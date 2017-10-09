Гудачек: спою «рюмку водки», если «Северсталь» выйдет в плей-офф

Четыре года назад Юлиус Гудачек уже приезжал в Россию, заключив контракт с «Сибирью». Словацкий вратарь, известный на весь мир благодаря послематчевым шоу, сыграл за новосибирский клуб всего один официальный матч, после чего был отчислен. В Новосибирске так и не дождались Huda-show, зато в Череповце у героя YouTube дела складываются куда лучше. «Северсталь» отчаянно борется за плей-офф, балансируя на грани восьмёрки, а Гудачек является одним из лучших вратарей чемпионата и любимцем череповецкой публики. Весельчак Юлиус пришёл в редакцию «Чемпионата» и рассказал о своих шоу, жёлтом дыме, зарплате, штрафе Александру Гулявцеву и многом другом.

«Мне был необходим новый стимул – им стала «Северсталь»

— Как и почему вы приняли решение перебраться из чемпионата Швеции в КХЛ?

— На данный момент КХЛ – самая сильная лига в Европе. В Швеции всё хорошо, но мне необходима была новая мотивация, новый стимул, которого у меня не было в последний шведский сезон. «Эребру» — прекрасная команда, моя статистика была отличной, но у нас не было шанса стать победителями. Была необходима была новая мотивация, которая появилась с переходом в «Северсталь». Я решил перейти в КХЛ и считаю, что это лучший выбор для меня.



— Можно ли сказать, что КХЛ – более сильная лига по сравнению со шведской SHL?

— Это совсем другая лига, другой хоккей. Шведский чемпионат больше похож на канадскую или американскую лигу, а в России хоккей ближе к тому, который есть в Чехии, много очень техничных игроков. К тому же в КХЛ у многих команд есть средства, чтобы пригласить хороших легионеров из Швеции, Финляндии и других стран. Поэтому я считаю, что общий уровень в Континентальной лиге выше, чем в шведском чемпионате.



— Когда вы переходили из «Эребру» в КХЛ, у вас был действующий контракт со шведской командой. Местная пресса писала, что вы слишком дорогой игрок для этого клуба. Как вы отнеслись к такой характеристике со стороны журналистов?

— Да, Адам Мазур читал мне эту статью. Дело в том, что генеральный менеджер клуба Понтус Густафссон принёс в «Эребру» много денег. Возможно, клуб был чуть богаче, чем средний шведский уровень. Но затем Густафссон ушёл, успев перед этим сделать мне контрактное предложение на два года. Это были неплохие деньги, но, как я уже сказал, у меня не было мотивации, мне хотелось покинуть Швецию и начать играть в хоккей в другой стране. Новый генеральный менеджер, пришедший на место Густафссона, почему-то решил повернуть всё в таком свете, что я якобы именно из-за денег принял решение уйти. Но деньги тут не играли роли, а в Европе иногда бывает так, что генеральные менеджеры сами прерывают действие контракта.

КХЛ – это самая сильная лига в Европе. В Швеции всё хорошо, но мне необходима была новая мотивация, новый стимул, которого у меня не было в последний шведский сезон.

«Я знаю, что такое жёлтый дым, спонсором «Кошице» тоже была стальная компания»

— После Швеции у вас не было какого-то культурного шока, когда вы переехали в Россию?

— Нет. Я не скажу, что между странами такая большая разница, к тому же Россия сильно похожа на Словакию. Да, я знал, что в Череповце есть большой завод, но у хоккеистов здесь есть все условия для хорошей жизни и работы. Хороший лёд, хорошая раздевалка, приличное питание, есть интересные места, рестораны. К тому же хоккеист ведь не сидит на месте, неделю мы играем дома, неделю – на выезде.



— А сам Череповец вас чем-то удивил?

— Нет, не могу так сказать, потому что я собрал необходимую информацию и знал, куда я еду. Я был в курсе, что это не столь большой город, как Петербург, Москва или Казань, но и в Словакии подобных мест предостаточно.



— Дмитрий Кагарлицкий говорит, что он любит показывать иностранцам знаменитый жёлтый череповецкий дым, причём делает это за деньги. Вам он показывал?

— Нет, ещё не показывал. Но в Словакии я играл за клуб «Кошице», у которого, так же как и у «Северстали», главным спонсором является крупная стальная компания. Так что я представляю, что такое жёлтый дым.



— Вы бывали на череповецком комбинате?

— На самом производстве – нет, но перед сезоном у нас была встреча с сотрудниками, рабочими завода. Мы были в музее фабрики, я был очень приятно удивлён – там очень здорово и интересно.

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«Не думаю, что гонорары в «Северстали» намного больше того, что получают обычные люди»

— С негативом от обычных людей сталкивались? Череповец – город рабочих, а у хоккеистов очень большая зарплата.

— Нет, не приходилось. Конечно, я знаю, что экономическая ситуация в России не слишком хорошая, но таких вопросов и упрёков я не слышал. Мы достаточно удачно играем дома – исключением был разве что матч со СКА, но питерцам проигрывают все. Люди приходят на трибуны, поддерживают команду, болеют. Думаю, что с хоккеем в Череповце ситуация хорошая, и мы надеемся попасть в плей-офф.



— В межсезонье вы участвовали в любопытной клубной акции: наливали болельщикам лимонад, были в роли продавца. О чём вас спрашивали люди?

— Мы с Мазуром не говорим по-русски, поэтому общаться было не так просто. Но это было очень интересно. На таких мероприятиях молельщики могут увидеть игрока в совершенно непривычной роли, с другой стороны жизни. Кто-то продавал хот-доги, кто-то наливал лимонад, кто-то играл с детьми. Это помогает нам быть ближе.

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— Наверняка и про хоккей спрашивали.

— Конечно. Особенно мальчишкам было интересно, они обо всём интересовались. Сколько клюшек я меняю за сезон, сколько ловушек использую… Это здорово. После каждой игры ребята просят меня подарить им клюшку, но если я буду всё время так делать, это дорого обойдётся клубу (смеётся).



— Ваша семья живёт с вами в России?

— Да, мы всё время вместе. У меня маленькая дочка, которой нравится в Череповце, есть несколько очень интересных детских площадок. От Словакии далековато, поэтому бабушка с дедушкой не смогут часто приезжать. Может быть, лишь раз в год приедут навестить.



— Автомобилем в Череповце вы пользуетесь?

— Нет, у нас велосипеды, здесь нет проблем.

— Но ведь зима уже близко.

— Мы живём неподалёку от стадиона, буквально пять минут на велосипеде. Возможно, когда будут морозы, то придётся брать машину, но я не вижу трудностей с заказом такси.



— В КХЛ у хоккеистов не разглашают уровень зарплат. А в шведском чемпионате?

— Да, там зарплаты тоже не публикуют. Конечно, пресса всегда пытается что-то сказать на эту тему. В Швеции эти данные более открыты за счёт налоговых деклараций, которые есть в доступе. Любой может посмотреть, сколько налогов ты заплатил, и сделать вывод, какая у тебя зарплата.

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— Как считаете, зарплаты должны быть открытыми для болельщиков, как в НХЛ?

— Если кто-то из моих друзей спросит, сколько я зарабатываю, я всегда им скажу. Это не секрет. К этому стараются прийти в Словакии и Чехии, но генеральные менеджеры говорят, что люди не готовы к этому. Я думаю, что, если клуб спонсируется частной компанией, он должен показать зарплаты игроков. Но, если говорить о ситуации в целом, у меня нет конкретного мнения.



— Николай Прохоркин из СКА боялся называть свою зарплату, потому что в Санкт-Петербурге много мафии и она могла бы его убить.

— Да, здесь есть большая разница со Швецией. Не могу сказать, что Россия — опасная страна, потому что я пока не встречался ни с кем подозрительным ночью на улице, но моя жена часто меня спрашивает, опасно ли здесь. Не знаю, я пока не встречал здесь ничего подобного. Может, в Швеции, если ты назовёшь, сколько ты зарабатываешь, никто не пойдёт тебя убивать. В России, возможно, общество пока не готово к тому, чтобы зарплаты хоккеистов стали открытыми. Может быть, суммы, которые получают игроки СКА, реально огромные, но я не думаю, что гонорары, которые существуют в «Северстали» или том же «Спартаке», намного больше того, что получают обычные люди. Но мы зарабатываем наши деньги по молодости, скоро мы станем уже старыми для того, чтобы играть в хоккей.

Может, в Швеции, если ты назовёшь, сколько ты зарабатываешь, никто не пойдёт тебя убивать. В России, возможно, общество пока не готово к тому, чтобы зарплаты хоккеистов стали открытыми.

«В детстве я играл нападающим, а брат вратарём, но однажды мы поменялись…»

— Расскажите, пожалуйста, о своём детстве, о своих родителях.

— Я жил в обычной семье. Мой папа был тренером, а мама работала воспитательницей в детском саду. У меня есть два брата, и один из них играет в хоккей в Чехии. Может быть, он даже перейдёт в «Северсталь» в следующем году! Последние три года мы играли с ним вместе, и это было очень весело. Ты не чувствуешь себя одиноким, когда рядом твоя семья. Мама и папа приходили на игры. Папа работал тренером в небольшой команде «Списска Нова Вес», и мы с ним играли в футбол, теннис. Перепробовали все виды спорта. Конечно, нам было тяжело в школе, приходилось много учиться.



— Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов как-то сказал, что он всегда хотел стать голкипером, чтобы стать главным героем на льду. Вы чувствуете себя героем? Почему вы захотели стать вратарём?

— Нет, нет, нет. Была одна забавная история. В детстве я играл в поле, на позиции нападающего, а мой младший брат был вратарём. А затем мы взяли да поменялись! Не знаю почему. Мой папа тренировал ребят, которые были на два года старше меня. И однажды так случилось, что в его команде вратарь вышел из строя. И отец спросил меня, хочу ли я его заменить. Я ответил, что постараюсь. И затем я стал лучшим голкипером турнира, на котором играла наша команда. Когда она начала играть в лиге для ребят до 16 лет, я должен был решить, где я буду играть: в поле или в воротах. Я чувствовал, что мне было бы лучше играть в нападении. Но, как сказал Илья, мне хотелось играть все 60 минут, а не от смены к смене. Вот почему я решил стать вратарём.



— Кто был вашим кумиром из вратарей? Доминик Гашек? Или, если брать словацких вратарей, это были Ярослав Галак или Ян Лашак?

— Когда я был молодым, не смотрел НХЛ, потому что у нас не было каналов или Интернета, где её можно было бы посмотреть. В Чехословакии же лучшим был Владимир Дзурилла. Он был немолодым голкипером, и он сыграл немало хороших матчей против советской сборной. Владимир был первым вратарём, чью игру я для себя отметил. У меня была маленькая книжечка, куда я записывал игру разных голкиперов, и он там был на первой странице. Вообще, в Словакии было много хороших вратарей. Если ты был хорошим игроком и всю карьеру отыграл здесь, то, как правило, должен был играть в «Словане» или «Попраде». Когда мне было 14-15 лет, НХЛ начали показывать по телевизору, и я увидел игру таких вратарей, как Доминик Гашек и Патрик Руа. Они были моими любимыми голкиперами из НХЛ.



— Кто сейчас является лучшим вратарём, по вашему мнению?

— Думаю, что это Хенрик Лундквист и Кэри Прайс. Эти два парня — лучшие. Но приходят молодые ребята, и сейчас действительно сложно быть лучшим, потому что они наступают на пятки. Но Хенрик и Кэри год за годом играют стабильно.



— Что, на ваш взгляд, является наиболее важным в наше время для вратаря?

— Существует множество разных вещей, но я думаю, что очень важно быть в хорошей физической форме и быстро восстанавливаться после игр. За сезон проходит огромное количество матчей, и сейчас мы играем через день, к этому надо быть готовым. Ты можешь проиграть, и неважно, была это хорошая или плохая игра. Надо держать голову чистой.



— Тяжело ли вам сохранять голову чистой после хорошего матча?

— Нет, для меня это несложно, но, когда я был моложе, у меня были с этим проблемы. Я часто думал: “Ох, я здесь сделал ошибку”. Но я думаю, что умение абстрагироваться от всего плохого приходит с опытом. И от хорошего тоже, потому что ты не должен думать о себе, что ты лучший. На следующий день ты можешь пропустить пять шайб.

«На новогоднее шоу переоденусь сталеваром или Дедом Морозом»

— Можете вспомнить, где состоялось ваше первое шоу на льду?

— Первый раз я показал шоу в “Кошице”, где началась моя профессиональная карьера. Я был запасным вратарём, а в основе играл Мирослав Липолски. И он был шоуменом. Однажды, после победной игры он зашёл в раздевалку, а я в тот момент был ещё в амуниции. Мирослав подошёл ко мне и сказал: «Давай, дуй на лёд!». И я такой: «Что?». «Ты должен изобразить что-то новенькое», — говорит он. Я сказал: «Окей». Потом мы решили, что можно использовать костюмы, плюс если были спонсоры, мы устраивали так называемые тематические игры. Например, однажды я прокатился на мотоцикле, потому что спонсор был связан с этой отраслью. Для меня не так сложно было устраивать Huda-show, потому что в каждом матче что-то происходило. Сейчас стало тяжелее, потому что четыре игры дома, потому четыре на выезде. Очень надеюсь, что мы будем выигрывать все домашние встречи, но сложно каждый раз придумывать новые трюки.

Видео можно посмотреть на официальном Youtube-канале HockeyOrebro.

— Как вы придумываете свои шоу? Думаете ли об этом перед матчами?

— Как я уже говорил, я не сажусь и специально об этом думаю. Мои шоу — способ отблагодарить болельщиков, которые пришли на игру и поддерживают нас. Это уже потом мне стали предлагать надевать специальные костюмы, что-то к Рождеству и другим праздникам готовить. Всё само собой получилось.



— Что Александр Гулявцев говорит о ваших шоу? Поддерживает ли вас?

— На самом деле, я не то чтобы спрашивал у него его мнение, как, например, это было два дня назад в Братиславе. Я понимаю, что в России жизнь в спорте очень тяжела, проиграл два-три матча и всё, тебя уже нет. Он говорил мне: «Можешь делать шоу, никаких проблем, но ты должен концентрироваться на своей игре». После первой игры я хотел уйти, но зрители ждали, тем самым попросив меня остаться.

Первый раз я показал шоу в “Кошице”, где началась моя профессиональная карьера. Я был запасным вратарём, а в основе играл Мирослав Липолски. И он был шоуменом.

— В будущем вы сможете зарабатывать на ваших шоу. Как думаете?

— У меня были предложения от нескольких компаний в Швеции.

— Выступать на улицах?

— Нет-нет, в другом качестве (Улыбается). По окончании карьеры задумаюсь об этом.



— Два года назад в североамериканской прессе написали: «Юлиус Гудачек наш любимый вратарь в мире. Кто ещё мог вознаградить фанатов после матчей Макареной? Или изображать лягушку на льду со своими товарищами? Теперь пришло время на льду появиться в беговых лыжах». Рождество и Новый год не за горами. Есть ли у вас уже идеи для поздравления болельщиков?

— Да, нужно готовиться. Болельщики обожают Рождество и Новый год, особенно маленькие дети. Для них эти праздники особенные. Посмотрим, что в этом году устроим. В Череповце не так много всего, но есть большой завод. Может быть, я переоденусь сталеваром. Так же звучит по-русски, да?

— Как вариант, нарядиться Дедом Морозом.

— Да, тоже отличная идея!

— Смотрите на Youtube забавные видео, чтобы использовать какие-нибудь вещи в своих шоу?

— Сейчас у меня вообще нет времени, чтобы что-то смотреть. У меня маленькая дочка, так что всё свободное время посвящаю ей. Когда я был моложе, я смотрел мультсериал «Счастливые лесные друзья», где был такой лось по кличке «Дыдла». Очень смешной мультик!

— Какое ваше самое лучше шоу?

— Прикольно было на Рождество, когда я был Сантой. Ну и с юными вратарями было классное шоу. Мне сказали, что приведут нескольких. Думал, что будет два-три, а их оказалось 25.

Видео можно посмотреть на официальном Youtube-канале HockeyOrebro.

— Что будете делать, если «Северсталь» попадёт в плей-офф?

— Во время плей-офф я не устраиваю шоу, потому что матчи ответственные, здесь не до развлечений.



— Мы имели в виду до плей-офф, как только станет известно, что «Северсталь» будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина.

— Тогда, конечно, надо что-то будет устроить. Может, фейерверк? (Смеётся). Но нам нужно попасть в плей-офф. Мы знаем, какая сейчас ситуация в КХЛ. Лига хочет исключить несколько клубов. Команды, которые попадут в плей-офф, будут под защитой. Так что эта одна из главных причин, почему «Северстали» обязательно нужно попадать в плей-офф.

Меняться, чтобы выжить. Как рейтинг КХЛ пошёл клубам на пользу Но три клуба всё равно исключат.

— У нас появилась забавная идея. Давайте вы пообещаете, что если «Северсталь» попадёт в плей-офф, то вы споёте песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе»?

— (Смеётся). Да, слышал я эту песню. Я смогу это делать, но впереди ещё длинный чемпионат.



— Пили водку?

— Да, пробовал.



Посмотрев клип песни Григория Лепса, Юлиус попросил повторить по-русски, как звучит обещание, после чего сказал:



— Я спою «Рюмка водки на столе», если «Северсталь» сделает (попадёт — примеч. «Чемпионата») в плей-офф!

Видео можно посмотреть в твиттере.

Юлиус Гудачек в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«То, что Галак и Будай не поедут на Олимпиаду, даёт мне шанс»

— На чемпионате мира вместе с вами было два вратаря: Ян Лашак и Ярослав Янус, который покинул «Слован». Вы следите за словацкими вратарями, которые могут попасть на Олимпиаду? Были ли у вас контакты с национальной сборной?

— Ян Лашак завершил карьеру и стал тренером вратарей сборной Словакии. Последние три сезона он провёл в чешскому клубе «Били Тигржи», где получил травму колена, делал операцию, после чего и решил уйти. В сборной у нас сейчас новый главный тренер Крейг Рэмзи — канадский специалист. Он пригласил Мирослава Шатана на должность менеджера национальной команды.



Недавно я разговаривал с Шатаном. Мы вместе приняли решение, что я не поеду на Кубок Германии в ноябре из-за моего тяжёлого расписания в КХЛ, но в декабре будет турнир в Норвегии, и на него я отправлюсь, если буду здоров в это время.



— Поддерживаете отношения с Яном Лацо, Ярославом Янусом?

— Мы всегда в контакте друг с другом, не только с Лацо и Янусом. Со всеми вратарями, которые выступают за Словакию. Смотрим результаты, изучаем, как кто сыграл. Если кто-то пропускает 10 шайб, то посмеёмся над ним и скажем: «Хорошая работа, парень».



— Готовы к серьёзной конкуренции?

— Все словацкие вратари, с которыми я поддерживаю контакт, лучшие либо у себя в команде, либо одни из лучших в лиге. Так что это будет очень тяжёлая конкуренция для меня. Но в то же время, раз Галак и Будай не приедут из НХЛ на Олимпиаду, то для ребят вроде меня это отличный шанс туда попасть.

— Как вы относитесь к решению НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2018 года?

— Я не думаю, что это была хорошая идея не отпускать игроков из НХЛ на Олимпиаду. Я помню, какой великолепный хоккей показывали вратари в Сочи. Считаю, что НХЛ стоило сделать паузу в чемпионате на три недели, но это всё бизнес. Считаю, что русские — главные фавориты на грядущих соревнованиях. Они вернули много игроков из НХЛ, им достаточно взять в полном составе СКА, несколько московских «армейцев», Маркова из «Ак Барса», и они готовы ехать. У нас вообще будет тяжёлая группа. Не только русские, но и американцы, словенцы, которые тоже имеют много хороших спортсменов в КХЛ. Конечно будут те, кто скажет, что раз лучших игроков на Играх не было, то и золотые медали на Олимпиаде будут ненастоящие. Моё мнение, что достойных хоккеистов всё равно будет много. Возможно, что этот турнир станет интереснее смотреть, так как будет больше уклон в сторону атаки.

Юлиус Гудачек в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Самые опасные игроки в КХЛ – Дацюк и Гусев»

— Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев заявил, что, если к ноябрю команды не будет в зоне плей-офф, он её покинет. Слышали об этом?

— Я не в курсе. Знаю, что две команды с Востока и одна с Запада покинут КХЛ со следующего года. Думаю, что клубы вроде Риги, Минска или «Слована» будут от этого защищены, «Спартак» тоже сомневаюсь, что уберут. В остальном же команды, которые попадут в плей-офф, будут с наибольшей вероятностью защищены от неприятностей. Это наш единственный шанс и надо за него цепляться. Могу сказать, что в «Северстали» как в организации всё устроено отлично, зарплату платят вовремя.



— Много ли матерных русских слов вы знаете?

— Почти все (смеётся). Но по опыту скажу, что это норма. В любом языке сначала узнаёшь все ругательства, а затем принимаешься учить обыкновенную речь. После чемпионата мира в Словакии мы с женой начали учить русский язык, и я могу прочитать что-то или написать. Словацкий и русский похожи, но всё же есть различия. Самые серьёзные, как правило, в глаголах. Надеюсь, что ещё пара месяцев и я уже смогу говорить по-русски. Помогает и то, что в раздевалке не все ребята говорят по-английски. Поэтому поневоле приходится понимать русский, это помогает в обучении. В «Северстали» всего пара человек внутри команды говорит по-английски. Это те, кто играл в Америке или юниорских лигах Канады.



— Кто из хоккеистов КХЛ наиболее опасен для вратарей?

— Самые опасные для вратарей это, конечно, игроки СКА — Дацюк и Гусев. Про Дацюка как вратарь могу сказать, что почти невозможно вытащить бросок, если он хорошо подготовлен. Гусев же недавно забил аж четыре шайбы. Поэтому, даже когда эти ребята в углах, всё равно надо быть настороже. Они могут забить тебе с любой позицию на льду.



— В матче с ЦСКА в воротах череповчан появился молодой Артамкин, а вы отдыхали…

— Конечно, я бы хотел сыграть с ЦСКА, но у нас тяжёлое выездное расписание и тренер решил дать мне отдохнуть перед следующей игрой. Думаю, это было мудрое решение.



Могли выиграть и взять и три очка, Артамкин очень хорошо проявил себя. В Братиславе тоже должны были побеждать, но из-за глупых ошибок проиграли. Для попадания в плей-офф нам важно каждое очко, поэтому надо серьёзнее работать на результат от матча к матчу.

Юлиус Гудачек в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Квартальнов – отличный тренер, но недостаточно разговаривает с игроками»

— В КХЛ Александру Гулявцеву выписали штраф за обсуждение работы арбитров. В прессе появилась информация, что его платили хоккеисты. Это так?

— Мы действительно всей командой оплатили штраф Гулявцева, так как мы один коллектив. Мы считаем, что он говорил правильные слова, несмотря на то, что был на эмоциях. Не хочу критиковать судей, но, когда я играл в Швеции, с этим было проще. Можно было высказаться после игры, не подвергаясь подобным штрафам. Например, мою игру может кто угодно критиковать, никто этого не запрещает.



— Что произошло в «Сибири»? Там вы сыграли один матч, после чего покинули клуб.

— С «Сибирью» несколько лет назад вышло так, что я приехал, как и сейчас, в олимпийский сезон в КХЛ. Решил, что это поможет мне попасть в сборную перед Сочи, но сыграл лишь одну игру с новокузнецким «Металлургом». Обычная встреча, мы проиграли, ничего особенного. Никакого разгрома, провала. В «Сибири» было всё нормально. Не могу сказать что-то плохое про команду, мы на предсезонке тогда проиграли СКА со счётом 0:6, но потом выиграли остальные игры. Далее первая же встреча и со мной расторгают контракт. Было странно, потому что никто не сказал мне, что я плохо играю или что-то в этом роде. Просто в клубе решили разорвать контракт и всё.

Гудачек: мои шоу идут от сердца Вратарь "Сибири” Юлиус Гудачек рассказал о своих шоу, зрелищном стиле и мечте сыграть на Олимпиаде.

— Тогда в «Сибири» работал Дмитрий Квартальнов…

— Отличный тренер. Он имеет своё видение игры, но, на мой взгляд, недостаточно разговаривает с игроками и не даёт им шанса получить обратную связь от него, чтобы узнать свои персональные ошибки. К тому же была тяжёлая ситуация для меня, так как уже начались европейские чемпионаты и вратарские позиции везде были заняты. Мы с агентом пытались трудоустроиться, но нам везде отвечали, что мест нет. Пришлось несколько месяцев сидеть без работы.

Юлиус Гудачек в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В Чехии лучшее пиво, но пить его во время чемпионата мне некогда»

— Каково ваше физическое состояние?

— В октябре у нас 13 матчей. Чувствую я себя сейчас хорошо, но в плане физических кондиций такие нагрузки даются нелегко. Расстояния в России большие, приходится путешествовать ночами, это очень сложно. Дома стараюсь побольше спать и отдыхать, кушать здоровую пищу с витаминами и побольше фруктов.

— Болеет ли вся Словакия за «Слован» или этот клуб поддерживают только в Братиславе?

— «Слован» не любят нигде в Словакии кроме Братиславы, так как считают «орлов» самой богатой командой страны. Плюс эта команда из столицы. В Словакии всегда было противостояние между «Слованом» и «Кошице», как между СКА и ЦСКА в КХЛ сейчас. Когда братиславцы выступали в словацкой Экстралиге, трибуны в гостях были заполнены, все болели против столичной команды. Золотой середины нет: словаки «Слован» либо любят, либо ненавидят, но равнодушных к этой команде вы не увидите. У меня у самого из «Слована» были предложения, но я отказал, так как выступал раньше за «Кошице».



— Где варят лучшее пиво, если выбирать между Чехией, Германией и Словакией?

— В Чехии. Игрокам во время чемпионата пить его особо некогда (смеётся). Особенно нам в «Северстали», так как мы сейчас играем через день. Можно иногда пригубить после обеда, когда расписание позволяет. Знаю, что многие так делают, но мне, например, это сложно, так как я играю почти все матчи за команду. Ни чешское, ни русское пиво я сейчас пить не могу.