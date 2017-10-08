Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От минского «Динамо» до СКА

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. Много интересного произошло за последние семь дней. СКА побил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд, порадовав десятки тысяч фанатов Санкт-Петербурга, сменился главный тренер в «Локомотиве», а «Салават Юлаев» оказался на пороге кризиса. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.

Владивосток

Хабаровск

Уфа

«Салават» проиграет четвёртый матч подряд. Прогнозы на игровой день КХЛ Отставка Эркки Вестерлунда, судя по всему, не за горами.

Казань

Минск

Москва

Санкт-Петербург

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

Подольск

Братислава