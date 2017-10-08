Итоги дня КХЛ: «Салават» прервал серию поражений, «Йокерит» повторил рекорд

В КХЛ забивают гораздо меньше, чем в НХЛ

Любопытная статистика получилась после первых 30 матчей регулярного чемпионата НХЛ. На старте сезона за океаном было заброшено 194 шайбы, в среднем по 6,5 гола за игру. Феноменальная результативность! Для сравнения, в КХЛ в нынешнем сезоне за первые 30 игр было заброшено 130 шайб, в среднем по 4,3 гола за матч. Безусловно, 30 встреч — далеко не показатель, и громкие выводы делать поспешно. Однако тенденция вовсе не должна радовать руководство КХЛ.

События дня НХЛ: Овечкин и Кузнецов затмили всех, Панарин проиграл «Чикаго» Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.

Большинство вновь принесло победу «Магнитке»

Во Владивостоке «Металлург» одержал четвёртую победу подряд, заметно подправив своё положение в турнирной таблице. Как и в Китае два дня назад, команда Ильи Воробьёва забивала исключительно в большинстве, причём сегодня при игре в «пять на три».

Сергей Мозякин забросил свою 490-ю шайбу в чемпионатах России, Томаш Филиппи счёт удвоил. «Адмирал» заметно уступал сопернику по количеству бросков и забил лишь в конце третьего периода. За четыре минуты до конца встречи Максим Казаков впечатал в борт Никиту Бобряшова и заработал 2+10. В меньшинстве хозяева выстояли, полетели в атаку, но на последней минуте Ник Шаус отправил шайбу в пустые ворота, похоронив шансы «моряков».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уверенная победа «Амура», 5+20 у Фролова

После домашнего поражения от «Трактора» хабаровская команда заработала три очка в матче с «Ладой». Подопечные Мартемьянова в этой встрече реализовали два большинства из четырёх. Между прочим, по игре в численном преимуществе «Амур» занимает четвёртое место в лиге с процентом реализации 25,7.

Неприятный момент случился в середине первого периода. Александр Фролов жёстко сыграл против Кирилла Дьякова и заработал дисциплинарный штраф до конца игры. У защитника «Лады» оказалась сильно рассечена бровь. Гости большинством воспользовались — отличился Игорь Схороходов. Однако в дальнейшем «Амур» не позволил сопернику подойти к воротам, а в конце встречи забросил ещё две шайбы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салават» ожил и всухую обыграл «Сибирь»

После трёх подряд поражений уфимцев заговорили о возможной отставке Вестерлунда. За шесть предыдущих встреч «Салават» забил всего восемь голов, но в матче с «Сибирью» команда статистику улучшила, заодно отложив разговоры о смене тренера.

С первых минут хозяева выглядели свежее и быстрее новосибирцев. Ближе к концу первого периода «Салават» повёл в счёте, реализовав большинство. Вторую шайбу в ворота Салака забросил Александр Логинов, тем самым отметив получение капитанской повязки от Денис Куляша, которого поместили в список отказов. Игроки «Сибири» же грешили удалениями и практически не угрожали воротам Скривенса. Вероятно, к концу выездной серии у команды Павла Зубова просто не осталось сил, да ещё и Александр Бергстрём не сыграл из-за болезни. «Сибирь» отправляется домой, а «Салават» — на выездную серию, в ходе которой встретиться с лидерами чемпионата.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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«Йокерит» не остановить

Главным открытием нового сезона смело можно назвать финскую команду. Выиграв в Екатеринбурге, «Йокерит» одержал 11-ю победу подряд, повторив клубный рекорд, установленный в сезоне-2004/05. Перед матчем скептики говорили, что новость об уходе Ялонена по окончании сезона из клуба, обязательно скажется на хоккеистах. Но ничего подобного!

«Йокерит» уверенно смотрелся в игре с «Автомобилистом». Блестяще сработало большинство гостей — все три шайбы финны забросили в численном преимуществе. Вновь отличился Эли Толванен, который забивает в пяти матчах подряд, несколько раз гостей спасал голкипер Райан Запольски. В третьем периоде екатеринбуржцы стали активно действовать в зоне соперника, но шайба Михал Чайковски (первая в сезоне) не спала команду Крикунова от поражения.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.