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Вадим Шипачёв
Текст: «Чемпионат»
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова

Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.
9 октября 2017, понедельник. 17:00 Хоккей

Инсайды — любимая тема большинства болельщиков. Всем хочется проникнуть за кулисы хоккейной жизни. Наши ведущие обозреватели Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев запускают новую совместную рубрику, в которой будут делиться слухами и эксклюзивными подробностями из стана клубов.

Шипачёва ждут в России

30-летний центральный нападающий Вадим Шипачёв, выступавший за СКА и ставший звездой КХЛ, решил попробовать свои силы за океаном. Однако в «Вегасе» у него сразу начались проблемы. Хоккеист, известный своим непростым характером, был отправлен и АХЛ. По нашей информации, представители игрока уже рассматривают возможность возвращения Шипачёва в Россию. Разумеется, что Вадим продолжит пробиваться в состав новичка НХЛ и будет доказывать свою состоятельность. Но если ситуация не изменится, то Олимпиада послужит дополнительным фактором для возвращения форварда на родину.

Почему «Вегас» отправил Шипачёва в АХЛ? Это не то, что вы подумали
Он вернётся в «Вегас», не сыграв ни одного матча за фарм-клуб.

Бурдасов может попасть в список отказов

26-летний нападающий ЦСКА Антон Бурдасов перестал попадать в состав «армейского» клуба. Дело в том, что главного тренера Игоря Никитина не устраивает форма и подготовка игрока. В этой связи Антон тренируется по два раза в день и ждёт шанса, чтобы проявить себя. Есть вероятность, что в скором времени Бурдасова могут провести через список отказов. Правда, зарплата у хоккеиста настолько высокая, что вряд ли его кто-то заберёт к себе. Разве что другой «армейский» клуб, но этого ЦСКА вряд ли допустит. Да и в СКА Бурдасов уже играл.

«Спартак» отказывается от ветерана

37-летний Максим Потапов в последнее время только лечится. Он давно перестал соответствовать уровню КХЛ. Долгое время в «Спартаке» ждали и давали Потапову очередной шанс, однако хоккеист продолжает регулярно травмироваться. Смысла держать такого игрока в составе нет. Именно поэтому контракт с Потаповым решено расторгнуть. В последнее время ростер красно-белых пополняется молодыми хоккеистами, от которых гораздо больше пользы. С теми, кто испытывает хронические проблемы со здоровьем или устал от хоккея, генеральный менеджер Алексей Жамнов прощается.

Чистов и Толпеко близки к завершению карьеры

34-летний Станислав Чистов и 32-летний Денис Толпеко могут завершить карьеры, официально об этом не объявляя. Пойти по пути Алексея Кайгородова, который в один момент понял, что пора вешать коньки на гвоздь. Конечно, у обоих есть возможность поиграть в Высшей лиге, однако ни Чистова, ни Толпеко подобные варианты не устраивают. Оба очевидно устали от хоккея. Не стоит забывать и о том, что со следующего сезона число участников КХЛ уменьшится – три команды будут исключены из лиги. Конкуренция среди хоккеистов возрастёт ещё сильнее, поэтому найти работу Чистову и Толпеко будет практически невозможно.

Жертвы рейтинга. Кто из игроков может не найти работу в КХЛ следующим летом
Возможно, этот сезон в КХЛ станет для них последним.

Вестерлунда могли уволить в случае поражения от «Сибири»

«Салават Юлаев» после трёх поражений подряд уверенно разобрался с «Сибирью» — 3:0. Чем же примечателен этот матч? По нашей информации, эта победа спасла Эркку Вестерлунда от увольнения. Якобы возможные последствия от неудовлетворительно результата даже назвали игрокам. Финский специалист своё место сохранил, но точка в этой истории ещё не поставлена. Если в ближайших трёх-четырёх играх «Салават Юлаев» не поправит своё положение, уфимцев ждут кадровые перестановки. Помещение Дениса Куляша в список отказов и последующее расторжение контракта с ним – лишь первая ласточка.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать?
Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.

Квартальнов мог сменить Кудашова ещё весной

Не стоит удивляться тому, что «Локомотив» при смене главного тренера обратил внимание именно на Дмитрия Квартальнова. Этот специалист был в шорт-листе Юрия Яковлева ещё весной, когда была вероятность ухода из клуба Алексея Кудашова. Планировалось, что наставник «железнодорожников» возглавит московское «Динамо», с которым он выигрывал Кубок Гагарина в качестве игрока, а его место займёт экс-тренер ЦСКА. Однако сложная ситуация в «Динамо» и успешное выступление ярославцев в плей-офф привели к тому, что Кудашов остался на своём месте. Рокировка произошла, но только через полгода.

Квартальнов был в шорт-листе Юрия Яковлева ещё весной, когда была вероятность ухода из клуба Алексея Кудашова.

Полашек не хотел меняться, «Сочи» взял его вместо североамериканца

Стали известны подробности перехода защитника «Сибири» Адама Полашека в «Сочи». За несколько дней до этого перехода в обратном направлении отправился Симон Энеруд. Почему было просто не обменять чеха на шведа? На то имелись сразу две причины. Прежде всего сочинцы вели североамериканского защитника, но переговоры с ним не увенчались успехом. Полашек был запасным вариантом. Во-вторых, от обмена отказалась сторона игрока, договорившись с «Сибирью» о расторжении контракта с выходом на рынок свободных агентов.

«Авангарду» нужны дополнительные деньги на легионера

Не утихают разговоры о том, кто станет новым легионером «Авангарда» после травмы Юхана Сундстрёма. Вариант со Стефаном Да Костой сорвался из-за опасений омского клуба в излишней травматичности француза. С новым кандидатом уже достигнута предварительная договорённость. По нашей информации, это всё-таки не центр, а крайний нападающий. Но для того чтобы подписать с ним контракт, «Авангарду» нужно получить добро от своего спонсора — «Газпрома». Владимир Шалаев не вписывается в бюджет и просит дополнительные средства на усиление состава.

Андриевский покинет Владивосток

Тренер Александр Андриевский покинет команду и больше не будет работать с «Адмиралом». В ближайшее время о его отставке будет объявлено официально. Дальневосточный клуб занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 19 матчах. Такое положение дел не устраивает руководство. Специалист уже покинул Владивосток.

Хрипунов продолжит карьеру в «Автомобилисте»

22-летний нападающий Степан Хрипунов, ставший частью сделки по обмену прав на Владимира Бобылёва из «Спартака» в «Салават Юлаев», продолжит карьеру в «Автомобилисте». Спартаковцы обменяют форварда в клуб из Екатеринбурга на денежную компенсацию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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