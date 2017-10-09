Квартальнов выиграет у ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

ЦСКА – «Локомотив»

Дмитрий Квартальнов возвращается в ЛДС ЦСКА в качестве главного тренера команды — соперника «армейцев» и встретится со своим бывшим помощником Игорем Никитиным. Лучшую интригу для этого матча сложно придумать. Под его руководством «железнодорожники» уже успели провести один матч, несколько дней назад они обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0. Сколько ещё будет длиться действие этой инъекции для ярославцев, сказать сложно, но видно, что Квартальнову удалось встряхнуть команду. К тому же у него было ещё несколько дней для того, чтобы более детально изучить своих подопечных.

С огнём в глазах и по рельсам. Что ждёт «Локомотив» при Квартальнове Он заставит биться, но заведёт команду в тупик.

Что касается ЦСКА, то в субботу красно-синие выиграли у «Спартака» со счётом 3:1. Выиграли не без проблем, в третьем периоде спартаковцы отквитали одну шайбу и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. В последнее время натужные победы над середняками входят у «армейцев» в привычку – здесь можно вспомнить домашние игры со «Слованом» и рижским «Динамо». Что-то с этим Никитину надо делать, в таких матчах команда, претендующая на кубок Гагарина, должна спокойно разбираться со своим оппонентом. Интересно будет посмотреть, сыграет ли наконец Антон Бурдасов, который не принимал участия в пяти последних матчах ЦСКА. Сделаем ставку на «Локомотив», ярославцы после прихода Квартальнова находятся на подъёме. Но победа будет трудной.

Прогноз: победа «Локомотива» за пределами основного времени.

«Спартак» — СКА

В это же время в Москве начнётся ещё одна игра. «Спартак», который бился, цеплялся, но всё-таки проиграл ЦСКА, примет на льду «Ледового дворца ВТБ» «армейский» коллектив из Санкт-Петербурга. Недавно в стан красно-белых из СКА перешёл молодой нападающий Александр Дергачёв, который, по словам главного тренера команды Вадима Епанчинцева, должен добавить ей агрессии в атаке. Но вряд ли даже с ним хозяева льда смогут противопоставить что-то серьёзное грозным гостям, которые сегодня могут одержать 20-ю победу подряд.

Многие ожидали, что СКА проиграет в первый раз в сезоне в Омске, Уфе или Ярославле. Но во всех трёх матчах подопечные Знарка выиграли, а в двух из них забросили соперникам по шесть шайб. Как бы нам не пришлось ждать конца этой серии до 23 октября, когда питерцы сразятся в гостях со своими московскими одноклубниками. В этой же игре слабо верится в то, что они потеряют хотя бы одно очко.

Прогноз: СКА победит в основное время.

«Торпедо» — «Ак Барс»

Торпедовцы вернулись с трудного выезда по маршруту Москва – Хельсинки — Братислава, в котором в трёх матчах смогли добыть только три очка. Но вернулись они на победной ноте, что хорошо для подопечных Петериса Скудры. И в первом матче дома они примут «Ак Барс», уверенно возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции. Из новостей из стана нижегородской команды стоит отметить расставание с Жигой Егличем, который не подошёл под требования главного тренера. В тот же день был подписан другой легионер – нападающий Райан Гарбутт, начинавший сезон в «Сочи». К тому же интересно будет понаблюдать за противостоянием вратаря «автозаводцев» Станислава Галимова с его бывшей командой. Недавно он сказал, что расстался с «Ак Барсом» без конфликтов и обид. В этой игре фаворитами выглядят гости, они и в целом по сезону смотрятся посильнее, так что отдадим им предпочтение.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

«Слован» — ХК «Сочи»

Что уж говорить, премьера Эдуарда Занковца в качестве главного тренера братиславского клуба была подпорчена неожиданным поражением в овертайме от рижского «Динамо». Думается, что игроки «Слована» раздосадованы таким результатом и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками и новым наставником. Сочинцы же в последней игре оказались сильнее зубастого, но находящегося на спаде «Барыса». Благодаря этой победе они прервали серию из пяти поражений, и сейчас у команды с берегов Чёрного моря должен быть психологический подъём. Благодаря этому она и обыграет своего сегодняшнего соперника. Поставим на то, что гости победят «Слован» с разницей в одну шайбу, но игра не выйдет за пределы 60 минут.

Прогноз: «Сочи» победит в основное время.