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Эли Толванен
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Салават» прервал серию поражений, «Йокерит» повторил рекорд

18-летний Эли Толванен забил в пятом матче подряд.
8 октября 2017, воскресенье. 19:30 Хоккей

В КХЛ забивают гораздо меньше, чем в НХЛ

Любопытная статистика получилась после первых 30 матчей регулярного чемпионата НХЛ. На старте сезона за океаном было заброшено 194 шайбы, в среднем по 6,5 гола за игру. Феноменальная результативность! Для сравнения, в КХЛ в нынешнем сезоне за первые 30 игр было заброшено 130 шайб, в среднем по 4,3 гола за матч. Безусловно, 30 встреч — далеко не показатель, и громкие выводы делать поспешно. Однако тенденция вовсе не должна радовать руководство КХЛ.

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Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.

Большинство вновь принесло победу «Магнитке»

Во Владивостоке «Металлург» одержал четвёртую победу подряд, заметно подправив своё положение в турнирной таблице. Как и в Китае два дня назад, команда Ильи Воробьёва забивала исключительно в большинстве, причём сегодня при игре в «пять на три».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 3 0:2, 0:0, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Мозякин (Коварж, Филиппи) – 12:22 (5x3), 0:2 – Филиппи (Коварж) – 13:30 (5x3), 1:2 – Махановский (Бутузов, Саюстов) – 52:15 (5x5), 1:3 – Шаус – 59:40 (en)

Сергей Мозякин забросил свою 490-ю шайбу в чемпионатах России, Томаш Филиппи счёт удвоил. «Адмирал» заметно уступал сопернику по количеству бросков и забил лишь в конце третьего периода. За четыре минуты до конца встречи Максим Казаков впечатал в борт Никиту Бобряшова и заработал 2+10. В меньшинстве хозяева выстояли, полетели в атаку, но на последней минуте Ник Шаус отправил шайбу в пустые ворота, похоронив шансы «моряков».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уверенная победа «Амура», 5+20 у Фролова

После домашнего поражения от «Трактора» хабаровская команда заработала три очка в матче с «Ладой». Подопечные Мартемьянова в этой встрече реализовали два большинства из четырёх. Между прочим, по игре в численном преимуществе «Амур» занимает четвёртое место в лиге с процентом реализации 25,7.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
4 : 1 1:1, 1:0, 2:0
Лада
Тольятти
1:0 – Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 06:13 (5x4), 1:1 – Скороходов (Воробьёв, Валуйский) – 16:55 (5x4), 2:1 – Ли (Бывальцев, Зогорна) – 27:33 (5x4), 3:1 – Дедунов – 48:18 (5x5), 4:1 – Бывальцев (Зогорна, Ли) – 56:01 (5x5)

Неприятный момент случился в середине первого периода. Александр Фролов жёстко сыграл против Кирилла Дьякова и заработал дисциплинарный штраф до конца игры. У защитника «Лады» оказалась сильно рассечена бровь. Гости большинством воспользовались — отличился Игорь Схороходов. Однако в дальнейшем «Амур» не позволил сопернику подойти к воротам, а в конце встречи забросил ещё две шайбы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салават» ожил и всухую обыграл «Сибирь»

После трёх подряд поражений уфимцев заговорили о возможной отставке Вестерлунда. За шесть предыдущих встреч «Салават» забил всего восемь голов, но в матче с «Сибирью» команда статистику улучшила, заодно отложив разговоры о смене тренера.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Лисин (Гареев, Арзамасцев) – 16:23 (5x4), 2:0 – Логинов (Умарк, Ларсен) – 19:51 (5x3), 3:0 – Лазарев (Макаров) – 27:08 (5x5)

С первых минут хозяева выглядели свежее и быстрее новосибирцев. Ближе к концу первого периода «Салават» повёл в счёте, реализовав большинство. Вторую шайбу в ворота Салака забросил Александр Логинов, тем самым отметив получение капитанской повязки от Денис Куляша, которого поместили в список отказов. Игроки «Сибири» же грешили удалениями и практически не угрожали воротам Скривенса. Вероятно, к концу выездной серии у команды Павла Зубова просто не осталось сил, да ещё и Александр Бергстрём не сыграл из-за болезни. «Сибирь» отправляется домой, а «Салават» — на выездную серию, в ходе которой встретиться с лидерами чемпионата.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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«Йокерит» не остановить

Главным открытием нового сезона смело можно назвать финскую команду. Выиграв в Екатеринбурге, «Йокерит» одержал 11-ю победу подряд, повторив клубный рекорд, установленный в сезоне-2004/05. Перед матчем скептики говорили, что новость об уходе Ялонена по окончании сезона из клуба, обязательно скажется на хоккеистах. Но ничего подобного!

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 3 0:0, 0:3, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Палола (О'Нилл) – 20:51 (5x4), 0:2 – Йенсен (Регин, Гилрой) – 32:34 (5x4), 0:3 – Толванен (Лепистё) – 33:22 (5x4), 1:3 – Чайковски – 45:14 (4x4)

«Йокерит» уверенно смотрелся в игре с «Автомобилистом». Блестяще сработало большинство гостей — все три шайбы финны забросили в численном преимуществе. Вновь отличился Эли Толванен, который забивает в пяти матчах подряд, несколько раз гостей спасал голкипер Райан Запольски. В третьем периоде екатеринбуржцы стали активно действовать в зоне соперника, но шайба Михал Чайковски (первая в сезоне) не спала команду Крикунова от поражения.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь?
Таланты есть, но им не дают играть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Амур ХК Йокерит ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Сибирь Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
20:15 Дюпина: японки по сравнению с предыдущей Олимпиадой значительно прибавили
20:09 Валуйский: не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда
20:03 Дьяков: «Ладе» не хватает мастерства, чтобы стабильно забивать
20:00 Морозова: японки всегда цепляются за счёт, бегут, играть интересно
19:55 Сегин: повезло, что у меня такие партнёры, как Бенн и Радулов
19:45 Чистяков: японки являются реально серьёзным соперником
19:33 Сборная России (U16) победила латвийцев и во втором выставочном матче
19:28 Россиянки одолели японок в выставочном матче
19:10 Любимов: мне очень важно присутствие жены на трибуне
18:45 Скривенс в 10-й раз сыграл на ноль в «регулярках» КХЛ
18:30 Логинов: «Салават» выполнил установку тренера, сыграл надёжно
18:10 Ялонен: с «Автомобилистом» была равная и весёлая игра
18:06 Крикунов: молодые игры не испортили, но из-за Рассейкина пропустили два гола
18:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
17:50 П. Зубов: у «Сибири» совершенно не получилась игра с «Салаватом»
17:46 Вестерлунд: я очень доволен, как игроки «Салавата» играли под таким давлением
17:23 Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа
17:19 «Йокерит» победил «Автомобилист» и выиграл 11-й матч подряд, повторив рекорд
17:10 Форвард «Йокерита» Толванен забил в пятом матче подряд
16:41 «Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»
16:26 Филипп Ларсен отметился 50-й голевой передачей в КХЛ
16:08 В Череповце появилась вторая «хоккейная» остановка
15:45 Лундквист: первый период «Рейнджерс» в матче с «Торонто» — просто позорище
15:32 Болельщики «Чикаго» тепло поприветствовали Артемия Панарина
15:13 Занковец: «Слован» — команда боеспособная, задача — попадание в плей-офф
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14:38 Дедунов: у «Амура» такая ситуация, что надо любого «кусать»
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14:11 Аболс: форварды «Лады» забивают на всех полгола за матч
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13:46 И. Воробьёв: «Магнитка» добилась командной победы, выделять кого-то не хочется
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13:15 Максим Осипов вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с «Сибирью»
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