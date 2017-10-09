Свой среди чужих. Как топ-тренеры КХЛ играли против бывших команд

9 октября состоится матч между ЦСКА и «Локомотивом». Принципиальность и особенность игры в том, что Дмитрий Квартальнов проведёт первый матч против своей бывшей команды, с которой добился пока лучшего результата в КХЛ – финал Кубка Гагарина и финал конференции за три года. В похожих ситуациях были и другие именитые наставники.

Квартальнов: не буду лукавить и говорить, что матчи с ЦСКА станут рядовыми А ещё новый главный тренер «Локомотива» хочет, чтобы его команда демонстрировала красивый хоккей.

Сезон-2010/11. Кари Хейккиля («Локомотив» — «Металлург» Мг)

10 лет назад ныне работающего на родине в Финляндии наставника можно было считать топ-тренером. С ярославским «Локомотивом» Кари Хейккиля дошёл до финала последнего сезона в истории Суперлиги, где «железнодорожники» в пяти матчах уступили «Салавату Юлаеву». Он же был одним из двух первых тренеров-финалистов дебютного сезона КХЛ, но снова потерпел неудачу – на пути к кубку Гагарина ярославцы не смогли одолеть «Ак Барс». В следующем сезоне терпение руководства команды закончилось после поражения от ХК МВД со счётом 0:3, и Хейккиля был отправлен в отставку.

Кари Хейккиля Фото : Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Свои неудачи наставник объяснил тем, что в межсезонье конкуренты серьёзно усилились, в то время как «Локомотив» этого не делал. Тренера пригласили в магнитогорский «Металлург» и уже в октябре финну предстояла первая встреча против бывшей команды в Ярославле. Новые подопечные сумели порадовать тренера, одержав победу в серии буллитов со счётом 5:4.

Сезон-2013/14. Милош Ржига (СКА – «Авангард»)

Ещё не забыты воспоминания о яркой и атакующей игре «Спартака» девять лет назад, когда при ограниченном подборе игроков Ржиге удалось сколотить отличную команду. Наверняка хорошо помнят Милоша в Мытищах – именно он принял «Атлант» по ходу сезона и дошёл с ним до финала Кубка Гагарина. Дальше последовало логичное предложение возглавить СКА, у которого уже тогда было много денег, но кубковые амбиции разбивались почти сразу же, и финал конференции оставался недосягаемой целью. С Милошем питерцам удалось достигнуть лучшего на тот момент результата – того самого финала конференции, но дальше пройти не получилось.

В ноябре 2012-го случилось непредвиденное. После победы над «Витязем» СКА возглавил турнирную таблицу всей лиги, а Ржига был отправлен в отставку. Александр Медведев мотивировал увольнение тем, что существует риск последних четырёх сезонов, когда команда хорошо выглядит в «регулярке», но вылетает на ранних стадиях плей-офф. Ржига отправился домой, чтобы дождаться предложения от «Авангарда» и в сентябре сменить в Омске Петри Матикайнена. Ждать мести пришлось долго. Только в феврале Ржига вернулся в Санкт-Петербург. За 14 секунд до окончания основного времени Патрик Торесен сравнял счёт – 4:4, и всё же «Авангард» оказался сильнее. В овертайме победу омичам принёс тогда ещё игрок «Авангарда» Сергей Широков. «Мы смотрели их игры на диске и настраивались как на СКА, ничего особенного», — так тренер прокомментировал игру. Продолжение сезона не было столь же радостным, так как в плей-офф Омск не попал и Ржигу уволили.

Милош Ржига Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Первый и пока единственный кубок Гагарина уфимцы завоевали под руководством Быкова и Захаркина в 2011 году, к лету оба тренера остались без работы не только в сборной России, но и в клубе – результат был достигнут, однако у руководства клуба нашлись причины, чтобы избавиться от Быкова и Захаркина. Тренерский тандем пропал из поля зрения на несколько лет – если не считать сообщений о работе со сборной Польши.

В 2014-м тандем возглавил СКА, а уже в октябре команде предстояла встреча с «Салаватом». «Армейцы» с Невы подошли к этому матчу хорошо подготовленными – соперник был разгромлен со счётом 7:2. Всегда интеллигентный и выдержанный Вячеслав Быков никак не прокомментировал принципиальность матча для него.

Вячеслав Быков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

К моменту начала работы в СКА Андрей Назаров подходил если не в качестве топ-тренера, то крепкого середняка, поэтому его вояж в Северную столицу выглядел закономерным продолжением карьеры. Уже само назначение Назарова вызвало ажиотаж, а потом вспыхнула история с избиением врача команды Егора Козлова. Уже в самом начале сезона у тренера начались конфликты с игроками, которые после Быкова и Захаркина не были готовы работать с применением методов Назарова. Коскинен не тащил и обосновался на лавке, Шипачёв не был результативен, а поражения случались неприлично часто. Ждать в Санкт-Петербурге не стали, и уже 16 октября Назаров был уволен.

Уже через четыре дня он снова вернулся в «Барыс», которому 28 октября предстоял матч на своей площадке против СКА. Это была четвёртая игра Назарова после возвращения в Астану. Первые две «Барыс» проиграл, затем одолел «Спартак» в овертайме, но самый принципиальный матч того сезона для себя Назаров выиграл – 4:2.

Андрей Назаров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Назаров: хоккей – это шоу, а игроки и тренеры – обычные клоуны Работа в КХЛ, премия для Рыспаева, война в Донецке, карьера в НХЛ и отказ от американского паспорта – в интервью с Андреем Назаровым.

Сезон-2016/17. Олег Знарок («Динамо» М – СКА)

На тот момент двукратный обладатель кубка Гагарина из московского «Динамо» уходил с благородной целью. В конце марта 2014-го Знарок заявил, что хочет сосредоточиться на работе со сборной страны, отметив, что он не враг своему здоровью. При этом тогдашний генеральный директор клуба Андрей Сафронов был уверен, что тренер не оставит команду, а когда не сможет присутствовать на тренировках лично, команду можно будет оставить на его помощника Харийса Витолиньша. Латвиец действительно возглавил «Динамо», проработав до конца декабря, в то время как в СКА полным ходом шла подготовка к тому, чтобы Знарок оказался там. В январе 2016-го тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга пополнил верный соратник Знарка Владимир Федосов, став помощником Сергея Зубова. Летом же к нему присоединились Витолиньш и сам Знарок.

Олег Знарок Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Первую встречу против своей бывшей команды Знарок провёл уже 9 ноября, одержав сложную гостевую победу со счётом 3:2. В этом же году турнирная сетка свела СКА и «Динамо» во втором раунде плей-офф. «Армейцы» уверенно прошли динамовцев в пяти матчах, а главный тренер признался, что ему до сих пор тяжело играть против московской команды, в которой у него осталось много друзей.

Сезон-2017/18. Майк Кинэн («Металлург» Мг – «Куньлунь»)

После увольнения Железного Майка из «Магнитки» кто-то мог подумать, что Кинэн решил отойти от дел, однако эти люди просто плохо знают канадца. Тренер всплыл в амбициозном китайском «Куньлуне». Сперва Майк вошёл в состав координационного совета, а затем стал главным тренером. В команде поменялась комплектация, появился акцент в сторону канадцев. Новый «Куньлунь» стал ещё сильнее, пусть и китайского в нём оставалось мало.

Волей календаря игра против «Магнитки» состоялась уже в октябре. Особенности этой ситуации придавало то, что Кинэн играл против Ильи Воробьёва – наставник против ученика, ведь ни для кого не было секретом, что рано или поздно именно сын Петра Ильича Воробьёва станет главным тренером в Магнитогорске. Матч в Шанхае также получился упорным, а победу в серии послематчевых бросков одержала «Магнитка».



Сегодня же состоится не менее захватывающее противостояние. Дмитрий Квартальнов встретится с ЦСКА.