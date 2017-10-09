ЦСКА не пожалел Квартальнова. Как “армейцы” обыграли “Локомотив”

Как сыграет Квартальнов против своего бывшего клуба, которому он отдал три года — вот в чём состояла главная интрига этой встречи. Судить по одной игре с “Динамо” о том, каким точно будет его “Локомотив”, конечно, сложно, но, зная Дмитрия Вячеславовича как специалиста, можно предположить, что команда, возможно, потеряет в красоте игры. Зато в желании бороться от начала до конца ей теперь точно не откажешь. Стоит отметить, что по другую сторону баррикад против своих бывших работодателей из Ярославля выступал нынешний тренер защитников москвичей Дмитрий Юшкевич.

Шестой матч подряд в составе ЦСКА пропустил Антон Бурдасов. У форварда нет травмы, поэтому о причинах его отсутствия можно только догадываться. Но и без него “армейская” дружина, как показала игра, выглядит мощно и уверенно.

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Большинство помогло ЦСКА выйти вперёд

Уже в самом начале встречи шайба побывала в воротах Судницына. Правда, засчитана она не была, так как до этого прозвучал свисток арбитра, возвестивший об удалении Шумакова за атаку в область головы и шеи. Ярославцы не смогли извлечь из этого удаления выгоду, зато хозяева свой момент не упустили. Блажиевский вывел их вперёд. Молодой защитник откликнулся на передачу Кузьменко и хорошо приложился по шайбе из круга вбрасывания.

В целом по периоду красно-синие играли с преимуществом, не давая сопернику не то чтобы разгуляться в своей зоне, а даже зайти в неё. По-настоящему интересные и опасные атаки у “Локомотива” получались только тогда, когда команда играла в большинстве. Несколько хороших бросков нанёс Кронвалль, но, по большей части, наступательные операции “железнодорожников” этим и ограничивались. Дальнебойная артиллерия у них не работала.

“Локомотив” не может — Ожиганов поможет. Ближе к концу первого периода Игорь заигрался у своих ворот, и его едва не обокрали. В том моменте для ЦСКА всё завершилось благополучно. Но подопечные Квартальнова всё-таки добились своего и сравняли счёт до перерыва. При розыгрыше численного преимущества Кадейкин подобрал бесхозную шайбу в зоне “армейцев” и кистевым броском пробил Сорокина.

Тем не менее, хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте. В самой концовке первой трети поединка “Локомотив” удалился, и на реализацию лишнего ЦСКА понадобилось всего три секунды. Шайба дошла до Капризова, который оказался точен – 2:1.

Невынужденные ошибки погубили “Локомотив”

Второй период начался с мощного силового приёма Скотта на Каюмове. Приём был настолько сильным, что форвард “Локомотива” сразу отправился в раздевалку с помощью врачей. Больше он на площадке не появлялся.

На льду продолжилась равная игра, шанс на успех в которой имели и те, и другие. В такой игре, как правило, всё решают случайности или досадные ошибки. Как раз такая и произошла с Суднициным. Вратарь ярославцев отразил бросок Попова и на секунду упустил шайбу из виду. При этом, вставая с колен, он задел её ногой. Получился отличный пас на Ничушкина, который такими моментами не разбрасывается.

Тренерский штаб “Локомотива” подобный промах без внимания не оставил, и Александр покинул лёд, уступив место в воротах Алексею Мурыгину. А вскоре после этого за задержку соперника руками удалился Осипов, и показалось, что “Локомотив” практически приговорён. Это ощущение усилилось после того, как Григоренко нанёс точный кистевой бросок в ближнюю девятку.

4:1 — и “Локомотив”, который так симпатично смотрелся в концовке первого периода, из-за собственных ошибок свёл свои шансы на победу в матче практически к нулю.

Не 1:6, но поражение

В целом, темп игры ближе к концу второго периода немного успокоился. Ярославцы уже не допускали невынужденных ошибок, да и ЦСКА явно не хотел, чтобы соперник возрождал интригу, как это получилось в третьем периоде их недавнего матча со “Спартаком”. Молчание нарушила пятая шайба в воротах “Локомотива”. Кирилл Капризов вовремя оказался на пятачке и добил снаряд, отскочивший от Мурыгина после броска Нестерова. После этого стало понятно, что “железнодорожники” куда ближе к тому, чтобы в четвёртый раз за последнее время проиграть со счётом 1:6. Ещё во втором периоде это едва не устроил Попов, но он промахнулся из выгодной позиции.

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Попов не забил, но зато на излёте третьей минуты заключительного игрового отрезка это сделал Апальков. “Железнодорожники” продолжили атаковать, однако ЦСКА явно не настроен был ошибаться, а потому без проблем довёл эту игру до победы… 5:2 — “армейцы” выиграли, а Квартальнову предстоит разобраться с игрой его команды, особенно в том, что касается обороны. Делать это, как известно, он умеет.

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