Сестрички VS Ангелы. Кто круче?

Не секрет, что на хоккей ходят не только чтобы посмотреть на голы и красивые комбинации. В перерывах болельщиков, как правило, развлекают очаровательные группы поддержки. Улыбчивые и обаятельные девушки радуют зрителей зажигательными танцами. В прошлом сезоне самой яркой группой поддержки КХЛ стала «SKA sisters». Серьёзную конкуренцию им составили девушки из группы поддержки «Спартака». Накануне очного противостояния этих команд мы решили рассказать о тех, кто создаёт праздник на хоккее в Санкт-Петербурге и в Москве.

Выбери самую яркую группу поддержки КХЛ. Финал Красно-белые ангелы, «армейские» сестрички, омские вишенки и новосибирские куколки – выбери лучшую группу поддержки КХЛ.

СКА

В 2011 году хоккейный клуб СКА начал активно работать над развитием бренда группы поддержки «SKA sisters». С тех пор домашние матчи «армейцев» всегда украшают очаровательные девушки.

В новом сезоне «SKA sisters» сменили костюмы. Теперь девушки выступают в платьях с «армейским» принтом — всё выдержано в стиле СКА. В группе поддержки числится 27 человек, включая четырёх фигуристок. Выступают же на матчах далеко не все — за место в составе конкуренция такая же серьёзная, как и в команде у Олега Знарка.

По ходу всего сезона девушки находятся в отменной форме, поэтому фото в купальниках вполне могут себе позволить. А как же не захватить на пляж кепку любимой команды?

«SKA sisters»: истории и секреты самой яркой группы поддержки КХЛ СКА выиграл в голосовании за самую яркую группу поддержки КХЛ. Корреспондент «Чемпионата» разузнала, чем живут «армейские» сестрички.

«Спартак»

Группа поддержки «Spartak Angels» была создана в 2015 году, перед стартом восьмого сезона КХЛ. С тех пор домашние матчи красно-белых украшают танцы прекрасных девушек.

В новом сезоне девушки из группы поддержки «Спартака» так же, как и конкурентки из Петербурга, сменили костюмы. Но платья «Spartak Angels» по-прежнему выдержаны в красно-белых тонах.

Спартаковские «Ангелы» в отличной форме. Недавно девушки провели тренировку под руководством двукратной чемпионки мира по бодифитнесу, а по совместительству ведущей на домашних играх «Спартака» Юлией Ушаковой. Урок ОФП получился на славу!

Признайтесь, что вы уже побежали в магазин за спартаковской атрибутикой.

А теперь предлагаем вам выбрать, какая же группа поддержки круче — СКА или «Спартака».

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