по хет-трику в каждом из следующих 80 матчей «регулярки».

«Это большое достижение Овечкина»

Не остался в стороне и главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, оценивший удачный старт лидера своей команды.

«Думаю, это большое достижение. Когда Овечкин на ходу, он получает шайбу, и его бросок невозможно отразить. Когда он так здорово двигается, ему нужно только пространство. Он начал игру с большого гола. Говорят, что он не забьет 50 голов за сезон. Так что он вполне может держать в уме — я забью 70, чтобы доказать неправоту», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что рекорд Овечкина по голам за сезон в НХЛ составляет 65 голов в сезоне-2007/08, и с нынешним графиком голов Александру не составит труда превзойти это достижение.

События дня НХЛ: Овечкин и Кузнецов затмили всех, Панарин проиграл «Чикаго»
Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.

«Овечкину достаточно даже части дюйма пространства»

В восторженных тонах об Овечкине говорили и в стане соперника «Кэпиталз» по этому матчу. Защитник «Монреаля» Карл Алзнер, летом перешедший в канадский клуб из «Вашингтона», снял с защиты «Канадиенс» все обвинения в пропущенных от Овечкина шайбах, заявив, что остановить Александра невозможно.

«Вы даёте ему дюйм пространства, и этого достаточно. Всего один дюйм. Даже часть дюйма. И всё. Порой ты даже хорошо играешь в защите, но ничего не получается против него сделать. Это и отличает хорошего игрока», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Овечкин идёт по графику 70 тысяч голов за сезон»

«Не силён в математике, но, по-моему, Овечкин идёт по графику, который позволяет забить 70 тысяч голов в этом сезоне», — восхищённо написал в своём «твиттере» журналист Yahoo Sports Грег Вышински.

«Темп Овечкина позволяет ему забросить 246 шайб», — уточнил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Овечкин Барри Тротц
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
12:21 «Магнитка» обыграла «Адмирал», ранее два сезона сухих поражений во Владивостоке
12:20 Галлахер: нельзя пропускать 3 шайбы за 3 минуты, жесткокий урок для «Монреаля»
11:37 Лавиолетт: у «Нэшвилла» было 15 реально хороших моментов в матче с «Пингвинз»
11:23 Салливан: «Питтсбург» озабочен тем, как играет
11:15 Кейн: кажется, в «Коламбусе» у Панарина всё в порядке
10:58 «Магнитке» впервые за три сезона удалось забить «Адмиралу» во Владивостоке
10:39 Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух
10:36 Макдона: «Рейнджерс» сумели перестроиться во втором периоде матча с «Торонто»
10:30 Сколько голов забьёт Александр Овечкин в следующем матче
10:20 Мюррей: 11 пропущенных шайб в двух матчах? Просто забываешь об этом
10:15 Бэбкок: во втором периоде «Торонто» занимался непонятно чем
10:05 За первые 30 матчей регулярного чемпионата в НХЛ забито 194 гола, в КХЛ — 130
09:49 Алзнер: даёте Овечкину дюйм пространства, и этого достаточно. Даже часть дюйма
09:32 Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»
09:19 Тротц: повторение рекорда столетней давности — большое достижение Овечкина
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи
09:05 «Вегас» — первый с 1967 года новичок НХЛ, стартовавший с двух побед
08:49 Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол
08:31 3 очка Копитара позволили «Лос-Анджелесу» переиграть «Сан-Хосе»
08:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Салавата» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:22 «Ванкувер» победил «Эдмонтон», Бурмистров заработал «-1» за 13 минут 20 секунд
08:12 2 очка Проворова позволили «Филадельфии» вырвать победу у «Анахайма»
08:06 Защитник Мэтисон продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет с зарплатой $ 4,875 млн
08:06 Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5
08:03 «Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка
08:00 «Чикаго» побил клубный рекорд, у «Торонто» впервые за 100 лет 15 голов на старте
07:35 Лебрюн: Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ
06:59 «Вегас» без Шипачёва одержал вторую победу в сезоне
06:49 «Торонто» — «Рейнджерс»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне и набрал «+4»
06:21 «Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с «-2»
06:11 Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Далласа»
06:07 Кузнецов: похмелья после прошлого сезона не было. Я ведь, вообще-то, не пью
06:01 «Детройт» и «Каролина» добились побед по буллитам
05:53 Овечкин: хотите денег – идите в банк. Хотите голов – идите к воротам
05:45 «Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб
05:32 Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности
05:10 «Флорида» победила «Тампу», Дадонов впервые отличился после возвращения в НХЛ
04:57 Четыре шайбы Овечкина и четыре передачи Кузнецова обеспечили разгром «Монреаля»
04:50 «Питтсбург» нанёс поражение «Нэшвиллу», Малкин забросил первую шайбу в сезоне
04:08 Галлант: Шипачёв не травмирован. Он в АХЛ, его нет в составе «Вегаса»
03:00 Овечкин оформил хет-трик в первом периоде игры с «Монреалем»
01:50 Слепышев вошёл в состав «Эдмонтона», вернувшись из фарм-клуба
00:14 Вратарь «Колорадо» Бернье совершил невероятный сейв в матче с «Нью-Джерси»
00:02 Стасенко: «Северстали» была нужна только победа после трёх поражений
00:02 Сергачёв: не боюсь делать ошибки — если бояться, их будет много
Все новости RSS
Партнерский контент