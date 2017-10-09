Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Квартальнов и Игорь Есмантович
Текст: Владислав Уткин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Квартальнов выиграет у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

СКА одержит 20-ю победу подряд, а «Торпедо» не справится с «Ак Барсом».
9 октября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

ЦСКА – «Локомотив»

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Локомотив
Ярославль

Дмитрий Квартальнов возвращается в ЛДС ЦСКА в качестве главного тренера команды — соперника «армейцев» и встретится со своим бывшим помощником Игорем Никитиным. Лучшую интригу для этого матча сложно придумать. Под его руководством «железнодорожники» уже успели провести один матч, несколько дней назад они обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0. Сколько ещё будет длиться действие этой инъекции для ярославцев, сказать сложно, но видно, что Квартальнову удалось встряхнуть команду. К тому же у него было ещё несколько дней для того, чтобы более детально изучить своих подопечных.

С огнём в глазах и по рельсам. Что ждёт «Локомотив» при Квартальнове
Он заставит биться, но заведёт команду в тупик.

Что касается ЦСКА, то в субботу красно-синие выиграли у «Спартака» со счётом 3:1. Выиграли не без проблем, в третьем периоде спартаковцы отквитали одну шайбу и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. В последнее время натужные победы над середняками входят у «армейцев» в привычку – здесь можно вспомнить домашние игры со «Слованом» и рижским «Динамо». Что-то с этим Никитину надо делать, в таких матчах команда, претендующая на кубок Гагарина, должна спокойно разбираться со своим оппонентом. Интересно будет посмотреть, сыграет ли наконец Антон Бурдасов, который не принимал участия в пяти последних матчах ЦСКА. Сделаем ставку на «Локомотив», ярославцы после прихода Квартальнова находятся на подъёме. Но победа будет трудной.

Прогноз: победа «Локомотива» за пределами основного времени.

«Спартак» — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
СКА
Санкт-Петербург
Купить билеты

В это же время в Москве начнётся ещё одна игра. «Спартак», который бился, цеплялся, но всё-таки проиграл ЦСКА, примет на льду «Ледового дворца ВТБ» «армейский» коллектив из Санкт-Петербурга. Недавно в стан красно-белых из СКА перешёл молодой нападающий Александр Дергачёв, который, по словам главного тренера команды Вадима Епанчинцева, должен добавить ей агрессии в атаке. Но вряд ли даже с ним хозяева льда смогут противопоставить что-то серьёзное грозным гостям, которые сегодня могут одержать 20-ю победу подряд.

Многие ожидали, что СКА проиграет в первый раз в сезоне в Омске, Уфе или Ярославле. Но во всех трёх матчах подопечные Знарка выиграли, а в двух из них забросили соперникам по шесть шайб. Как бы нам не пришлось ждать конца этой серии до 23 октября, когда питерцы сразятся в гостях со своими московскими одноклубниками. В этой же игре слабо верится в то, что они потеряют хотя бы одно очко.

Прогноз: СКА победит в основное время.

«Торпедо» — «Ак Барс»

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Ак Барс
Казань

Торпедовцы вернулись с трудного выезда по маршруту Москва – Хельсинки — Братислава, в котором в трёх матчах смогли добыть только три очка. Но вернулись они на победной ноте, что хорошо для подопечных Петериса Скудры. И в первом матче дома они примут «Ак Барс», уверенно возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции. Из новостей из стана нижегородской команды стоит отметить расставание с Жигой Егличем, который не подошёл под требования главного тренера. В тот же день был подписан другой легионер – нападающий Райан Гарбутт, начинавший сезон в «Сочи». К тому же интересно будет понаблюдать за противостоянием вратаря «автозаводцев» Станислава Галимова с его бывшей командой. Недавно он сказал, что расстался с «Ак Барсом» без конфликтов и обид. В этой игре фаворитами выглядят гости, они и в целом по сезону смотрятся посильнее, так что отдадим им предпочтение.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

«Слован» — ХК «Сочи»

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Слован
Братислава
ХК Сочи
Сочи

Что уж говорить, премьера Эдуарда Занковца в качестве главного тренера братиславского клуба была подпорчена неожиданным поражением в овертайме от рижского «Динамо». Думается, что игроки «Слована» раздосадованы таким результатом и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками и новым наставником. Сочинцы же в последней игре оказались сильнее зубастого, но находящегося на спаде «Барыса». Благодаря этой победе они прервали серию из пяти поражений, и сейчас у команды с берегов Чёрного моря должен быть психологический подъём. Благодаря этому она и обыграет своего сегодняшнего соперника. Поставим на то, что гости победят «Слован» с разницей в одну шайбу, но игра не выйдет за пределы 60 минут.

Прогноз: «Сочи» победит в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК СКА ХК Слован ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
11:02 Дмитрий Ерыкалов начиная с 18:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»
10:58 И. Зубов: не думаю, что двери в НХЛ закрыты, всегда хочется туда вернуться
10:52 «Салават Юлаев» расторг контракт с Денисом Куляшом
10:49 Ландин: те, кто попадёт на ОИ, будут заменой игрокам НХЛ, но всё равно это честь
10:45 Итоги дня для россиян в АХЛ: Каменев забил первый гол и набрал 17 минут штрафа
10:30 Гудачек: вряд ли игроки «Северстали» получают намного больше, чем обычные люди
10:13 Пачьоретти: судьи правильно отменили голы «Монреаля» в матче с «Рейнджерс»
10:00 Выиграет ли Квартальнов у ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
09:42 Жюльен: «Монреаль» заходил в зону атаки, но каждый раз уходил с пустыми руками
09:28 Игрок «Тампы» Браун получает угрозы смерти за протест против жестокости полиции
08:59 Ягр устроил сюрприз своей группе фанатов «Путешествующие Ягры»
08:47 Коларж: в КХЛ СКА — суперфаворит, но на Олимпиаде будет другой хоккей
08:44 Виньо: когда «Рейнджерс» допустили ошибки, Лундквист сделал нужные сейвы
08:27 Премьер-министр Австралии поздравил Натана Уокера с дебютом в НХЛ
08:18 Лундквист вышел на 16-е место в истории НХЛ по количеству «сухарей»
04:46 «Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Лундквист оформил шат-аут, у Бучневича — 1 очко
00:00 Калюжный: пока рано говорить, что я стану генменеджером сборной Беларуси
8 октября 2017, воскресенье
23:40 Форвард «Эдмонтона» Слепышев может сыграть с «Виннипегом»
23:10 Черных: в «Джекетс» Панарина брали в 1-2-е звено, а Кейн больше потерял от ухода
22:56 Ривз: «хет-трик Ривза»? Ну, не знаю
22:30 «Коламбус» вернул Джоша Андерсона из АХЛ
22:05 Результаты игрового дня в ВХЛ
21:45 Кросби: думаю, что игроки «Питтсбурга» сделали правильные выводы
21:24 ЦСК ВВС заработал в матче с «Динамо» Спб 105 минут штрафа, 74 — в 3-м периоде
21:15 Генменеджер «Ак Барса»: думаю, найдём с Билялетдиновым общий язык
20:55 Логинов: сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию
20:45 Результаты игрового дня в МХЛ
20:15 Дюпина: японки по сравнению с предыдущей Олимпиадой значительно прибавили
20:09 Валуйский: не буду приводить отговорки про сложность дальневосточного выезда
20:03 Дьяков: «Ладе» не хватает мастерства, чтобы стабильно забивать
20:00 Морозова: японки всегда цепляются за счёт, бегут, играть интересно
19:55 Сегин: повезло, что у меня такие партнёры, как Бенн и Радулов
19:45 Чистяков: японки являются реально серьёзным соперником
19:33 Сборная России (U16) победила латвийцев во втором выставочном матче
19:28 Россиянки одолели японок в выставочном матче
19:10 Любимов: мне очень важно присутствие жены на трибуне
18:45 Скривенс в 10-й раз сыграл на ноль в «регулярках» КХЛ
18:30 Логинов: «Салават» выполнил установку тренера, сыграл надёжно
18:10 Ялонен: с «Автомобилистом» была равная и весёлая игра
18:06 Крикунов: молодые игры не испортили, но из-за Рассейкина пропустили два гола
18:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
17:50 П. Зубов: у «Сибири» совершенно не получилась игра с «Салаватом»
17:46 Вестерлунд: я очень доволен, как игроки «Салавата» играли под таким давлением
17:23 Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа
17:19 «Йокерит» победил «Автомобилист» и выиграл 11-й матч подряд, повторив рекорд
Все новости RSS
Партнерский контент