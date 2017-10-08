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Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/__dasha__one

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От минского «Динамо» до СКА

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
8 октября 2017, воскресенье. 18:00 Хоккей

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Много интересного произошло за последние семь дней. СКА побил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд, порадовав десятки тысяч фанатов Санкт-Петербурга, сменился главный тренер в «Локомотиве», а «Салават Юлаев» оказался на пороге кризиса. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь?
Таланты есть, но им не дают играть.

Владивосток

Хабаровск

Уфа

«Салават» проиграет четвёртый матч подряд. Прогнозы на игровой день КХЛ
Отставка Эркки Вестерлунда, судя по всему, не за горами.

Казань

Минск

Москва

Санкт-Петербург

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов
«Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

Подольск

Братислава

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
20:15 Дюпина: японки по сравнению с предыдущей Олимпиадой значительно прибавили
20:09 Валуйский: не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда
20:03 Дьяков: «Ладе» не хватает мастерства, чтобы стабильно забивать
20:00 Морозова: японки всегда цепляются за счёт, бегут, играть интересно
19:55 Сегин: повезло, что у меня такие партнёры, как Бенн и Радулов
19:45 Чистяков: японки являются реально серьёзным соперником
19:33 Сборная России (U16) победила латвийцев и во втором выставочном матче
19:28 Россиянки одолели японок в выставочном матче
19:10 Любимов: мне очень важно присутствие жены на трибуне
18:45 Скривенс в 10-й раз сыграл на ноль в «регулярках» КХЛ
18:30 Логинов: «Салават» выполнил установку тренера, сыграл надёжно
18:10 Ялонен: с «Автомобилистом» была равная и весёлая игра
18:06 Крикунов: молодые игры не испортили, но из-за Рассейкина пропустили два гола
18:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
17:50 П. Зубов: у «Сибири» совершенно не получилась игра с «Салаватом»
17:46 Вестерлунд: я очень доволен, как игроки «Салавата» играли под таким давлением
17:23 Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа
17:19 «Йокерит» победил «Автомобилист» и выиграл 11-й матч подряд, повторив рекорд
17:10 Форвард «Йокерита» Толванен забил в пятом матче подряд
16:41 «Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»
16:26 Филипп Ларсен отметился 50-й голевой передачей в КХЛ
16:08 В Череповце появилась вторая «хоккейная» остановка
15:45 Лундквист: первый период «Рейнджерс» в матче с «Торонто» — просто позорище
15:32 Болельщики «Чикаго» тепло поприветствовали Артемия Панарина
15:13 Занковец: «Слован» — команда боеспособная, задача — попадание в плей-офф
14:47 Бывальцев: «Лада» — конкурент «Амура» в борьбе за топ-8, хорошо, что выиграли
14:38 Дедунов: у «Амура» такая ситуация, что надо любого «кусать»
14:17 Мартемьянов: «Амур» забивал с пятака, больших претензий к команде нет
14:11 Аболс: форварды «Лады» забивают на всех полгола за матч
14:05 Пашнин: «Локомотив» уволил Кудашова после 5 поражений подряд, мог бы потерпеть
13:52 Гичибеков: «Адмирал» отдал все силы, но не реализовал свои моменты
13:46 И. Воробьёв: «Магнитка» добилась командной победы, выделять кого-то не хочется
13:42 Андриевский: игроки «Адмирала» отдали все силы, удаления предрешили исход матча
13:15 Максим Осипов вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с «Сибирью»
13:03 Сергей Мозякин забил свой 490-й гол в чемпионатах РФ и набрал 630-е очко в КХЛ
12:46 Фурх: «Авангард» показал отличный командный дух, я горд за парней
12:28 «Амур» выиграл третий матч из последних четырёх, дома одолев «Ладу»
12:21 «Магнитка» обыграла «Адмирал», проиграв до этого 2 раза во Владивостоке всухую
12:20 Галлахер: нельзя пропускать 3 шайбы за 3 минуты, жестокий урок для «Монреаля»
11:37 Лавиолетт: у «Нэшвилла» было 15 реально хороших моментов в матче с «Пингвинз»
11:23 Салливан: «Питтсбург» озабочен тем, как играет
11:15 Кейн: кажется, в «Коламбусе» у Панарина всё в порядке
10:58 «Магнитке» впервые за три сезона удалось забить «Адмиралу» во Владивостоке
10:39 Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух
10:36 Макдона: «Рейнджерс» сумели перестроиться во втором периоде матча с «Торонто»
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